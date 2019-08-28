Досрочное голосование стартовало на Алтае. Кто и как cможет выбрать депутатов заранее

Кто имеет право голосовать досрочно?

Любой житель населенного пункта, где проходят выборы, если он не сможет прийти на участок 8 сентября по уважительной причине. И, конечно, нужно иметь прописку в этом муниципалитете и быть старше 18 лет. Обязательно при себе должен быть паспорт, без него хоть досрочное, хоть основное голосование невозможно, вам просто не выдадут бюллетени.

Знайте, что никто не имеет права заставлять вас голосовать досрочно. Если кто-то вас понуждает, например, работодатель, – смело обращайтесь в полицию.