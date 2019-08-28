Досрочное голосование стартовало на Алтае. Кто и как cможет выбрать депутатов заранее

Менее чем через две недели в Алтайском крае пройдут выборы разного уровня. Жителям некоторых городов и районов предстоит избрать депутатов и сельских глав. Если у вас нет возможности прийти на участок в день выборов, 8 сентября, голосуйте заранее. Рассказываем, как это сделать.
Знайте, что никто не имеет права заставлять вас голосовать досрочно. Если кто-то вас понуждает, например, работодатель, – смело обращайтесь в полицию.
Всего в крае пройдет 136 избирательных кампаний:
- Будет избран один депутат Алтайского краевого Законодательного собрания по одномандатному округу № 2. За него будут голосовать жители Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Табунского районов.
- В Барнауле на выборы придут жители Железнодорожного района (округ № 2), где также будет избран только один депутат.
- В Бийске голосование пройдет за двух депутатов по округам № 2 и 6.
- В Алейске выберут одного депутата по округу № 4.
- В Белокурихе – троих по округам № 5, 6, 8.
- Выборы всего районного собрания депутатов состоятся в Змеиногорском, по одному депутату районного уровня – в Локтевском, Павловском, Родинском, Советском, Тюменцевском районах. Выборы сельских депутатов пройдут в селах Красногорского, Крутихинского, Косихинского, Локтевского, Мамонтовского, Немецкого, Первомайского, Поспелихинского, Родинского, Рубцовского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Тальменского, Троицкого, Тюменцевского, Уголовского, Хабарского, Целинного, Чарышского, Шипуновского районов.
Комментарии
Бийский да пОпова навыбирали...
Хватит и так клоунов