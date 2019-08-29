Почему рухнула стена насосной станции в Новосибирске и кого винят в гибели людей

В среду, 28 августа, в Новосибирске обрушилась стена административного здания. Под завалами оказались строители, которые ремонтировали объект. Три человека погибли. Рассказываем все, что известно к моменту публикации о ЧП: почему стена рухнула и кто в этом может быть виноват.
Около полудня жители улицы Ударной в Новосибирске услышали страшный грохот. Обрушилась кирпичная стена здания насосной станции, принадлежащей "Сибирской генерирующей компании". С марта 2019 года здание находится на реконструкции.
В момент ЧП на площадке как раз были рабочие субподрядной организации. Под грудами кирпича, бетона и арматуры оказались четыре человека.
Спасательная операция началась в 13:30. На месте завала работали 350 спасателей.
Первоначально сообщалось, что под завалами могут быть до 11 рабочих. Однако позже информацию опровергли: на стройке работала бригада из 13 человек, из них стеной придавило четверых.
В течение получаса после ЧП одного рабочего спасли. К сожалению, еще троих человек обнаружили без признаков жизни.
По сообщению СМИ, среди пострадавших во время ЧП были рабочие из города Рубцовска Алтайского края – сотрудники подрядной строительной организацией "Контакт-108". Однако в компании эту информацию опровергли, сообщив, что в момент обрушения их рабочие находились в другом месте.
– Герасимов Григорий Александрович;
– Григорьев Андрей Георгиевич;
– Шкотских Руслан Янович.
"Выражаем соболезнование родным, близким и коллегам погибших", – говорится в заявлении Сибирской генерирующей компании.
В мэрии Новосибирска обещают помочь пострадавшим и семьям погибших рабочих. Руководитель департамента информационной политики правительства Новосибирской области Сергей Нешумов, сообщил, что "варианты оказания и медицинской помощи, и сопровождения людей будут рассмотрены".
Пострадавшему работнику положена страховая выплата. "Она выплачивается один раз – по факту получения травмы. Помимо этого, за счет работодателя пострадавшему сотруднику могут быть выплачены дополнительные средства, направляемые на лечение и реабилитацию, если они указаны в коллективном договоре или трудовом соглашении", – сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Материальную поддержку семьям погибших обещает оказать и "Сибирская генерирующая компания".
В истинных причинах трагедии будут разбираться следователи. Пока официальной версии обрушения власти не выдвигали. Известно только, что здание насосной станции построено 52 года назад, в 2016 году независимые эксперты признали его пригодным для дальнейшего использования. С марта 2019 года объект ремонтировали, чтобы запустить в новом отопительном сезоне. В день трагедии рабочие ремонтировали теплотрассу под стенами здания.
В пресс-службе мэрии Новосибирска отмечают, что, по предварительной информации, при реконструкции насосной станции могло произойти сползание грунта. Из-за этого стена и обрушилась на рабочих.
У жителей улицы Ударной, которые ежедневно наблюдали за стройкой, другое мнение. Они считают, что причина – в халатности самих рабочих.
"Вчера такой ливень был, а они сварочные работы делали. Там за забором частные дома – они их даже не предупредили о стройке, просто поставили свой забор перед домами и все. Кто там их спрашивать будет? Вот если рухнет что-нибудь, тогда и скажут. Так оно и вышло", – приводит слова местной жительницы издание НГС.
Это тоже предстоит выяснить. Следователи 28 августа возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 216 УК РФ). В этот же день правоохранительные органы задержали трех представителей подрядной организации АО "Сибирьэнергомонтаж": исполнительный директор Алексей Бочаров, главный инженер Кузбасского СМУ Александр Петров и начальник Кузбасского СМУ Михаил Павлов.
Глава российского Следкома Александр Бастрыкин распорядился, чтобы дело передали в центральный аппарат Следственного комитета.
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