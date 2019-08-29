Почему рухнула стена насосной станции в Новосибирске и кого винят в гибели людей

Но почему стена рухнула?

В истинных причинах трагедии будут разбираться следователи. Пока официальной версии обрушения власти не выдвигали. Известно только, что здание насосной станции построено 52 года назад, в 2016 году независимые эксперты признали его пригодным дальнейшего использования. С марта 2019 года объект ремонтировали, чтобы запустить в новом отопительном сезоне. В день трагедии рабочие ремонтировали теплотрассу под стенами здания.

В пресс-службе мэрии Новосибирска отмечают, что, по предварительной информации, при реконструкции насосной станции могло произойти сползание грунта. Из-за этого стена и обрушилась на рабочих.

У жителей улицы Ударной, которые ежедневно наблюдали за стройкой, другое мнение. Они считают, что причина — в халатности самих рабочих.

"Вчера такой ливень был, а они сварочные работы делали. Там за забором частные дома — они их даже не предупредили о стройке, просто поставили свой забор перед домами, и всё. Кто там их спрашивать будет? Вот если рухнет что-нибудь, тогда и скажут. Ну, так оно и вышло", — приводит слова местной жительницы издание НГС.