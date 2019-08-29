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Почему рухнула стена насосной станции в Новосибирске и кого винят в гибели людей

, ИА "Амител"
Фото: 54.mchs.gov.ru

Фото: 54.mchs.gov.ru


В среду, 28 августа, в Новосибирске обрушилась стена административного здания. По завалами оказались строители, которые ремонтировали объект. Три человека погибли. Рассказываем все, что известно к моменту публикации о ЧП: почему стена рухнула и кто в этом может быть виноват.

 1
Что случилось в Новосибирске?

Около полудня жители улицы Ударной в Новосибирске услышали страшный грохот. Обрушилась кирпичная стена здания насосной станции, принадлежащей "Сибирской генерирующей компании". С марта 2019 года здание находится на реконструкции.

В момент ЧП на площадке как раз были рабочие субподрядной организации. Под грудами кирпича, бетона и арматуры оказались четыре человека.

Спасательная операция началась в 13.30. На месте завала работали 350 спасателей.

 2
Сколько все-таки человек оказались под завалами?

Первоначально сообщалось, что под завалами могут быть до 11 рабочих. Однако позже информацию опровергли: на стройке работала бригада из 13 человек, из них стеной придавило четверых.

В течение получаса после ЧП одного рабочего спасли. К сожалению, еще троих человек обнаружили без признаков жизни.

По сообщению СМИ, среди пострадавших во время ЧП были рабочие из города Рубцовска Алтайского края — сотрудники подрядной строительной организацией "Контакт-108".  Однако в компании эту информацию опровергли, сообщив, что в момент обрушения их рабочие находились в другом месте.

3
Кто погиб?
"Сибирская генерирующая компания" утром 29 августа сообщила, что все погибшие — работники субподрядной организации. Имена погибших:
- Герасимов Григорий Александрович,
- Григорьев Андрей Георгиевич,
- Шкотских Руслан Янович. 

"Компания выражает соболезнование родным, близким и коллегам погибших", — говорится в заявлении Сибирской генерирующей компании.
 4
Получат ли семьи погибших и пострадавших компенсации?

В мэрии Новосибирска обещают помочь пострадавшим и семьям погибших рабочих. Руководитель департамента информационной политики правительства Новосибирской области Сергей Нешумов, сообщил, что "варианты оказания и медицинской помощи и сопровождения людей будут рассмотрены".

Пострадавшему работнику положена единовременная страховая выплата. "Она выплачивается один раз — по факту получения травмы. Помимо этого, за счёт работодателя пострадавшему сотруднику могут быть выплачены дополнительные средства, направляемые на лечение и реабилитацию, если они указаны в коллективном договоре или трудовом соглашении", — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Материальную поддержку семьям погибших обещает оказать и "Сибирская генерирующая компании".

 4
Но почему стена рухнула?

В истинных причинах трагедии будут разбираться следователи. Пока официальной версии обрушения власти не выдвигали. Известно только, что здание насосной станции построено 52 года назад, в 2016 году независимые эксперты признали его пригодным дальнейшего использования. С марта 2019 года объект ремонтировали, чтобы запустить в новом отопительном сезоне. В день трагедии рабочие ремонтировали теплотрассу под стенами здания.

В пресс-службе мэрии Новосибирска отмечают, что, по предварительной информации, при реконструкции насосной станции могло произойти сползание грунта. Из-за этого стена и обрушилась на рабочих.

У жителей улицы Ударной, которые ежедневно наблюдали за стройкой, другое мнение. Они считают, что причина — в халатности самих рабочих.

"Вчера такой ливень был, а они сварочные работы делали. Там за забором частные дома — они их даже не предупредили о стройке, просто поставили свой забор перед домами, и всё. Кто там их спрашивать будет? Вот если рухнет что-нибудь, тогда и скажут. Ну, так оно и вышло", — приводит слова местной жительницы издание НГС.

 5
Кто виноват в ЧП?

Это тоже предстоит выяснить. Следователи 28 августа возбудили уголовное дело о "нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших смерть двух и более человек" (ч. 3 ст. 216 УК РФ). В этот же день правоохранительные органы задержали трех представителей подрядной организации АО "Сибирьэнергомонтаж": исполнительный директор Алексей Бочаров, главный инженер Кузбасского СМУ Александр Петров и начальник Кузбасского СМУ Михаил Павлов.

Глава российского Следкома Александр Бастрыкин распорядился, чтобы дело передали в центральный аппарат следственного комитета.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

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