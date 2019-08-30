Как в Барнауле изменятся цены на отопление и кто будет ремонтировать теплосети

2020 год станет для сферы теплоснабжения Барнаула переломным. К этому времени в городе продолжат реализовывать масштабный проект по ремонту теплосетей, начатый годом ранее, изменятся тарифы для граждан и, что главное, принцип их формирования. Столица Алтайского края переходит в ценовую зону теплоснабжения (ЦЗТ). Это решение прописано в распоряжении российского правительства от 3 августа 2019 года.
Чтобы Барнаул перешел на новую систему, утвердили схему теплоснабжения, получили согласие губернатора и направили обращение в российское правительство.
Напомним, единая теплоснабжающая организация (ЕТО) в Барнауле – структурное подразделение Сибирской генерирующей компании АО "Барнаульская генерация". Именно эта организация – крупнейший закупщик и продавец тепловой энергии в краевой столице. Подробнее об этом читайте в материале "Что такое ЕТО и как изменится ситуация с теплоснабжением в Барнауле".
Барнаул станет первой региональной столицей, получившей статус ценовой зоны теплоснабжения. Но не первым городом в Алтайском крае – в 2018 году в ЦЗТ перешел Рубцовск. Теперь за тепло здесь платят по-новому, и ремонт тоже проходит по-другому. За два года СГК планирует вложить в город 2,1 млрд рублей: это строительство новых котлов на Южной тепловой станции, установка турбогенератора, строительство и реконструкция около 20 км тепловых сетей.
"Ценовая зона теплоснабжения – это механизм, который позволяет вложить большую сумму инвестиций в инфраструктуру, обеспечив плавный рост тарифов", – пояснил начальник краевого управления по госрегулированию цен и тарифов Александр Катнов.
"Обновленная система теплоснабжения навсегда останется в городе, независимо от того, что будет с поставщиком тепла завтра. Станет меньше порывов на сетях, а значит и меньше неожиданных и незапланированных отключений горячей воды и отопления. Чем раньше начать вкладывать, тем дешевле это обойдется и для энергетиков, и для потребителей", – пояснили в СГК.
Будет заменено более 79 километров сетей, восстановят циркуляцию горячей воды, обновят насосное и теплообменное оборудование на центральных тепловых пунктах.
Сейчас жители Барнаула платят за гигакалорию 1897,98 рубля (такая стоимость останется до 2020 года). Каким будет предельный уровень цены на тепловую энергию и как будет расти плата – пока не известно.
Александр Катнов заверил, что краевые власти не допустят резкого роста.
"Резкого повышения тарифов точно ждать не стоит. Ежегодный рост будет не менее чем на уровень инфляции", – уточнил Катнов. Но и не намного больше, уточняют в Сибирской генерирующей компании.
Если говорить простыми словами, при методе "альтернативной котельной" берется расчет стоимости строительства нового источника тепла (той самой "альтернативной котельной"), подключения к нему потребителей и дальнейшего его обслуживания.
"На основе этих затрат утверждается предельный уровень для всех источников в городе, дороже которого продавать тепло нельзя. То есть "альткотельная" – это порог, планка цены", – пояснили в СГК.
Самое главное, подчеркнули в СГК, – наконец в городе прекратят латать дыры на старых трубах, а начнут укладывать новые.
По мнению администрации города Барнаула, переход в ценовую зону теплоснабжения, с одной стороны, дает надежду на масштабную модернизацию городской системы теплоснабжения, а с другой – содержит определенные риски.
Переход в ценовую зону предоставляет большие возможности СГК в плане привлечения финансовых источников и гарантию их возраста, при этом на теплоснабжающую компанию ложится большая ответственность, и как компания пройдет это испытание, покажет время.
Комментарии
Свежо предание, да верится с трудом
"Долгие годы в систему достаточных средств никто не вкладывал, после развала СССР" - вот какого ....?!
А где деньги, которые предназначались на модернизацию и входили в стоимость оплаты.
Постоянно повышали плату ссылаясь, что требуется покупать трубы т.к. износ сетей достигает 90%, а сейчас выясняется, что износ остался 90% и денег нет! Снова увеличение поборов с людей!
Уже даже в новостях пишут, что бабло уходит. Зачем мы платим и кому? для чего? если дене так и нет. надо значит НЕ платить. Раз нчиего не меняется
>после развала СССР пришлось восстанавливать множество других важных объектов
неужели наконец-то все нужные храмы построили и можно подумать о земном, о трубах, например?
так, гляди, и до больниц когда-нибудь доберемся
единая теплоснабжающая организация (ЕТО) - кстати...у нас завелось что то...то единое теплоснабжение, то хотят единый интернет оставить то еще много чего хотят централизовать - а антимонопольная служба у нас еще есть? Ребята бабки то получают с наших налогов? А чем они занимаются?
У меня вот например только ростелеком доступен в виде интернета - а мне они очень не нравятся, к тому же они ставят свое оборудование которое мне тоже очень не нравится ибо оно - гав....но. а свое не могу поставить - из за специально сделанных настроек, Антиминопольщики ж не знают об этом? Так и ЕТО. щас сделают единую систуму а потом будут сколько надо столько и делать себе цену без конкуренции - как с нашим бензином. и Фиг кто повлияет.
А СГК не хочет ответить, куда они дели деньги которые в тариф заложены? Стоимость модернизации, ремонта и обслуживания сетей заложена в тариф и люди все оплачивают! Куда тратились деньги?
Куда делись деньги, мне кажется, надо спросить у Мельниченко, плавающего на своей яхте за сотни миллионов долларов
Все спи жена!
30.08.2019 12:27
Гость
Ну вот вы сами и написали куда например ушли деньги.
сколько в Рубцовке стоит тепло?
Продали ТЭЦ частнику, не спросив население. Частник поднял цены в 10 раз, хочет еще больше. Население должно терпеть грабёж.