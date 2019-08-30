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Как в Барнауле изменятся цены на отопление и кто будет ремонтировать теплосети

, ИА "Амител"
Краевую столицу ждет глобальный коммунальный ремонт
Ремонт теплосетей в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Ремонт теплосетей в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru


2020 год станет для сферы теплоснабжения Барнаула переломным. К этому времени в городе продолжат реализовывать масштабный проект по ремонту теплосетей, начатый годом ранее, изменятся тарифы для граждан и, что главное, принцип их формирования. Столица Алтайского края переходит в ценовую зону теплоснабжения (ЦЗТ). Это решение прописано в распоряжении российского правительства от 3 августа 2019 года.

1
Ценовая зона теплоснабжения!? Это что такое?
Статус "ценовая зона теплоснабжения" – это когда цена на тепловую энергию для потребителей будет сформирована не через тарифы, а через предельный уровень (такой метод еще называют "альтернативной котельной", подробнее поясним позже). Эта система помогает привлечь в сферу инвесторов, которым будет экономически целесообразно вкладывать свои средства в модернизацию системы теплоснабжения.

Чтобы Барнаул перешел на новую систему, утвердили схему теплоснабжения, получили согласие губернатора и направили обращение в российское правительство.

Напомним, единая теплоснабжающая организация (ЕТО) в Барнауле – структурное подразделение Сибирской генерирующей компании АО "Барнаульская генерация". Именно эта организация – крупнейший закупщик и продавец тепловой энергии в краевой столице. Подробнее об этом читайте в материале "Что такое ЕТО и как изменится ситуация с теплоснабжением в Барнауле".

Барнаул станет первой региональной столицей, получившей статус ценовой зоны теплоснабжения. Но не первым городом в Алтайском крае – в 2018 году в ЦЗТ перешел Рубцовск. Теперь за тепло здесь платят по-новому, и ремонт тоже проходит по-другому. За два года СГК планирует вложить в город 2,1 млрд рублей: это строительство новых котлов на Южной тепловой станции, установка турбогенератора, строительство и реконструкция около 20 км тепловых сетей.

"Ценовая зона теплоснабжения – это механизм, который позволяет вложить большую сумму инвестиций в инфраструктуру, обеспечив плавный рост тарифов", – пояснил начальник краевого управления по госрегулированию цен и тарифов Александр Катнов.

2
Зачем это нужно Барнаулу?
Для Барнаула это способ восстановить нормальное теплоснабжение города. Износ тепловых сетей составляет 88%, тепловых пунктов – 98%. Долгие годы в систему достаточных средств никто не вкладывал, после развала СССР пришлось восстанавливать множество других важных объектов. Но с каждым годом ситуация становится все хуже, и сегодня эксперты и власти констатируют: тянуть больше некуда. Только в 2018 году произошло более 1,2 тысячи аварий и их число неумолимо растет.
 
Не то, что в городском, даже в краевом бюджете нужной суммы нет. Надежда была только на инвесторов. В этом качестве готова выступить Сибирская генерирующая компания. В ближайшие несколько лет благодаря переходу в ценовую зону теплоснабжения СГК вложит в модернизацию системы 6,8 млрд рублей (это почти 70% годового бюджета Барнаула). В год будут ремонтировать в шесть раз больше, чем компания делала это ранее, просто являясь крупнейшей теплоэнергетической компанией в регионе.

"Обновленная система теплоснабжения навсегда останется в городе, независимо от того, что будет с поставщиком тепла завтра. Станет меньше порывов на сетях, а значит и меньше неожиданных и незапланированных отключений горячей воды и отопления. Чем раньше начать вкладывать, тем дешевле это обойдется и для энергетиков, и для потребителей", – пояснили в СГК.

Будет заменено более 79 километров сетей, восстановят циркуляцию горячей воды, обновят насосное и теплообменное оборудование на центральных тепловых пунктах.
3
Будет ли расти плата за тепло и на сколько?
Плата за отопление будет увеличиваться, но это и так происходит. Только раньше рос тариф, когда раз в год, когда два раза в год. И всегда для людей было неожиданностью, на сколько именно он вырастет. Теперь все станет более понятно и прозрачно. Администрация Барнаула и СГК заключат соглашение о постепенном переходе к предельному тарифу, который установит управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. Соглашение о поэтапном переходе к предельному тарифу заключается на 10 лет с возможностью пролонгации еще на тот же период.

Сейчас жители Барнаула платят за гигакалорию 1897,98 рубля (такая стоимость останется до 2020 года). Каким будет предельный уровень цены на тепловую энергию и как будет расти плата – пока не известно.

Александр Катнов заверил, что краевые власти не допустят резкого роста.

"Резкого повышения тарифов точно ждать не стоит. Ежегодный рост будет не менее чем на уровень инфляции", – уточнил Катнов. Но и не намного больше, уточняют в Сибирской генерирующей компании.

Если говорить простыми словами, при методе "альтернативной котельной" берется расчет стоимости строительства нового источника тепла (той самой "альтернативной котельной"), подключения к нему потребителей и дальнейшего его обслуживания.

"На основе этих затрат утверждается предельный уровень для всех источников в городе, дороже которого продавать тепло нельзя. То есть "альткотельная" – это порог, планка цены", – пояснили в СГК.
 
В компании также заверили, что резкого роста цен на тепло не будет. Зато будет экономически выгодно вкладывать средства в развитие коммунального хозяйства.

Самое главное, подчеркнули в СГК, – наконец в городе прекратят латать дыры на старых трубах, а начнут укладывать новые.

По мнению администрации города Барнаула, переход в ценовую зону теплоснабжения, с одной стороны, дает надежду на масштабную модернизацию городской системы теплоснабжения, а с другой – содержит определенные риски.

Переход в ценовую зону предоставляет большие возможности СГК в плане привлечения финансовых источников и гарантию их возраста, при этом на теплоснабжающую компанию ложится большая ответственность, и как компания пройдет это испытание, покажет время.
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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.08.2019 12:01
Гость

Свежо предание, да верится с трудом

0  0
30.08.2019 12:10
- гость -

"Долгие годы в систему достаточных средств никто не вкладывал, после развала СССР" - вот какого ....?!

0  0
30.08.2019 12:13
- гость -

А где деньги, которые предназначались на модернизацию и входили в стоимость оплаты.
Постоянно повышали плату ссылаясь, что требуется покупать трубы т.к. износ сетей достигает 90%, а сейчас выясняется, что износ остался 90% и денег нет! Снова увеличение поборов с людей!

0  0
30.08.2019 12:16
krash

Уже даже в новостях пишут, что бабло уходит. Зачем мы платим и кому? для чего? если дене так и нет. надо значит НЕ платить. Раз нчиего не меняется

0  0
30.08.2019 12:17
Pandasama

>после развала СССР пришлось восстанавливать множество других важных объектов
неужели наконец-то все нужные храмы построили и можно подумать о земном, о трубах, например?
так, гляди, и до больниц когда-нибудь доберемся

0  0
30.08.2019 12:19
krash

единая теплоснабжающая организация (ЕТО) - кстати...у нас завелось что то...то единое теплоснабжение, то хотят единый интернет оставить то еще много чего хотят централизовать - а антимонопольная служба у нас еще есть? Ребята бабки то получают с наших налогов? А чем они занимаются?

У меня вот например только ростелеком доступен в виде интернета - а мне они очень не нравятся, к тому же они ставят свое оборудование которое мне тоже очень не нравится ибо оно - гав....но. а свое не могу поставить - из за специально сделанных настроек, Антиминопольщики ж не знают об этом? Так и ЕТО. щас сделают единую систуму а потом будут сколько надо столько и делать себе цену без конкуренции - как с нашим бензином. и Фиг кто повлияет.

0  0
30.08.2019 12:20
- гость -

А СГК не хочет ответить, куда они дели деньги которые в тариф заложены? Стоимость модернизации, ремонта и обслуживания сетей заложена в тариф и люди все оплачивают! Куда тратились деньги?

0  0
30.08.2019 12:27
Гость

Куда делись деньги, мне кажется, надо спросить у Мельниченко, плавающего на своей яхте за сотни миллионов долларов

0  0
30.08.2019 12:32
- гость -

Все спи жена!

0  0
30.08.2019 13:19
месный

30.08.2019 12:27
Гость

Ну вот вы сами и написали куда например ушли деньги.

0  0
30.08.2019 13:28
- гость -

сколько в Рубцовке стоит тепло?

0  0
30.08.2019 13:36
- гость -

Продали ТЭЦ частнику, не спросив население. Частник поднял цены в 10 раз, хочет еще больше. Население должно терпеть грабёж.

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