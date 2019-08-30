Зачем в Барнауле повышают плату за детские сады и как по закону должны кормить детей?

Неужели садикам правда не хватает денег на продукты?

Говорят, что правда. И говорят не только представители дошкольных учреждений. Это подтверждают и многочисленные проверки Роспотребнадзора, куда жаловались родители, недовольные качеством питания в детских садах.

По результатам этих проверок Роспотребнадзор выяснил, что очень часто в дошкольных учреждениях фактический рацион питания не соответствует примерному меню, которое было разработано с учетом физиологической потребности детей. Блюда заменяются другими, неравноценными, а из рациона детей исключены важные для их роста и развития продукты — сыр, кисломолочные продукты, соки и фрукты.

"Основная причина нарушений в организации питания — недостаток денежных средств на приобретение качественных продуктов питания, — утверждает начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Елена Боброва.

В последний раз родительскую плату в Барнауле повышали в 2015 году. С тех пор ее сумма составляла 1650 рублей или 75 рублей в день (при 22 рабочих днях в месяц — прим. редакции). Между тем, за четыре года, с 2015 по 2019 годы, цены на продукты питания повышались уже много раз. И сегодня накормить ребенка четыре раза в день вкусными и качественными продуктами на 75 рублей вряд ли получится.