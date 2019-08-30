Зачем в Барнауле повышают плату за детские сады и как по закону должны кормить детей?

Начало учебного года в Барнауле в 2019 году принесет и дополнительные расходы для родителей дошкольников. С 1 сентября в столице Алтайского края повышают плату за детские сады – до 2 тысяч рублей. В администрации города уверяют, что за эти деньги детей в садиках будут вкуснее и качественнее кормить. Каким должен быть рацион ребенка, кто оценивает качество питания в дошкольных учреждениях и куда идет родительская плата за детский сад, читайте в рубрике Amic.ru "Вопрос-ответ".
Потому что суммы в 1650 рублей, которую сейчас платят родители за детские сады, больше не хватает на то, чтобы обеспечить детей четырехразовым качественным и сбалансированным питанием. В результате дошкольные учреждения вынуждены приобретать более дешевые продукты, что не всегда соответствует продуктовым нормам, определенным СанПином.
"В последнее время в городе сложилась ситуация с организацией питания в дошкольных учреждениях, при которой вынужденно приобретаются менее дорогостоящие продукты. В связи с чем комитетом по образованию Барнаула принят приказ о повышении с 1 сентября 2019 года родительской платы в детских садах до 2 тысяч рублей. Нам необходимо выравнять ситуацию, в том числе рассчитаться с поставщиками за потребленные продукты, и в дальнейшем выполнять продуктовые нормы, рекомендованные Санпинами", — сообщила начальник отдела дошкольного образования городского комитета по образованию Ирина Синенко.
Говорят, что правда. И говорят не только представители дошкольных учреждений. Это подтверждают и многочисленные проверки Роспотребнадзора, куда жаловались родители, недовольные качеством питания в детских садах.
По результатам этих проверок Роспотребнадзор выяснил, что очень часто в дошкольных учреждениях фактический рацион питания не соответствует примерному меню, которое было разработано с учетом физиологической потребности детей. Блюда заменяются другими, неравноценными, а из рациона детей исключены важные для их роста и развития продукты — сыр, кисломолочные продукты, соки и фрукты.
"Основная причина нарушений в организации питания — недостаток денежных средств на приобретение качественных продуктов питания, — утверждает начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Елена Боброва.
В последний раз родительскую плату в Барнауле повышали в 2015 году. С тех пор ее сумма составляла 1650 рублей или 75 рублей в день (при 22 рабочих днях в месяц — прим. редакции). Между тем, за четыре года, с 2015 по 2019 годы, цены на продукты питания повышались уже много раз. И сегодня накормить ребенка четыре раза в день вкусными и качественными продуктами на 75 рублей вряд ли получится.
Существует целый свод санитарных норм и правил, в соответствии с которыми организовано питание в детских садах. Меню не зависит от настроения повара детского сада. Его обязательно согласуют с руководителем учреждения и разрабатывают заранее за две недели, включая продукты с учетом физиологической потребности детей в пищевых веществах и энергии.
Санитарные нормы устанавливают и блюда, которые ребенок должен употреблять в определенное время.
То есть в состав завтрака обязательно входят горячее блюдо (каша, запеканка, творожные, яичные блюда), бутерброд и горячий напиток.
Обед должен состоять из закуски, первого, второго блюда и напитка.
В полдник входит напиток (сок, молоко, кисломолочные напитки, чай), булочка либо какое-либо кондитерское изделие.
На ужин необходимо подать рыбное, мясное или творожное блюдо, салат и горячий напиток.
В Алтайском крае и Барнауле можно оформить компенсацию на оплату детского сада. Воспользоваться ею могут люди, чей доход ниже прожиточного минимума, либо многодетные родители, у которых три и более ребенка не достигли 18-летнего возраста.
Кстати, власти Алтайского края собираются в ближайшее время повысить данную компенсацию на 10 процентов.
Таким образом компенсация за одного ребенка составит 30%.
За второго ребенка — 60%,
За третьего ребенка 80%.
Расходы на эту меру поддержки будут включены в краевой бюджет. Власти надеются, что повышение компенсации сделает менее болезненным повышение платы за детские сады для кошельков малоимущих граждан.
Нет. Решение о повышении платы в детских садах на сегодняшний день принято более чем в 40 муниципальных образованиях региона.
А в Барнауле родители с пониманием отнеслись к повышению платы в детских садах: ведь здоровье детей важнее всего. Кроме того, каждый видит, как изменились цены и тарифы за четыре года.
"Необходимость эта назрела давно. Все мы свидетели того, как неоднократно в последнее время повышались тарифы на энергоносители, топливо, соответственно производители повышали стоимость своих товаров и услуг. И только в детских садах на 75 рублей в день пытаются обеспечить нашим детям четырехразовое питание. Не понимаю, как это можно сделать… Повышение однозначно необходимо, поскольку речь идет о питании и здоровье наших детей", — выразил точку зрения большинства представитель родительской общественности Барнаула Константин Сашников.
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