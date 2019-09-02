Когда у российских школьников наступят осенние каникулы в 2019 году

Учебный год еще не успел толком начаться, а школьники и их родители уже мечтают об отдыхе. Рассказываем, когда в 2019 году учеников ждут осенние каникулы.

Согласно рекомендациям Министерства просвещения России, в 2019 году осенние каникулы в школах с обучением по четвертям начнутся в субботу, 26 октября. На отдых детям в министерстве отвели девять дней, и закончиться он должен в воскресенье, 3 ноября. Однако школьники пойдут учиться только во вторник, 5 ноября.

Лишний день каникул им подарил День народного единства, который в России отмечают 4 ноября и который является выходным.

Также отметим, что указанные даты – это лишь рекомендация министерства. Каждая школа вправе скорректировать дни каникул по своему усмотрению. Однако переносить их можно не дольше, чем на две недели. А продолжительность должна быть не меньше семи дней.