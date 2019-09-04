Почему на Алтае закрыли интернет-регистратуру и как теперь дистанционно записаться к врачу?

С 1 сентября интернет-регистратура Алтайского края медрег22.рф и его мобильное приложение прекратили работу. Теперь записаться к врачу через интернет можно только на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru и в его приложении. Это решение вызвало много вопросов у жителей региона. Кто-то не смог найти свою поликлинику на портале, а кто-то "потерял" свою запись к узкому специалисту. Amic.ru поговорил с директором КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр" Виталием Азановым и выяснил, как теперь попасть к врачу и с какими сложностями можно столкнуться.
Портал медрег22.рф уступал сайту госуслуг по уровню безопасности и защиты персональных данных пользователей, сообщил Виталий Азанов. Со следующего года россияне смогут получать результаты своих лабораторных исследований и выписки из стационаров в электронном виде. Такие новшества предполагает федеральная программа "Создание единого цифрового контура здравоохранения".
Поэтому ресурс, содержащий эти сведения, должен быть максимально надежным. По словам Виталия Азанова, сохранять медрег22.рф только для записи к врачу нецелесообразно.
"Получать результаты исследований на одном портале, а записываться на другом – неудобно. Правильно оставить единый хорошо защищенный ресурс, который государство активно развивает. Сейчас на территории Алтайского края почти 1,5 млн человек зарегистрированы на госуслугах", – отметил эксперт.Кстати, услуга записи к врачу через портал госуслуг доступна уже три года, но жители Алтайского края чаще использовали региональный сервис, рассказал Азанов. По его словам, ежемесячно через медрег22.рф к врачам записывались около 20 тысяч человек, а через госуслуги около 15 тысяч.
На самом деле не все так просто. Если вы никогда не записывались к врачу через госуслуги, то первым делом нужно зарегистрироваться на сайте gosuslugi.ru и подтвердить личность через ближайший центр обслуживания. После необходимо закрепиться за поликлиникой по месту регистрации или жительства. Для этого нужно прийти в больницу и подать в регистратуру заявление о прикреплении к медицинской организации. С собой необходимо иметь следующие документы:
Для взрослых:
- документ, удостоверяющий личность;
- полис ОМС;
- СНИЛС (при наличии).
Для детей до 14 лет:
- свидетельство о рождении;
- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;
- полис ОМС ребенка;
- СНИЛС (при наличии).
И только теперь вы сможете записываться к врачу в разделе "Мое здоровье". При этом прийти на прием можно без посещения регистратуры, да и талон распечатывать не обязательно, медицинская карта уже будет у врача.
Перечень специалистов, запись к которым возможна через интернет, зависит от выбранного медучреждения и оказываемых им услуг. Согласно приказу крайздрава № 628 от 2 октября 2015 года, запись через интернет обязательно должна быть предоставлена к следующим специалистам: терапевт, педиатр, врач общей практики (семейный врач), гинеколог, стоматолог, зубной врач. Поликлиника вправе расширить этот список по своему усмотрению. Например, в некоторых больницах города можно попасть к физиотерапевту, отоларингологу или логопеду.
Талоны на прием в электронном виде выдают на 14 дней вперед, а информация должна обновляться ежедневно. Количество электронных талонов должно быть не мене 30% от общего количества. Ко всем другим специалистам записаться можно как раньше – через регистратуру своей поликлиники, либо по телефону.
Комментарии
"первым делом нужно зарегистрироваться на сайте gosuslugi.ru и подтвердить личность через ближайший центр обслуживания. После необходимо закрепиться за поликлиникой по месту регистрации или жительства. Для этого нужно прийти в больницу и подать в регистратуру заявление о прикреплении к медицинской организации."
Вот так и получается "электронная" запись к врачу "через интернет" у этих бюрократов хреновых.
страна идиотов, понапридумывают и ничего не могут довести до ума, выбрасывают 1 ОДИН талон через интернет запись в 7-15 утра кто не успел тот должен звонить в поликлинику ДВА часа было занято - в итоге звоните через месяц может повезет.
Россияне
Вот интересно, зачем 80-летней бабе Дусе из деревни Кукушкино, что в 500км от райцентра, электронная выписка? В деревнях некоторых не то что интернет, цифровое тв не показывает.И как пожилым через интернет записываться, если они понятия не имеют что это? Не говоря об особенностях удобства паролей и прочего
Безопасности и защиты персональных данных пользователей? Да это просто смешно! Благодаря развитой коррупции, все данные которые попадают в руки государства, доступны любому желающему за небольшую плату.
Американские хакеры хотели проникнуть на портал гос услуги но так и не смогли пройти регистрацию на сайте))))
талон распечатывать не обязательно
А на госуслугах вы талон и не распечатаете, там нет такой функции. Поэтому в очереди вам придется поорать, чтобы доказать, что вы записаны. Там таких записанных будет сидеть 100 человек и все без талонов. Так что со временем, на который вы записаны, вы пролетите и пойдете по живой очереди. Но зато везде будет доложено, что работает электронная запись
Не знаю насчет защиты данных, но висит сайт госуслуг конкретно. Региональный так не висел. Может это связано с бешеной защитой
Чем навороченней программа, тем она больше глючит. Лучше войти в две простенькие, чем в одну навороченную
Бесплатную медицину искореняют.
Заболел сын. Приняли к ЛОРу с острой болью всего лишь после часовой очереди.
Назначили обследование МСКТ в Диагностическом. Срок ожидания - 2 месяца.
Плюнули, сделали платно через час. Повторно записаться к ЛОРу - ближайший талон через 12 дней. К тому времени или выздоровеешь или умрешь.
Мой случай. Внезапная 10-минутная потеря зрения. Запись в поликлинике к неврологу - через 2 месяца. Да что б им провалиться с такой оперативностью. Платно МРТ и другие обследования за пару часов все провели.
А бесплатно - умирай или жди 2 месяца, потом новое назначение, снова 2 месяца. Пока жаловаться в страховую ОМС не начнешь, ничего не получишь.
Мое мнение, что просто кто то имеет с портала госуслуг, да и контролировать граждан проще...
С нашей маленькой организации взносов в фонды ОМС более 600 тыс. руб. в год.
А бесплатно по полису никто не ходит в больницы. Долго очень и не прорвешься через очереди бабок.
4.09.2019 09:54
- гость -
скоро и ты будешь бабкой или дедкой, будешь на пенсии и у тебя не будет денег (с нашими-то пенсиями) ходить на платное МРТ...
и будешь ты сидеть в очередях в п-ку (если еще сможешь записаться)
Проблема наверное не в сложности записи, хотя конечно госуслуги очень сырой сайт, но главное, нет достаточного количества врачей в бесплатной медицине. Не тянет наш бюджет увеличить в поликлиниках количество ставок врачей. Хотя иногда тянет на дорогие служебные автомобили. И люди, которые покупают картину или часы по цене ставки врача за 100 лет, не платят налог на роскошь, потому что они к этому врачу не пойдут, они пойдут к платнику
ребята, скоро выборы! делаем выводы, голосуем правильно!
Школьный Сетевой город пустили через госуслуги, запись в поликлиники - через госуслуги, всё через госуслуги без вариантов. Как-то это неприятненько попахивает и очень часто висит наглухо
4.09.2019 09:26
гость
талон распечатывать не обязательно
А на госуслугах вы талон и не распечатаете, там нет такой функции. Поэтому в очереди вам придется поорать, чтобы доказать, что вы записаны. Там таких записанных будет сидеть 100 человек и все без талонов. Так что со временем, на который вы записаны, вы пролетите и пойдете по живой очереди. Но зато везде будет доложено, что работает электронная запись
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Можно подойти в регистратуру и попросить распечатать талон с указанием времени, кабинета и врача.
4.09.2019 09:38
- гость -
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А бесплатно - умирай или жди 2 месяца, потом новое назначение, снова 2 месяца. Пока жаловаться в страховую ОМС не начнешь, ничего не получишь.
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Это точно. Тоже было кровотечение, врач направил на узи экстренно. В регистратуре талон на экстренное узи только через месяц. Тут или кровью успеешь истечь, или идешь платно. С ребенком то же самое, плохая ЭКГ. Врач направляет к кардиологу, кардиолог будет доступен только через ДВА месяца. И никто не подскажет, можно ли ребенку с такой экг продолжать ходить на физ-ру и тренировки или нет. И справки, что нельзя - тоже не даст. А потом удивляемся, что это дети на физ-ре умирают при нагрузках.
4.09.2019 11:25
- гость -
Можно подойти в регистратуру и попросить распечатать талон с указанием времени, кабинета и врача
Можно "постоять в очереди" в регистратуру. "Подойти" и "постоять в очереди" разные понятия. Я и говорю, что со временем, на которое вы записались, вы пролетаете, потому что вам придется "постоять в очереди"
Проблема такая же. Записать через гос услуги не могу ни себя ни ребенка.
Позвонила по указанным номерам. Абсолютно адекватные люди(сами кстати расстроены по поводу закрытия медрег22, говорят сами пользовались) сказали, что указ пришел с Москвы всем через госуслуги брать талоны. Иначе на них штрафы не одну сотню тысяч наложат. Поэтому предлагаю всем писать жалобы напрямую в министерство здравоохранения РФ прямо на их сайте, чтоб им всем скучно не жилось, прокуратуру, Президенту, куда угодно, ну явно не в инстаграм гневные отзывы. Комменты под постом нифига не решают. Пусть нам медрег возвращают, сами если хотят хоть через смольный записываются. Москву надо официальными жалобами завалить. Томенко тоже надо напрягать, пусть наш медрег нам возвращает.
Почему на Алтае закрыли интернет-регистратуру и как теперь дистанционно записаться к врачу?- потому что за 7 месяцев небывалый скачок продолжительности жизни, написано же раньше, если все будут жить долго где на всех пенсий набраться, придется снова пенсионный возраст поднимать, проще снизить продолжительность жизни, и денег сэкономить можно на пенсиях. Видимо так решили, врачей ведь уже искоренили, теперь второй этап.
Добрый день!
Любые изменения это всегда определенная настороженность, даже если это во благо. На территории Алтайского края на госуслугах уже зарегистрировано 1,5 млн. человек. Ресурс вполне рабочий и решает множество задач, включая возможность посмотреть штрафы ГИБДД, записаться на прием в то или иное ведомство, помогает оформить документы, такие как загранпаспорт или паспорт гражданина РФ, подать заявление на переоформление лицензии на оружие и множество других возможностей.
Здравоохранение не осталось в стороне и уже 3 года, как ресурс госуслуги позволяет записаться к врачу. И этим успешно пользуются десятки тысяч человек на постоянное основе в Алтайском крае.
Развивать несколько ресурсов выполняющих одно и то же - не правильное вложение средств налогоплательщиков. К тому же планируется предоставить гражданам возможность доступа к своей электронной медицинской карте, а для этого медрег22.рф ну никак не приспособлен, как минимум по той причине, что там нет и не было возможности установить личность пользователя.
Просим использовать госуслуги.ру для записи на прием к врачу, в случае если есть технические сложности - контакты для обращения указаны.
Спасибо за ваше неравнодушие!
Виталий, так потому и зарегистрировано такое количество людей на госуслугах, что сделано это в принудительном порядке. Все альтернативные варианты просто распоряжением сверху закрыты. Сейчас минуя госуслуги в принципе ничего сделать нельзя. У нас, интересно, антимонопольное законодательство ещё существует? (Вопрос риторический, ответа не требует)
4.09.2019 12:58
Виталий Азанов
Виталий, ну вот простейший пример, на госуслугах нельзя распечатать талон, без него проблемы в очереди у кабинета, а чтобы получить его надо стоять в очереди в регистратуру. Вот уже неверно, что ресурс вполне рабочий. Да, рабочий, но не вполне. Может было бы правильно закрывать медрег, когда ресурс станет действительно "вполне"?
Виталий Азанов,
так доведите до ума данный раздел в госуслугах. Это какое то издевательство, ребенка, чтобы записать надо ввести его СНИЛС, ОМС... а если врача нужного не оказалось, приходится вводить опять все данные ребенка. Ну разве из раздела ДЕТИ нельзя привязать
Идиоты с госуслуг с кривыми руками балуются.
Мы еще сами зачастую своих прав не знаем. Так то с кровотечением экстренно скорую вызывают, везут в больницу. Лор детское отделение на северо западной, раньше в трансмаше было, всегда с острой болью принимают, причем в любое время суток. Про талон на мрт недавно удивили, уже приготовились платно идти, а дали талон в диагностический , ожидание две недели. Видимо, кто то добросовестно на руководящих должностях работает, а кто то сачкует.