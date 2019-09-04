Среда, 4 Сентябрь, 20:20

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 66,91
€ 73,2
Обь
166см +166

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыПолитические скандалы на Алтае
Вопрос дня



Почему на Алтае закрыли интернет-регистратуру и как теперь дистанционно записаться к врачу?

, ИА "Амител"
Жители Алтайского края жалуются, что не могут на госуслугах найти свою поликлинику или нужных врачей
Поликлиника / Фото:1obl.ru

Поликлиника / Фото:1obl.ru


С 1 сентября интернет-регистратура Алтайского края медрег22.рф и его мобильное приложение прекратили работу. Теперь записаться к врачу через интернет можно только на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru и в его приложении. Это решение вызвало много вопросов у жителей региона. Кто-то не смог найти свою поликлинику на портале, а кто-то "потерял" свою запись к узкому специалисту. Amic.ru поговорил с директором КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр" Виталием Азановым и выяснил, как теперь попасть к врачу и с какими сложностями можно столкнуться.

 1
Почему закрыли портал медрег22.рф?

Портал медрег22.рф уступал сайту госуслуг по уровню безопасности и защиты персональных данных пользователей, сообщил Виталий Азанов. Со следующего года россияне смогут получать результаты своих лабораторных исследований и выписки из стационаров в электронном виде. Такие новшества предполагает федеральная программа "Создание единого цифрового контура здравоохранения".

Поэтому ресурс, содержащий эти сведения, должен быть максимально надежным. По словам Виталия Азанова, сохранять медрег22.рф только для записи к врачу нецелесообразно.

"Получать результаты исследований на одном портале, а записываться на другом – неудобно. Правильно оставить единый хорошо защищенный ресурс, который государство активно развивает. Сейчас на территории Алтайского края почти 1,5 млн человек зарегистрированы на госуслугах", – отметил эксперт.

Кстати, услуга записи к врачу через портал госуслуг доступна уже три года, но жители Алтайского края чаще использовали региональный сервис, рассказал Азанов. По его словам, ежемесячно через медрег22.рф к врачам записывались около 20 тысяч человек, а через госуслуги около 15 тысяч.
 2
Как записаться к врачу на госуслугах?

На самом деле не все так просто. Если вы никогда не записывались к врачу через госуслуги, то первым делом нужно зарегистрироваться на сайте gosuslugi.ru и подтвердить личность через ближайший центр обслуживания. После необходимо закрепиться за поликлиникой по месту регистрации или жительства. Для этого нужно прийти в больницу и подать в регистратуру заявление о прикреплении к медицинской организации. С собой необходимо иметь следующие документы:

Для взрослых:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • полис ОМС;
  • СНИЛС (при наличии).

Для детей до 14 лет:

  • свидетельство о рождении;
  • документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;
  • полис ОМС ребенка;
  • СНИЛС (при наличии).

И только теперь вы сможете записываться к врачу в разделе "Мое здоровье". При этом прийти на прием можно без посещения регистратуры, да и талон распечатывать не обязательно, медицинская карта уже будет у врача.

 3
К каким специалистам можно записаться через госуслуги?

Перечень специалистов, запись к которым возможна через интернет, зависит от выбранного медучреждения и оказываемых им услуг. Согласно приказу крайздрава № 628 от 2 октября 2015 года, запись через интернет обязательно должна быть предоставлена к следующим специалистам: терапевт, педиатр, врач общей практики (семейный врач), гинеколог, стоматолог, зубной врач. Поликлиника вправе расширить этот список по своему усмотрению. Например, в некоторых больницах города можно попасть к физиотерапевту, отоларингологу или логопеду.

Талоны на прием в электронном виде выдают на 14 дней вперед, а информация должна обновляться ежедневно. Количество электронных талонов должно быть не мене 30% от общего количества. Ко всем другим специалистам записаться можно как раньше – через регистратуру своей поликлиники, либо по телефону.

4
Я записался к врачу на сайте медрег22.рф в августе на сентябрь. Значит, я не попаду на прием?
Попадете. Ваша запись сохранена, и никто ее не отменил, отмечает Виталий Азанов. Правда, перенесенная запись с медрег22.рф не всегда отображается на сайте госуслуг. Если вы опасаетесь, что в указанное время вас не примут, можете позвонить в регистратуру вашей поликлиники и уточнить.
5
Моей поликлиники нет на сайте госуслуг, что мне делать?
Если больница отсутствует в перечне, значит, произошла техническая ошибка, отмечает Виталий Азанов. Сообщить о ней нужно в АКМИАЦ. Если у вас возникли другие проблемы с регистрацией или записью к врачу, вы также можете рассказать об этом специалистам центра, позвонив по телефонам: 8(800) 250-19-67 или 8(385) 222-62-69.
Материалы по теме

 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

4.09.2019 07:28
- гость -

"первым делом нужно зарегистрироваться на сайте gosuslugi.ru и подтвердить личность через ближайший центр обслуживания. После необходимо закрепиться за поликлиникой по месту регистрации или жительства. Для этого нужно прийти в больницу и подать в регистратуру заявление о прикреплении к медицинской организации."

Вот так и получается "электронная" запись к врачу "через интернет" у этих бюрократов хреновых.

0  0
4.09.2019 07:32
- гость -

страна идиотов, понапридумывают и ничего не могут довести до ума, выбрасывают 1 ОДИН талон через интернет запись в 7-15 утра кто не успел тот должен звонить в поликлинику ДВА часа было занято - в итоге звоните через месяц может повезет.

0  0
4.09.2019 07:50
- гость -

Россияне

0  0
4.09.2019 08:43
Гость

Вот интересно, зачем 80-летней бабе Дусе из деревни Кукушкино, что в 500км от райцентра, электронная выписка? В деревнях некоторых не то что интернет, цифровое тв не показывает.И как пожилым через интернет записываться, если они понятия не имеют что это? Не говоря об особенностях удобства паролей и прочего

0  0
4.09.2019 09:05
- гость -

Безопасности и защиты персональных данных пользователей? Да это просто смешно! Благодаря развитой коррупции, все данные которые попадают в руки государства, доступны любому желающему за небольшую плату.

0  0
4.09.2019 09:15
Вася

Американские хакеры хотели проникнуть на портал гос услуги но так и не смогли пройти регистрацию на сайте))))

0  0
4.09.2019 09:26
гость

талон распечатывать не обязательно

А на госуслугах вы талон и не распечатаете, там нет такой функции. Поэтому в очереди вам придется поорать, чтобы доказать, что вы записаны. Там таких записанных будет сидеть 100 человек и все без талонов. Так что со временем, на который вы записаны, вы пролетите и пойдете по живой очереди. Но зато везде будет доложено, что работает электронная запись

0  0
4.09.2019 09:29
гость

Не знаю насчет защиты данных, но висит сайт госуслуг конкретно. Региональный так не висел. Может это связано с бешеной защитой

0  0
4.09.2019 09:30
гость

Чем навороченней программа, тем она больше глючит. Лучше войти в две простенькие, чем в одну навороченную

0  0
4.09.2019 09:38
- гость -

Бесплатную медицину искореняют.
Заболел сын. Приняли к ЛОРу с острой болью всего лишь после часовой очереди.
Назначили обследование МСКТ в Диагностическом. Срок ожидания - 2 месяца.
Плюнули, сделали платно через час. Повторно записаться к ЛОРу - ближайший талон через 12 дней. К тому времени или выздоровеешь или умрешь.

Мой случай. Внезапная 10-минутная потеря зрения. Запись в поликлинике к неврологу - через 2 месяца. Да что б им провалиться с такой оперативностью. Платно МРТ и другие обследования за пару часов все провели.

А бесплатно - умирай или жди 2 месяца, потом новое назначение, снова 2 месяца. Пока жаловаться в страховую ОМС не начнешь, ничего не получишь.

0  0
4.09.2019 09:39
- гость -

Мое мнение, что просто кто то имеет с портала госуслуг, да и контролировать граждан проще...

0  0
4.09.2019 09:54
- гость -

С нашей маленькой организации взносов в фонды ОМС более 600 тыс. руб. в год.
А бесплатно по полису никто не ходит в больницы. Долго очень и не прорвешься через очереди бабок.

0  0
4.09.2019 10:43
- гость -


4.09.2019 09:54
- гость -

скоро и ты будешь бабкой или дедкой, будешь на пенсии и у тебя не будет денег (с нашими-то пенсиями) ходить на платное МРТ...
и будешь ты сидеть в очередях в п-ку (если еще сможешь записаться)

0  0
4.09.2019 10:58
гость

Проблема наверное не в сложности записи, хотя конечно госуслуги очень сырой сайт, но главное, нет достаточного количества врачей в бесплатной медицине. Не тянет наш бюджет увеличить в поликлиниках количество ставок врачей. Хотя иногда тянет на дорогие служебные автомобили. И люди, которые покупают картину или часы по цене ставки врача за 100 лет, не платят налог на роскошь, потому что они к этому врачу не пойдут, они пойдут к платнику

0  0
4.09.2019 11:09
- гость -

ребята, скоро выборы! делаем выводы, голосуем правильно!

0  0
4.09.2019 11:16
Маша

Школьный Сетевой город пустили через госуслуги, запись в поликлиники - через госуслуги, всё через госуслуги без вариантов. Как-то это неприятненько попахивает и очень часто висит наглухо

0  0
4.09.2019 11:25
- гость -

4.09.2019 09:26
гость
талон распечатывать не обязательно

А на госуслугах вы талон и не распечатаете, там нет такой функции. Поэтому в очереди вам придется поорать, чтобы доказать, что вы записаны. Там таких записанных будет сидеть 100 человек и все без талонов. Так что со временем, на который вы записаны, вы пролетите и пойдете по живой очереди. Но зато везде будет доложено, что работает электронная запись
---------------------
Можно подойти в регистратуру и попросить распечатать талон с указанием времени, кабинета и врача.

0  0
4.09.2019 11:30
- гость -

4.09.2019 09:38
- гость -
.....
А бесплатно - умирай или жди 2 месяца, потом новое назначение, снова 2 месяца. Пока жаловаться в страховую ОМС не начнешь, ничего не получишь.
-----
Это точно. Тоже было кровотечение, врач направил на узи экстренно. В регистратуре талон на экстренное узи только через месяц. Тут или кровью успеешь истечь, или идешь платно. С ребенком то же самое, плохая ЭКГ. Врач направляет к кардиологу, кардиолог будет доступен только через ДВА месяца. И никто не подскажет, можно ли ребенку с такой экг продолжать ходить на физ-ру и тренировки или нет. И справки, что нельзя - тоже не даст. А потом удивляемся, что это дети на физ-ре умирают при нагрузках.

0  0
4.09.2019 11:42
гость

4.09.2019 11:25
- гость -
Можно подойти в регистратуру и попросить распечатать талон с указанием времени, кабинета и врача

Можно "постоять в очереди" в регистратуру. "Подойти" и "постоять в очереди" разные понятия. Я и говорю, что со временем, на которое вы записались, вы пролетаете, потому что вам придется "постоять в очереди"

0  0
4.09.2019 11:54
Ольга.

Проблема такая же. Записать через гос услуги не могу ни себя ни ребенка.
Позвонила по указанным номерам. Абсолютно адекватные люди(сами кстати расстроены по поводу закрытия медрег22, говорят сами пользовались) сказали, что указ пришел с Москвы всем через госуслуги брать талоны. Иначе на них штрафы не одну сотню тысяч наложат. Поэтому предлагаю всем писать жалобы напрямую в министерство здравоохранения РФ прямо на их сайте, чтоб им всем скучно не жилось, прокуратуру, Президенту, куда угодно, ну явно не в инстаграм гневные отзывы. Комменты под постом нифига не решают. Пусть нам медрег возвращают, сами если хотят хоть через смольный записываются. Москву надо официальными жалобами завалить. Томенко тоже надо напрягать, пусть наш медрег нам возвращает.

0  0
4.09.2019 12:27
- гость -

Почему на Алтае закрыли интернет-регистратуру и как теперь дистанционно записаться к врачу?- потому что за 7 месяцев небывалый скачок продолжительности жизни, написано же раньше, если все будут жить долго где на всех пенсий набраться, придется снова пенсионный возраст поднимать, проще снизить продолжительность жизни, и денег сэкономить можно на пенсиях. Видимо так решили, врачей ведь уже искоренили, теперь второй этап.

0  0
4.09.2019 12:58
Виталий Азанов

Добрый день!
Любые изменения это всегда определенная настороженность, даже если это во благо. На территории Алтайского края на госуслугах уже зарегистрировано 1,5 млн. человек. Ресурс вполне рабочий и решает множество задач, включая возможность посмотреть штрафы ГИБДД, записаться на прием в то или иное ведомство, помогает оформить документы, такие как загранпаспорт или паспорт гражданина РФ, подать заявление на переоформление лицензии на оружие и множество других возможностей.
Здравоохранение не осталось в стороне и уже 3 года, как ресурс госуслуги позволяет записаться к врачу. И этим успешно пользуются десятки тысяч человек на постоянное основе в Алтайском крае.
Развивать несколько ресурсов выполняющих одно и то же - не правильное вложение средств налогоплательщиков. К тому же планируется предоставить гражданам возможность доступа к своей электронной медицинской карте, а для этого медрег22.рф ну никак не приспособлен, как минимум по той причине, что там нет и не было возможности установить личность пользователя.
Просим использовать госуслуги.ру для записи на прием к врачу, в случае если есть технические сложности - контакты для обращения указаны.
Спасибо за ваше неравнодушие!

0  0
4.09.2019 13:04
- гость -

Виталий, так потому и зарегистрировано такое количество людей на госуслугах, что сделано это в принудительном порядке. Все альтернативные варианты просто распоряжением сверху закрыты. Сейчас минуя госуслуги в принципе ничего сделать нельзя. У нас, интересно, антимонопольное законодательство ещё существует? (Вопрос риторический, ответа не требует)

0  0
4.09.2019 13:33
гость

4.09.2019 12:58
Виталий Азанов

Виталий, ну вот простейший пример, на госуслугах нельзя распечатать талон, без него проблемы в очереди у кабинета, а чтобы получить его надо стоять в очереди в регистратуру. Вот уже неверно, что ресурс вполне рабочий. Да, рабочий, но не вполне. Может было бы правильно закрывать медрег, когда ресурс станет действительно "вполне"?

0  0
4.09.2019 14:05
- гость -

Виталий Азанов,
так доведите до ума данный раздел в госуслугах. Это какое то издевательство, ребенка, чтобы записать надо ввести его СНИЛС, ОМС... а если врача нужного не оказалось, приходится вводить опять все данные ребенка. Ну разве из раздела ДЕТИ нельзя привязать

0  0
4.09.2019 15:20
Максим

Идиоты с госуслуг с кривыми руками балуются.

0  0
4.09.2019 18:10
Гость

Мы еще сами зачастую своих прав не знаем. Так то с кровотечением экстренно скорую вызывают, везут в больницу. Лор детское отделение на северо западной, раньше в трансмаше было, всегда с острой болью принимают, причем в любое время суток. Про талон на мрт недавно удивили, уже приготовились платно идти, а дали талон в диагностический , ожидание две недели. Видимо, кто то добросовестно на руководящих должностях работает, а кто то сачкует.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
20:04
Житель Алтайского края связал пасынка на чердаке в воспитательных целях 0
19:38
Олимпийская сборная России по гребле тренируется в Барнауле 0
19:09
Взрыв произошел на шахте в Донецке 0
18:39
Найдены тела пилотов разбившегося Су-25 3
18:11
Не допустить снова. Барнаул вспомнил погибших в теракте в Беслане 8
18:01
Два иркутских подростка, убившие школьницу из-за долга, предстанут перед судом 5
17:57
Дырявую фонтанную трубу в Барнауле починили прутиком 6
17:49
Прививки от гриппа барнаульцам делают на улице 3
17:36
Жительнице Барнаула, насмерть сбившей дорожного рабочего, грозит 12 лет тюрьмы 1
17:21
S7 Airlines собрала деньги на миллион деревьев и возвращается к своему бренду 1
17:08
Ученые выяснили, сколько газировки нужно выпить, чтобы заболеть раком 0
16:59
Участник митинга в Москве получил три года колонии за "удар по шлему" 27
16:33
Житель Ульяновска утверждает, что полицейские избили его на глазах у дочери 6
16:19
Жительница алтайского села ушла в лес за грибами, а вернулась с сотрудниками МЧС 0
16:02
Реактивный самолет спустят с постамента в Барнауле 0
15:52
Двое подростков совершили "кражу года", стащив строительную тачку 8
15:43
Названы условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России 6
15:31
Пассажирский автобус устроил крупное ДТП в Барнауле, отправив двоих людей в больницу 3
15:22
В Барнауле начали перекрывать движение из-за репетиций Дня города 5
15:12
Жительница Барнаула отсудила 200 тысяч рублей у управляющей компании 1
15:04
Барнаульский спортсмен Нифонтов представит Путину свой проект лиги дзюдо 6
14:55
Чем кормить школьника на завтрак. Советы от Роскачества 0
14:41
"Ты кто по жизни?": спор между уголовниками закончился поножовщиной в Белокурихе 8
14:39
Броневик для сопровождения ядерного оружия создали в России 0
14:21
Снимки 18-летней Аллы Пугачевой восхитили соцсети 5
14:16
Почти 10 тыс. тонн запрещенных товаров не допустили на Алтай с начала 2019 года 0
14:07
Кого будут избирать в Алтайском крае на выборах 8 сентября 4
13:59
Неизученное озеро, напоминающее метеоритный кратер, обнаружили ученые на Алтае 0
13:51
"Город. Слушай!". Аудиогид по Барнаулу. Скоро на Amic.ru 4
13:47
Мошенники стали чаще взламывать аккаунты в соцсетях для хищения денег 0
13:32
Студенческий стройотряд АлтГТУ признан лучшим в трудовом сезоне этого года 0
13:21
Негде будет рожать: бийчан встревожила новость о закрытии роддома 7
13:15
Барнаульский транспорт в прямом эфире: 2ГИС начал показывать движение автобусов 13
13:07
Красу Росгвардии обматерил автохам, когда она "шла с дочей" по Екатеринбургу 34
12:59
Барнаулец прошел по канату между корпусами АлтГУ. Видео 0
12:50
Экс-защитник мадридского "Реала" подозревается в распространении детской порнографии 0
12:47
Алтайский край поддержал новый праздник в честь освобождения Руси от ордынского ига 31
12:11
Туристка в Израиле заплатила $2800 за шаурму 5
11:51
За 23 года россияне стали в 196 раз реже болеть гриппом 10
11:41
Умерла народная артистка Зинаида Славина, сыгравшая в сказке "Иван да Марья" 0
11:31
Барнаул вошел в список городов с самым загрязненным воздухом 23
11:15
Алтайских предпринимателей приглашают к участию в международной туристской выставке 1
11:07
Бюджет Дня города Барнаула на протяжении нескольких лет неизменен – 1,4 млн рублей 2
10:49
Бийчанка поверила мошеннику и оплатила из кассы установку вывески на входе в магазин 3
10:38
Лучшего юриста впервые выберут в Алтайском крае 3
10:29
Главбух алтайской школы год похищала деньги, хитро заполняя документы 3
10:13
Девятилетнюю девочку выдали замуж в Иране 8
10:07
Старшеклассники из Алтайского края попали в "сибирский Хогвартс" 0
09:51
Средняя зарплата в Барнауле выросла в начале осени на 13% относительно лета 13
09:43
Первую свадьбу трансгендера сыграли в московском СИЗО 11
09:30
Скворцова: рост продолжительности жизни россиян превышает все мировые показатели 39
09:14
Появилось фото с места крушения Су-25 в Ставрополье 0
09:01
Связь поколений нерушима: в Барнауле биатлонисты пройдут "Эстафету поколений" 0
08:41
"Даже не публичная порка". Приговор Синице за твит обжалуют в ЕСПЧ 73
08:15
Пилот, посадивший A321 в кукурузном поле, возвращается к полетам 0
08:02
Турнир дровоколов и поделки из дерева ждут барнаульцев в День города 0
07:43
Пятилетняя россиянка утонула в бассейне во время отдыха в Турции 11
07:32
Маленький всезнайка: как мобильный интернет помогает школьнику развивать способности 1
07:18
Мэрия намерена избавиться от кофейни на месте "Барнаульского разлома" 7
06:46
Почему на Алтае закрыли интернет-регистратуру и как теперь дистанционно записаться к врачу? 27
06:21
Барнаульцы раскупили почти все долевки 32
06:06
Как выглядит самое необычное общежитие в мире 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.