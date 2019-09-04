Почему на Алтае закрыли интернет-регистратуру и как теперь дистанционно записаться к врачу?

Почему закрыли портал медрег22.рф?

Портал медрег22.рф уступал сайту госуслуг по уровню безопасности и защиты персональных данных пользователей, сообщил Виталий Азанов. Со следующего года россияне смогут получать результаты своих лабораторных исследований и выписки из стационаров в электронном виде. Такие новшества предполагает федеральная программа "Создание единого цифрового контура здравоохранения".

Поэтому ресурс, содержащий эти сведения, должен быть максимально надежным. По словам Виталия Азанова, сохранять медрег22.рф только для записи к врачу нецелесообразно.

"Получать результаты исследований на одном портале, а записываться на другом – неудобно. Правильно оставить единый хорошо защищенный ресурс, который государство активно развивает. Сейчас на территории Алтайского края почти 1,5 млн человек зарегистрированы на госуслугах", – отметил эксперт.

Кстати, услуга записи к врачу через портал госуслуг доступна уже три года, но жители Алтайского края чаще использовали региональный сервис, рассказал Азанов. По его словам, ежемесячно через медрег22.рф к врачам записывались около 20 тысяч человек, а через госуслуги около 15 тысяч.