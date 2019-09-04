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Почему на Алтае закрыли интернет-регистратуру и как теперь дистанционно записаться к врачу?

, ИА "Амител"
Жители Алтайского края жалуются, что не могут на госуслугах найти свою поликлинику или нужных врачей
Поликлиника/Фото:1obl.ru

Поликлиника/Фото:1obl.ru


С 1 сентября интернет-регистратура Алтайского края медрег22.рф и его мобильное приложение прекратили работу. Теперь записаться к врачу через интернет можно только на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru и в его приложении. Это решение вызвало много вопросов у жителей региона. Кто-то не смог найти свою поликлинику на портале, а кто-то "потерял" свою запись к узкому специалисту.  Amic.ru поговорил с директором КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр" Виталием Азановым и выяснил, как теперь попасть к врачу и с какими сложностями можно столкнуться.

 1
Почему закрыли портал медрег22.рф?

Портал медрег22.рф уступал сайту госуслуг по уровню безопасности и защиты персональных данных пользователей, сообщил Виталий Азанов. Со следующего года россияне смогут получать результаты своих лабораторных исследований и выписки из стационаров в электронном виде. Такие новшества предполагает федеральная программа "Создание единого цифрового контура здравоохранения".

Поэтому ресурс, содержащий эти сведения, должен быть максимально надежным. По словам Виталия Азанова, сохранять медрег22.рф только для записи к врачу нецелесообразно.

"Получать результаты исследований на одном портале, а записываться на другом неудобно. Правильно оставить единый хорошо защищенный ресурс, который государство активно развивает. Сейчас на территории Алтайского края почти 1,5 млн человек зарегистрированы на госуслугах", — отметил эксперт.

Кстати, услуга записи к врачу через портал госуслуг доступна уже три года, но жители Алтайского края чаще использовали региональный сервис, рассказал Азанов. По его словам, ежемесячно через медрег22.рф к врачам записывались около 20 тысяч человек, а через госуслуги около 15 тысяч.
 2
Как записаться к врачу на госуслугах?

На самом деле не все так просто. Если вы никогда не записывались к врачу через госуслуги, то первым делом нужно зарегистрироваться на сайте gosuslugi.ru и подтвердить личность через ближайший центр обслуживания. После необходимо закрепиться за поликлиникой по месту регистрации или жительства. Для этого нужно прийти в больницу и подать в регистратуру заявление о прикреплении к медицинской организации. С собой необходимо иметь следующие документы:

Для взрослых:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • полис ОМС;
  • СНИЛС (при наличии).

Для детей до 14 лет:

  • свидетельство о рождении;
  • документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;
  • полис ОМС ребенка;
  • СНИЛС (при наличии).

И только теперь вы сможете записываться к врачу в разделе "Мое здоровье". При этом прийти на прием можно без посещения регистратуры, да и талон распечатывать не обязательно, медицинская карта уже будет у врача.

 3
К каким специалистам можно записаться через госуслуги?

Перечень специалистов, запись к которым возможна через интернет, зависит от выбранного медучреждения и оказываемых им услуг. Согласно приказу крайздрава №628 от 2 октября 2015 года запись через интернет обязательно должна быть предоставлена к следующим специалистам: терапевт, педиатр, врач общей практики (семейный врач), гинеколог, стоматолог, зубной врач. Поликлиника вправе расширить этот список по своему усмотрению. Например, в некоторых больницах города можно попасть к физиотерапевту, отоларингологу или логопеду.

Талоны на прием в электронном виде выдают на 14 дней вперед, а информация должна обновлятья ежедневно. Количество электронных талонов должно быть не мене 30% от общего количества талонов.
Ко всем другим специалистам записаться можно как раньше — через регистратуру своей поликлиники, либо по телефону.

4
Я записался к врачу на сайте медрег22.рф в августе на сентябрь. Значит, я не попаду на прием?
Попадете. Ваша запись сохранена, и никто ее не отменил, отмечает Виталий Азанов. Правда, перенесенная запись с медрег22.рф не всегда отображается на сайте госуслуг. Если вы опасаетесь, что в указанное время вас не примут, можете позвонить в регистратуру вашей поликлиники и уточнить.
5
Моей поликлиники нет на сайте госуслуг, что мне делать?
Если больница отсутствует в перечне, значит, произошла техническая ошибка, отмечает Виталий Азанов. Сообщить о ней нужно в АКМИАЦ. Если у вас возникли другие проблемы с регистрацией или записью к врачу, вы также можете рассказать об этом специалистам центра, позвонив по телефонам: 8(800) 250-19-67 или 8(385) 222-62-69.
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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

4.09.2019 07:28
- гость -

"первым делом нужно зарегистрироваться на сайте gosuslugi.ru и подтвердить личность через ближайший центр обслуживания. После необходимо закрепиться за поликлиникой по месту регистрации или жительства. Для этого нужно прийти в больницу и подать в регистратуру заявление о прикреплении к медицинской организации."

Вот так и получается "электронная" запись к врачу "через интернет" у этих бюрократов хреновых.

0  0
4.09.2019 07:32
- гость -

страна идиотов, понапридумывают и ничего не могут довести до ума, выбрасывают 1 ОДИН талон через интернет запись в 7-15 утра кто не успел тот должен звонить в поликлинику ДВА часа было занято - в итоге звоните через месяц может повезет.

0  0
4.09.2019 07:50
- гость -

Россияне

0  0
4.09.2019 08:43
Гость

Вот интересно, зачем 80-летней бабе Дусе из деревни Кукушкино, что в 500км от райцентра, электронная выписка? В деревнях некоторых не то что интернет, цифровое тв не показывает.И как пожилым через интернет записываться, если они понятия не имеют что это? Не говоря об особенностях удобства паролей и прочего

0  0
4.09.2019 09:05
- гость -

Безопасности и защиты персональных данных пользователей? Да это просто смешно! Благодаря развитой коррупции, все данные которые попадают в руки государства, доступны любому желающему за небольшую плату.

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