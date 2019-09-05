Какая погода будет в Барнауле в День города

День рождения Барнаул в 2019 году будет отмечать в субботу, 7 сентября. В этот день в городе состоится множество интересных мероприятий, на которые приглашают барнаульцев и гостей города. Рассказываем, какая погода будет в субботу в столице Алтайского края и как одеваться, чтобы чувствовать себя комфортно.

В субботу, 7 сентября, в Барнауле ожидается по-сентябрьски тепло: температура воздуха составит от +19 до +21 градусов. Ветер будет дуть восточный, 5-10 метров в секунду, прогнозирует алтайский ЦГМС.

Временами возможен дождь. Так что, отправляясь на прогулку, обязательно захватите зонтики и ветровки.