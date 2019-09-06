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Местечковые, но массовые. Что нужно знать о выборах в Алтайском крае 8 сентября

, ИА "Амител" , Александра Черданцева
Кого и из кого выбираем, когда, где и как

Считанные дни остаются до дня выборов в Алтайском крае. По итогам воскресенья, 8 сентября, в регионе появятся более 300 новых депутатов и сельских глав. Выбирать их будут только 11% жителей края. Рассказываем, кто именно, как и, самое главное, кого мы будем выбирать.

1
Выборы? А кого выбираем?

На выборах 8 сентября изберут 249 депутатов и 52 главы села, в том числе:

  • одного депутата Алтайского краевого Законодательного собрания по одномандатному округу № 2 (он включает Ключевский, Кулундинский, Михайловский, Табунский районы).
  • одного депутата Барнаульской гордумы по округу № 2 (часть Железнодорожного района).
  • двух депутатов Бийской гордумы (округа № 2 и 6).
  • одного депутата в Алейске (округ № 4).
  • трех депутатов в Белокурихе (округа № 5, 6, 8).
  • все состав районного собрания депутатов Змеиногорска.
  • по одному депутату районного уровня – в Локтевском, Павловском, Родинском, Советском, Тюменцевском районах.
  • весь состав сельского депутатского собрания в некоторых селах Красногорского, Крутихинского, Косихинского, Локтевского, Мамонтовского, Немецкого, Первомайского, Поспелихинского, Родинского, Рубцовского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Тальменского, Троицкого, Тюменцевского, Уголовского, Хабарского, Целинного, Чарышского, Шипуновского районов.
2
То есть на выборы могут прийти не все жители региона?
Только 207 тысяч человек (всего в регионе около 1,8 млн избирателей), которые как раз и живут в перечисленных городах, районах и селах. Конечно, мы говорим только о тех, кто имеет прописку на этой территории и старше 18 лет.
3
Хорошо. Я голосую. Как найти свой участок?

Легко и просто. Тремя способами:

  • найти через сервис на сайте Избирательной комиссии Алтайского края.
  • позвонить на горячую линию по номеру 8(3852) 36-30-62 и спросить.
  • узнать его в администрации города/района/села.
4
А нельзя досрочно проголосовать? В прошлые годы это разрешали
Да, досрочное голосование уже идет. По 7 сентября включительно можно прийти на свой избирательный участок и проголосовать заранее. При себе нужно иметь паспорт и уважительную причину (командировка, работа, учеба, нахождение в больнице и так далее). Доказывать документально в комиссии не придется. Достаточно написать заявление.
5
А голосовать-то за кого?

Почти на 300 вакантных мест в органах власти – 775 кандидатов. 80% из них выдвинули политические партии, остальные 20% – самовыдвиженцы. Кроме традиционных "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР в бюллетенях в единичных муниципалитетах можно встретить представителей "Партии Роста", "Казачьей партии" и "Партии малого бизнеса", "Яблока", "Коммунистов России" и "Родной партии".

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

6.09.2019 08:06
Doka

Рулетка?

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6.09.2019 08:12
- гость -

где предвыборные программы, кто вообще на выборы-то пошел? идешь не знаешь кто там будет....

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6.09.2019 09:05
- гость -

Что за вопрос кто идёт, и за кого голосовать? Члены ЕдРоссии победят!!!

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6.09.2019 09:28
- гость -

выборы, выборы, кандидаты ..... МОЛОДЦЫ!!!)))))

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