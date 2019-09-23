Необходимость обеспечения контракта

Существует два варианта обеспечения: денежные средства или банковская гарантия. Все чаще участники закупок пользуются вторым способом, ведь для этого не требуется изымать средства из оборота. Кроме того, банк оценивает поставщика, выдавая гарантию, поэтому для заказчиков она становится дополнительным аргументом в его пользу. Только в 2018 году, по данным аналитиков Fintender.ru, в рамках госзакупок было выдано более 700 тысяч банковских гарантий на общую сумму 1,15 трлн рублей. Из них 9,8 млрд рублей пришлось на Алтайский край.

Но и тут важно помнить о требованиях закона. Во-первых, гарантию у вас примут только если ее выдал банк, включенный в специальный перечень Минфина. Он периодически меняется, так что каждый раз перепроверяйте. Во-вторых, гарантия должна быть оформлена в соответствии с требованиями закона (смотрите часть 2 статьи 45 ФЗ-44), в том числе прописана ее безотзывность, условия выплаты неустойки, обязательства, которые она покрывает при невыполнении и другое. Обязательно уточните, прописаны ли эти моменты.

Кстати, именно поэтому эксперты рекомендуют оформлять банковскую гарантию через специализированные ресурсы. Один из основных таких сервисов – Fintender.ru, который работает в структуре ПАО "Совкомбанк". Через него можно удаленно оформить гарантии по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП, а также несколько видов кредитов для участия в закупках. Этот онлайн-сервис значительно экономит время: не нужно ехать в банк лично, открывать расчетный счет – как правило, для получения гарантии он не требуется.