Госзакупки позволяют продать свой товар или услугу самому надежному заказчику – государству. Но в этой сфере почти не бывает случайностей, и если везет, то только тому, кто тщательно подготовился (или имеет место коррупция, но текст не об этом). Добросовестные компании могут оступиться везде: от оформления конкретного документа до момента нажатия кнопки "подать ценовое предложение". Есть несколько очень важных моментов, которые нужно уточнить еще до участия в госзакупках.
Внимательно читайте все документы и условия конкурса. Может оказаться, что вам подходят все параметры, но дьявол кроется в деталях. Например, необходима экспертиза, проводимая определенной компанией или той, которую согласует заказчик. Ее стоимость лучше просчитать сразу, обратившись в указанную компанию или к ведущим игрокам рынка в этой сфере.
Также бывает, что необходимый товар прописан с очень узкими характеристиками – в ряде случаев это может свидетельствовать о коррупционной составляющей. Скажем, речь идет об установке светильников на городской аллее, и в условиях прописаны не только материал и световые характеристики, но даже вид проводки (чуть ли не ее цвет). Стоит задуматься, есть ли у вас время и силы на участие в таком "конкурсе".
Существует два варианта обеспечения: денежные средства или банковская гарантия. Все чаще участники закупок пользуются вторым способом, ведь для этого не требуется изымать средства из оборота. Кроме того, банк оценивает поставщика, выдавая гарантию, поэтому для заказчиков она становится дополнительным аргументом в его пользу. Только в 2018 году, по данным аналитиков Fintender.ru, в рамках госзакупок было выдано более 700 тысяч банковских гарантий на общую сумму 1,15 трлн рублей. Из них 9,8 млрд рублей пришлось на Алтайский край.
Но и тут важно помнить о требованиях закона. Во-первых, гарантию у вас примут только если ее выдал банк, включенный в специальный перечень Минфина. Он периодически меняется, так что каждый раз перепроверяйте. Во-вторых, гарантия должна быть оформлена в соответствии с требованиями закона (смотрите часть 2 статьи 45 ФЗ-44), в том числе прописана ее безотзывность, условия выплаты неустойки, обязательства, которые она покрывает при невыполнении и другое. Обязательно уточните, прописаны ли эти моменты.
Кстати, именно поэтому эксперты рекомендуют оформлять банковскую гарантию через специализированные ресурсы. Один из основных таких сервисов – Fintender.ru, который работает в структуре ПАО "Совкомбанк". Через него можно удаленно оформить гарантии по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП, а также несколько видов кредитов для участия в закупках. Этот онлайн-сервис значительно экономит время: не нужно ехать в банк лично, открывать расчетный счет – как правило, для получения гарантии он не требуется.
Есть базовый и дополнительный пакеты документов. Первый включает заявку и сведения о компании – название, адрес, ИНН, свидетельство о госрегистрации, копии учредительных документов. Еще там должны быть выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, обеспечение заявки, справка об отсутствии налоговых долгов и ряд других справок или свидетельств. Полный список смотрите на конкретной электронной торговой площадке. Дополнительный пакет включает документы о соответствии условиям и ограничениям заказчика.
С первым пакетом проблем обычно не возникает – это типовой набор. А вот сбор второго может занять время. Главное, внимательно изучить все условия. На этапе подачи документов "срезается" много заявок.
Чтобы заработать, нужно потратить. В масштабах потенциального дохода деньги небольшие, но если уж вкладывать, то с умом.
Обеспечение зависит от стоимости: от 0,5 до 1% от начальной максимальной цены при контракте до 10 млн рублей, а свыше 20 млн рублей – уже от 0,5 до 5%.
"В среднем по рынку банковская комиссия за выдачу гарантии составляет 1%-6% от ее суммы, – говорит Владислав Монов, старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию "Совкомбанка". – При этом еще несколько лет назад она была в разы выше, но сейчас многие процессы в оценке клиента, подготовке документов и выдаче гарантии автоматизированы, что снижает затраты банков".
Электронная цифровая подпись стоит около 1,5-2 тысяч рублей. Получить ее нужно обязательно (в специальном удостоверяющем центре), иначе дорога к госзаказу будет закрыта.
Но главное, конечно, это стоимость самого контракта. Нюансов много. Например, на конкретные торги пошли только вы, в течение первых 10 минут торгов заявок больше не поступило, и вы стали победителем, даже не успев подать предложение о снижении цены. Это означает, что вы обязаны заключить контракт по максимальной стоимости. Кроме того, во время аукциона цена может быть резко снижена, и это сделано специально, чтобы от борьбы отказались конкуренты. Поэтому эксперты рекомендуют сразу не отказываться от участия, а дождаться "переторжки" (возможности добровольно улучшить свое предложение).
Меры ответственности всегда прописаны в контракте – это пени, уплата неустойки, перечисление суммы обеспечения в пользу контролирующих госорганов или заказчика по контракту. Пени, например, составляют 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Есть также штрафы за срыв, установленные на уровне закона (зависят от цены контракта). Причем чем он дороже, тем меньше штраф: при закупке до 3 млн рублей – 10% от цены, до 50 млн рублей – 5% и так далее до контракта ценой более 10 млрд рублей, за неисполнение которого придется заплатить 0,1% от стоимости.
Также есть опасность попасть в реестр недобросовестных поставщиков, например, за отказ от заключения контракта, срыв некоторых обязательств. А в некоторых случаях можно потерять сумму обеспечения заявки.
Комментарии
Хороший хозяин деньги не теряет.В госах и росах всегда дыры.
"СЛАВЯНКА" многих бонкротами сделала, с этим государством очень аккуратно надо играть,...шулера...
гос закупки , тэндэры это такая засада. купить то что надо бывает очень проблематично.
Скажем у вас мерседес, вам нужен масло насос, указывать конкретную марку нельзя как и производителя только параметры и в итоге вам по тендеру поставят масло насос от жигулей копейки например, и вкорячивайте его как хотите.
23.09.2019 08:15
Медведь-шатун
Славянку саму чпокнули хорошо.
23.09.2019 08:23
месный
Ваш пример не уместный. Вы любезный не знаете этой кухни.
23.09.2019 09:28
- гость -
Вы хотите сказать что со славянкой всё в порядке?
Я как раз в курсе про славянку чем они занимались , чьи были и чё с ней стало.
В Барнауле они были где то в раёне Чкалова 52 их база была
23.09.2019 08:23 месный
То что это засада, я согласна, но то что Вам поставили не то, значит Вы неправильно прописали тех.задание.