Раньше срока. Почему суд решил выпустить Кокорина и Мамаева и за что они сидели

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу условно-досрочно. Такое решение 6 сентября 2019 года принял Алексеевского районного суда Белгородской области. Вспоминаем все обстоятельства этой истории: за что их посадили и почему выпускают.
Футболисты оказались участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. С ними также был их друг Александр Протасовицкий и брат Александра Кокорина Кирилл. Они пришли в кофейню в центре Москвы, чтобы отпраздновать юбилей своей дружбы. По сообщениям посетителей, они вели себя агрессивно. У Кокорина и Мамаева возник конфликт с людьми за соседним столиком. Завязалась драка.
Потерпевшими оказались чиновник Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин. На одной из камер видеонаблюдения видно, как Кокорин бьет Пака стулом по голове.
Позже стало известно, что до этого футболисты избили на парковке водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.
О поведении футболистов быстро стало известно СМИ. В соцсетях поднялась волна негодования. Пострадавшие обратились с заявлением в полицию.
Полиция возбудила уголовные дела о побоях и о хулиганстве в составе группы лиц. Кокорина и Мамаева вызвали на допрос. Московский главк сообщил через СМИ, что их объявят в федеральный розыск в случае неявки. Но футболисты в итоге пришли к правоохранителям сами.
В полиции Кокорин и Мамаев полностью признали свою вину в обоих эпизодах. Они были "очень расстроены ситуацией", а два дня не приходили на допрос, потому что “были в замешательстве и не знали, что им делать".
В сборной России по футболу от Кокорина и Мамаева открестились. Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин сказал, что футболисты не имеют к сборной никакого отношения.
Клубы, за которые выступали футболисты, резко осудили их действия. "Краснодар" сейчас активно работает с РФС, чтобы расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым в судебном порядке. Контракт Александра Кокорина с "Зенитом" истек 30 июня 2019 года.
До приговора футболистов содержали в СИЗО. Всего они пробыли там около 8 месяцев. Адвокат Кокорина и Мамаева неоднократно ходатайствовал о том, чтобы их перевели под домашний арест. Все они были отклонены. Более того, суд несколько раз продлевал срок содержания Кокорина и Мамаева в СИЗО.
Приговор вынесли 8 мая. Александр Кокорин получил 1 года и 6 месяцев колонии общего режима. Павел Мамаев — 1 года и 5 месяцев колонии общего режима. Сроки также получили Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий. Каждый день, проведенный в СИЗО, им засчитали за полтора дня в колонии.
Футболисты провели около 2,5 месяцев в колонии Белгородской области.
Футболистов отпустят через 10 дней после вступления приговора в силу. Замдиректора ФСИН Валерий Максименко сообщил "Интерфаксу", что Кокорин и Мамаев заслужили условно-досрочное освобождение.
"Наказание возымело действие, они давно исправились, и сейчас это совсем другие люди. Конечно, пора их отпускать", — рассказал "Интерфаксу" Максименко.
Также Павел Мамаев и Александр Кокорин смогут выезжать и за пределы Россию. Для этого им нужно будет обратиться к инспектору за разрешением.
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