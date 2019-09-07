Как доехать домой после фейерверка в День города и где будет стоять транспорт

7 сентября в Барнауле продлят работу общественного транспорта, чтобы люди могли уехать из центра после праздничных мероприятий в честь Дня города.

После фейерверка на площади Сахарова, который состоится в 22:00, автобусы и троллейбусы будут ожидать пассажиров на проспекте Ленина на участках от ул. Кирова до площади Ветеранов, а также в районе здания № 57б на остановке "Площадь Советов".

Кроме того, в администрации Барнаула сообщили, что будут организованы дополнительные трамвайные маршруты на проспекте Красноармейском от остановки "Улица Молодежная".

Напомним, 7 сентября Барнаул отмечает свое 289-летие. Традиционно праздничные мероприятия в городе завершат фейерверки, которые пройдут одновременно на шести площадках. Но самый главный состоится на площади Сахарова в 22:00.