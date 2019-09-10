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Чем новый iPhone 11 будет отличаться от прежних и сколько он будет стоить в России

, ИА "Амител"
Вечером 10 сентября Apple покажет новые смартфоны

10 сентября в 20:00 по московскому времени (в Алтайском крае это будет полночь) компания Apple презентует новые iPhone. Официальной информации о новых моделях пока нет. Но в сети уже появилось много данных о внешнем виде новинок и их характеристиках. Amic.ru не дождался презентации и выяснил, как будут выглядеть новые смартфоны, чем будут отличаться от своих предшественников и сколько они будут стоить.

1
Какие модели покажет Apple?
Если верить аналитикам, в этом году компания Apple покажет три модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Причем iPhone 11 станет заменой iPhone XR, а две другие модели – аналогами iPhone XS и iPhone XS Max из прошлогодней линейки. Точно неизвестно, как будут называться новые аппараты. Два года назад в Apple начали именовать модели римскими цифрами вместо арабских, и теперь точно спрогнозировать название довольно сложно. Мы предполагаем, что скорее всего новые смартфоны будут называться iPhone 11 или iPhone XL. Конечно, мы можем ошибаться.
2
Как будут выглядеть новые модели iPhone?

По информации, попавшей в Сеть, внешний вид аппаратов практически ничем не будет отличаться от моделей предыдущей линейки. В Apple пока не планируют отказываться от так называемой "челки" вверху экрана (это черная рамка, на которую часто жалуются любители "яблочных" устройств). Единственное предполагаемое отличие – задняя крышка станет матовой, а значит, на ней будет оставаться меньше следов. Ожидается, что не изменятся и диагонали экранов: у iPhone 11 она составит 6,1 дюйма, у iPhone 11 Pro – 5,8 дюйма, у iPhone 11 Pro Max – 6,5 дюйма.

iPhone 11, как и предыдущий iPhone XR, получит LCD-экран. А iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max оснастят более качественными и современными OLED-дисплеями, какие стояли на iPhone XS и iPhone XS Max.

3
Не понятно. Так что же тогда изменится?

Все модели будут работать на новом процессоре A13. Он значительно быстрее и тратит меньше энергии (наконец-то!). Также Apple увеличит объем оперативной памяти. Ожидается, что в iPhone 11 ее будет 4 ГБ, а в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max – по 6 ГБ.

Еще одно нововведение – реверсивная зарядка. Правда, она появится только на двух моделях: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. С телефона можно будет подпитывать без кабеля другие устройства. Например, наушники AirPods.

На смену системе управления 3D Touch придет Haptic Touch. Во всех моделях разные действия будут зависеть от продолжительности нажатия на экран, а не от силы.

Усовершенствуют и систему Face ID. Теперь даже не надо будет смотреть прямо на экран. Смартфон все равно распознает ваше лицо.

Аналитики утверждают, что очень большую ставку в Apple делают на новые камеры. Phone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max оснастят улучшенными камерами с тройным модулем, телефото-линзой, широкоугольным и сверхширокоугольным объективом. А Phone 11 получит камеру с двойным модулем.

4
Когда новые модели iPhone появятся в России и сколько будут стоить?

Увы, точных данных пока нет. Обычно Apple запускает продажи по пятницам, примерно через 10 дней после презентации. Так что скорее всего iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max поступят в магазины 20 сентября 2019 года. Официально о том, когда новые iPhone можно будет купить в России, объявят на презентации.

Что касается цены, то в Сети предполагают, что iPhone 11 с самым маленьким объемом памяти будет стоить 749 долларов (около 49 000 рублей), iPhone 11 Pro – 999 долларов (около 65 000 рублей), а iPhone 11 Pro Max – 1099 долларов (около 72 000 рублей). Модели с увеличенным объемом памяти будут стоить дороже.

Впрочем, для жителей Алтайского края это чуточку дороговато. Напомним, что по итогам первого квартала 2019 года среднемесячная заработная плата в нашем регионе составила 26 092 рубля. Так что на самый дешевый новый iPhone 11 придется копить два месяца, и это при условии, если не покупать продукты, не оплачивать коммуналку и вообще не тратить на что-либо свою зарплату. 

5
Когда новый iPhone 11 появится в Барнауле?
Обычно Россия попадает во вторую волну продаж iPhone. Так что мы предполагаем, что в Барнауле новинки можно будет купить не раньше, чем через две недели после презентации. Мы обязательно посмотрим трансляцию и уточним.
6
Что еще интересного покажут на презентации?

Эксперты ожидают, что помимо новых iPhone на презентации представят слегка обновленные модели Apple Watch с керамическим и титановым корпусами. Помимо этого ожидается презентация новых iPad Pro, нового бюджетного iPad диагональю 10,2 дюйма, а также 16-дюймовую модель MacBook Pro.

Презентацию можно будет посмотреть на официальном сайте компании.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

10.09.2019 17:49
- гость -

Палатки у магазинов уже выставили?

10.09.2019 17:58
- гость -

Айфоны умрут вместе с Дом-2

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