Чем новый iPhone 11 будет отличаться от прежних и сколько он будет стоить в России

Не понятно. Так что же тогда изменится?

Все модели будут работать на новом процессоре A13. Он значительно быстрее и тратит меньше энергии (наконец-то!). Также Apple увеличит объем оперативной памяти. Ожидается, что в iPhone 11 ее будет 4 ГБ, а в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max – по 6 ГБ.

Еще одно нововведение – реверсивная зарядка. Правда, она появится только на двух моделях: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. С телефона можно будет подпитывать без кабеля другие устройства. Например, наушники AirPods.

На смену системе управления 3D Touch придет Haptic Touch. Во всех моделях разные действия будут зависеть от продолжительности нажатия на экран, а не от силы.

Усовершенствуют и систему Face ID. Теперь даже не надо будет смотреть прямо на экран. Смартфон все равно распознает ваше лицо.

Аналитики утверждают, что очень большую ставку в Apple делают на новые камеры. Phone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max оснастят улучшенными камерами с тройным модулем, телефото-линзой, широкоугольным и сверхширокоугольным объективом. А Phone 11 получит камеру с двойным модулем.