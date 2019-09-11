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Опасный Головосек. Почему в этот день нельзя брать в руки нож

, ИА "Амител"
Почему Иоанну Крестителю отсекли голову и почему наши предки в этот день в лес не ходили
Голова Иоанна Предтечи / Фото: w.sunhome.ru

Голова Иоанна Предтечи / Фото: w.sunhome.ru


Усекновение головы Иоанна Предтечи отмечают христиане 11 сентября. Этот день настолько важен для верующих, что церковь объявила строгий однодневный пост. Но и славяне считали этот день непростым. С ним связано много традиций и запретов. Кто такой пророк Иоанн, которого так почитает церковь и какие запреты нельзя нарушать 11 сентября, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Кто такой Иоанн Предтеча и за что ему "усекли голову"?

Иоанн Предтеча – великий пророк, который предсказал пришествие Мессии и крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. А потому полное название сегодняшнего праздника – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе этот день называют по-разному: Головосек, Иван Постный, Иван Полеток и пр.

Иоанн Креститель жил во времена царя Ирода Антипы и обличал грехи и злодейства, которые он совершал. В то время Ирод сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата, и Иоанн прилюдно это осуждал. Царь заключил пророка в темницу, однако казнить побоялся – Иоанна очень любил народ. Тогда Иродиада договорилась со своей дочерью Саломеей. На одном из пиров Саломея танцевала для царя, и настолько понравился танец Ироду, что тот пообещал исполнить любое желание искусницы. Саломея потребовала принести ей голову Иоанна на блюде. Так пророк принял свою смерть.

2
Почему Головосек считается опасным днем?

Возможно, потому что людей очень впечатлила эта легенда. В этот день запрещалось брать в руки острые колюще-режущие предметы, например, серпы, косы, мечи, ножи. Даже хлеб в этот день ломали руками, опасаясь накликать несчастья. Считалось, что если вдруг человек порезался в этот день, то рана очень долго не заживет и будет причинять всяческие неприятности.

Ряд обрядов дошли к нам с языческих времен. Например, наши предки в этот день опасались ходить в лес, так как считалось, что змеи уходят в норы, уводя вместе с собой и злых духов. И если в этот день оказаться на их тропе – быть беде.

3
Что нельзя делать в Головосек?

Нельзя есть скоромную пищу. В этот день объявлен строгий, хотя и однодневный пост.

Нельзя веселиться, петь, танцевать, играть свадьбы. Так народ осуждал Саломею, которая пляской выпросила у Ирода голову святого.

Кроме того, в разных регионах и странах существовали свои запреты, которые в целом касались запрета держать в этот день в руках что-либо острое или режущее. А потому в Головосек старались не шить, не вязать. А в Сербии женщины даже волосы не расчесывали, чтобы они не начали сечься.

Запрещено сегодня ставить на стол все, что напоминает голову, кровь, блюдо.

Особо верующие в этот день старались даже на стол не ставить тарелки, так как голова Иоанна Предтечи была принесена на блюде. Пироги и хлебцы пекли вытянутые. Не употребляли в пищу и круглые овощи и фрукты: яблоки, арбузы, капусту. Южные славяне ели в этот день черный виноград, помидоры и красный перец, так как красный цвет напоминал кровь святого Иоанна.

Нельзя в этот день давать денег в долг, чтобы в бедности потом не жить.

Нельзя стричься, а то волосы испортятся и "жидкими" станут.

Нельзя употреблять спиртное, а то "зеленый змий" затянет и алкоголиком станешь. Кстати, напомним, что 11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости. Может быть и есть тайный смысл в этой примете.

Нельзя начинать новых дел и нельзя отправляться в дальнюю дорогу – она будет несчастливой.

4
Что нужно делать в Головосек?

С этого дня крестьяне начинали убирать репу и отмечали "репный праздник". Правда, никаких песен и плясок не устраивали в знак уважения к памяти пророка Иоанна, однако готовили постное, но обильное угощение и раздавали его нищим и странникам.

На Ивана Постного также собирали лечебные коренья.

Еще считается, что молитвы этому святому помогают выздороветь ребенку и справиться с головной болью взрослому.

5
Какие погодные приметы связаны с Головосеком?

Головосек в народе считается днем, когда приходит осень. Якобы в этот день земля и вода "рассекаются", и наступает похолодание.

Также в народе говорили, что в этот день "мужик осень встречает, баба бабье лето начинает". То есть после непродолжительного похолодания славяне ожидали наступления бабьего лета.

 


 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

11.09.2019 13:16
- гость -

ну зашибись, взяв в руки нож и пойдя в лес по грибы сегодня утром была сломана не одна жизнь:\

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