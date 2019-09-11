Опасный Головосек. Почему в этот день нельзя брать в руки нож

Усекновение головы Иоанна Предтечи отмечают христиане 11 сентября. Этот день настолько важен для верующих, что церковь объявила строгий однодневный пост. Но и славяне считали этот день непростым. С ним связано много традиций и запретов. Кто такой пророк Иоанн, которого так почитает церковь и какие запреты нельзя нарушать 11 сентября, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Иоанн Предтеча – великий пророк, который предсказал пришествие Мессии и крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. А потому полное название сегодняшнего праздника – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе этот день называют по-разному: Головосек, Иван Постный, Иван Полеток и пр.
Иоанн Креститель жил во времена царя Ирода Антипы и обличал грехи и злодейства, которые он совершал. В то время Ирод сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата, и Иоанн прилюдно это осуждал. Царь заключил пророка в темницу, однако казнить побоялся – Иоанна очень любил народ. Тогда Иродиада договорилась со своей дочерью Саломеей. На одном из пиров Саломея танцевала для царя, и настолько понравился танец Ироду, что тот пообещал исполнить любое желание искусницы. Саломея потребовала принести ей голову Иоанна на блюде. Так пророк принял свою смерть.
Возможно, потому что людей очень впечатлила эта легенда. В этот день запрещалось брать в руки острые колюще-режущие предметы, например, серпы, косы, мечи, ножи. Даже хлеб в этот день ломали руками, опасаясь накликать несчастья. Считалось, что если вдруг человек порезался в этот день, то рана очень долго не заживет и будет причинять всяческие неприятности.
Ряд обрядов дошли к нам с языческих времен. Например, наши предки в этот день опасались ходить в лес, так как считалось, что змеи уходят в норы, уводя вместе с собой и злых духов. И если в этот день оказаться на их тропе – быть беде.
Нельзя есть скоромную пищу. В этот день объявлен строгий, хотя и однодневный пост.
Нельзя веселиться, петь, танцевать, играть свадьбы. Так народ осуждал Саломею, которая пляской выпросила у Ирода голову святого.
Кроме того, в разных регионах и странах существовали свои запреты, которые в целом касались запрета держать в этот день в руках что-либо острое или режущее. А потому в Головосек старались не шить, не вязать. А в Сербии женщины даже волосы не расчесывали, чтобы они не начали сечься.
Запрещено сегодня ставить на стол все, что напоминает голову, кровь, блюдо.
Особо верующие в этот день старались даже на стол не ставить тарелки, так как голова Иоанна Предтечи была принесена на блюде. Пироги и хлебцы пекли вытянутые. Не употребляли в пищу и круглые овощи и фрукты: яблоки, арбузы, капусту. Южные славяне ели в этот день черный виноград, помидоры и красный перец, так как красный цвет напоминал кровь святого Иоанна.
Нельзя в этот день давать денег в долг, чтобы в бедности потом не жить.
Нельзя стричься, а то волосы испортятся и "жидкими" станут.
Нельзя употреблять спиртное, а то "зеленый змий" затянет и алкоголиком станешь. Кстати, напомним, что 11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости. Может быть и есть тайный смысл в этой примете.
Нельзя начинать новых дел и нельзя отправляться в дальнюю дорогу – она будет несчастливой.
С этого дня крестьяне начинали убирать репу и отмечали "репный праздник". Правда, никаких песен и плясок не устраивали в знак уважения к памяти пророка Иоанна, однако готовили постное, но обильное угощение и раздавали его нищим и странникам.
На Ивана Постного также собирали лечебные коренья.
Еще считается, что молитвы этому святому помогают выздороветь ребенку и справиться с головной болью взрослому.
Головосек в народе считается днем, когда приходит осень. Якобы в этот день земля и вода "рассекаются", и наступает похолодание.
Также в народе говорили, что в этот день "мужик осень встречает, баба бабье лето начинает". То есть после непродолжительного похолодания славяне ожидали наступления бабьего лета.
Комментарии
ну зашибись, взяв в руки нож и пойдя в лес по грибы сегодня утром была сломана не одна жизнь:\