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Apple показала новые iPhone: чем они круты и когда их можно будет купить в Барнауле

, ИА "Амител"
Камера на новых "яблочных" смартфонах теперь творит чудеса даже в темноте, а аккумулятор работает дольше
Фото: apple.com

Фото: apple.com


10 сентября 2019 года Apple презентовала три новых модели iPhone. Чем они лучше своих предшественников и сколько будут стоить? Amic.ru разобрался, чем они так круты и даже выяснил, когда новинки появятся в Барнауле.

1
Три новых iPhone?
Именно. Apple представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Как видно, компания решила вернуться к арабским цифрам в названиях. Новый iPhone 11 – это младшая модель из линейки, "бюджетный" смартфон, который пришел на смену прошлогоднему iPhone XR. А iPhone 11 Pro с улучшенной камерой и новым экраном стал наследником iPhone XS. И, наконец, iPhone 11 Pro Max – это версия iPhone 11 Pro с увеличенным размером экрана и более мощным аккумулятором.
2
А они красивые? Дайте розовый!

Купить iPhone розового цвета, увы, не получится. Такой расцветки теперь нет в ассортименте. Но зато в линейке появился зеленый цвет.

Внешних отличий от предыдущих моделей немного. Новый iPhone 11 практически не отличить от iPhone XR: тот же 6,1-дюймовый LCD-экран и стеклянная задняя крышка. Поменялся лишь модуль камеры. Теперь он квадратной формы и с двумя объективами. Также для этой модели Apple сделали новые расцветки. Можно будет приобрести смартфон белого, желтого, черного, фиолетового, красного и даже зеленого цвета.

А вот iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, помимо квадратного модуля камеры, получили еще новую крышку из матового стекла. Спереди у них – OLED-дисплеи на 5,8 дюйма и 6,5 дюйма, как и у предыдущих моделей. Но экраны обновили, сделав лучше яркость и контрастность. Pro-модели представлены в четырех расцветках: золотая, серебристая, темно-зеленая и "серый космос".

На всех моделях сохранилась знаменитая "челка", за которую пользователи часто критикуют Apple. Это черный прямоугольник в верхней части экрана, на котором расположены фронтальная камера, датчик приближения и сенсор Face ID.

 

3
Чем они лучше предыдущих моделей?

Самое актуальное для любителей продукции Apple – заряд батареи. Новые аккумуляторы будут работать дольше, чем их предшественники. А в комплекте с Pro-версиями также будет идти новый адаптер для быстрой зарядки. Если вы захотите быстро заряжать "бюджетный" iPhone 11​, такой адаптер придется приобретать отдельно. Он стоит 2 939 рублей.

Все версии iPhone 11 работают на новом процессоре А13 Bionic. Как уверяют в Apple, это самый быстрый процессор на рынке. Для любителей точных подробностей: он работает на 15-40% быстрее своего предшественника и потребляет на 20-30% энергии. В нем даже есть специальный блок, который отвечает за нейросети.

Также новые корпусы лучше защищены от влаги. Новый iPhone 11 может пролежать до 30 минут на глубине до двух метров, и ему ничего не будет. А iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max могут выдержать столько же на глубине до четырех метров. Естественно, никаких случайно пролитых жидкостей новые модели не боятся.

4
А как же новая камера?

Действительно, улучшенные камеры – это, пожалуй, главная "фишка" новых iPhone. Именно за высокое качество фотографий люди так ценят продукцию Apple. Особенность iPhone Pro и iPhone Pro Max – модуль из трех камер 12 МП на задней панели: с широкоугольной, сверхширокоугольной и телефото-линзой. В iPhone 11 таких камер две: основная и широкоугольная. Для создания фото камера делает девять кадров, четыре из них – еще до нажатия кнопки. Над созданием итоговой картинки работает нейросеть.

Еще одно нововведение – улучшенный режим ночной съемки. Он включается автоматически и, судя по презентации, творит настоящее волшебство. Смартфон сам "вытягивает" темные изображения, делая их яркими и насыщенными, сохраняя при этом натуральность цветов.

Фронтальную 12-мегапиксельную камеру тоже обновили. Теперь она может записывать видео 4К и делать "слоуфи" – замедленные до 120 кадров в секунду видеоселфи.

 

5

"Бюджетный", говорите? А сколько он будет стоить?

По словам Apple, компания снизила цены на свои флагманские смартфоны по сравнению с прошлогодней линейкой. Младшая модель iPhone 11, которую в Apple считают "бюджетной", будет стоить от 59 990 рублей (это версия с 64 ГБ встроенной памяти). Смартфон с 128 ГБ памяти обойдется в 64 990 рублей, а с 256 ГБ – в 73 990 рублей.

За продвинутый iPhone 11 Pro с 64 ГБ памяти придется отдать 89 990 рублей, с 256 ГБ – 103 990 рублей, а с 512 ГБ – 121 990 рублей. Цена на iPhone 11 Pro Max для модели с 64 ГБ составит 99 990 рублей, для 256 ГБ – 113 990 рублей, для 512 ГБ – 131 990 рублей.

6
Когда новый iPhone 11 появится в России?
Для поклонников Apple у нас хорошие новости. Россия попала в первую волну продаж, и новые модели iPhone появятся в продаже 20 сентября, одновременно с США и еще 30 странами. Предзаказ можно будет сделать уже 18 сентября. 

 

7
А когда iPhone 11 можно будет купить в Барнауле?

Через официальный магазин Apple заказать новые iPhone не получится. Барнаул не входит в список 38 городов, куда компания доставляет свои устройства. Поэтому нужно обращаться в официальные точки продаж. Список можно найти на сайте компании.

Представители крупных торговых сетей сообщают, что в магазинах Барнаула новые модели iPhone появятся не позднее, чем через 2-3 дня после официально старта продаж 20 сентября. Если же вы опасаетесь, что вам может не достаться нового "яблочного" смартфона, предзаказ можно будет оформить 18 сентября, как и во всей стране. И тогда вы точно сможете одним из первых получить новый iPhone 11, как только он появится в барнаульских магазинах.

8
Что еще представила Apple?

Еще одной новинкой, которую показали на презентации, стали часы Apple Watch Series 5. Новая модель отличается обновленным экраном. Если в предыдущих версиях он загорался только при поднятии руки, то теперь остается включенным всегда. В "спящем" режиме просто уменьшается яркость.

По словам разработчиков, новые часы будут работать до 18 часов без подзарядки. Самую дешевую модель в алюминиевом корпусе можно будет приобрести в России за 32 990 рублей.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

11.09.2019 14:47
- гость -

ща нищеброды попрут за кредитами на новые айфоны, чтобы потом доширак сверху накрывать - ведь воды они теперь не боятся

11.09.2019 14:48
АБОРИГЕН

Аппарат не плохо, но он не стоит этих денег.

11.09.2019 14:57
- гость -

Если бы этот Ипхон еще работать умел за хозяина......

11.09.2019 15:18
- гость -

14:47, умиляют люди, которые едут в "20-ке" с последним айфоном)))

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