«Бургер за здоровье Собянина». Почему все ненавидят клип Гуфа и Тимати

7 сентября 2019 рэперы Тимати (Тимур Юнусов) и Гуф (Алексей Долматов) выпустили совместный клип "Москва". Сразу после этого в их адрес посыпались гневные комментарии и обвинения в продажности. За два дня клип собрал больше миллиона дизлайков. Amic.ru собрал вместе все детали этой истории.
Клип выложили на YouTube за день до выборов в Мосгордуму (то есть, в день тишины). Многие пользователи увидели в этом политический подтекст и обвинили авторов в продажности. А рэперы, по их словам, просто хотели поздравить Москву с праздником. Но россияне усомнились в их бескорыстности.
Не понравилось пользователям и то, как Тимати в песне выражает свое отношение к митингам и протестам: "Не хожу на митинги, не втираю дичь". Многие напрямую связали это с акциями протеста, которые прошли недавно в столице. Помимо этого, в треке он гордо заявил, что Москва — это город, "что не проводит гей-парады".
В соцсетях даже предложили наложить на песню видеоряд с избиениями митингующих в Москве. Идея быстро нашла свое воплощение и пришлась по душе многим пользователям.
Пользователи Instagram стали обвинять авторов клипа не только в продажности, но и вообще во всех проблемах России, таких как безработица и низкие зарплаты. По мнению некоторых подписчиков, Тимати лишь пытается защитить свой бизнес, и поэтому сделал клип по заказу властей. Рэпер не остался в стороне и начал вступать с людьми в спор, чем только больше их разозлил. Он отвечал, что чаще всего люди сами виноваты в своих проблемах и низких зарплатах. По мнению многих комментаторов, Тимати узколобо мыслит и не видит реальную ситуацию в стране.
Но нашлись и те, кто поддержали Тимати и его позицию. В инстаграме у рэпера возникли целые дискуссии по поводу экономической ситуации в стране.
Гуф был не так категоричен и лишь сказал, что просто хотел поздравить город, "без всякого госзаказа".
Алексей Долматов (Гуф) извинился и заявил, что он точно не был в курсе политической подоплеки клипа. 10 сентября он опубликовал обращение в своем Instagram, где рассказал, что "вписался на энтузиазме" в съемки клипа, а его использовали и "развели". По словам Гуфа, клип не принес ему ни копейки, а про то, что в Москве проходят выборы, он вообще не знал. Он просто хотел поздравить свой родной город.
"Я реально извиняюсь перед вами. И я очень горд за ту молодежь, которая у нас есть и которая разбирается в политике и ищет какое-то светлое будущее. Я просто не в курсе, живу и радуюсь жизни" — обратился к своим поклонникам Гуф.
Тимур Юнусов (Тимати) также обратился к пользователям у себя в Instagram. Он сказал, что удаляет видео, чтобы "не продолжать волну негатива". При этом он отметил, что никому не продавался и в клипе высказал свое собственное мнение. Хотя и признал, что "здесь вышел перебор".
"Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал. Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает" — сказал Тимати.
Комментарии
Короли зашквара! Удалили клип - ещё и трусы не способные нести ответственность за свои поступки.
Да ладно.. бабло получили и всё кучеряво...
Многие лижут властьимущих - но эти вгрызаются!!!
Кстати умилил скрин- космонавт и "чекист" в трусах...
Рифмы то какие гениальные: гагарина - собянина.волочкова - пугачева,козлов-петров.