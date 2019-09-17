Чтобы не "обули". Как работает гарантия на обувь и работает ли она вообще?

Продавец может меня обмануть?

Может, если верить всему, что говорят в магазине. Чаще всего путаница возникает с гарантийными сроками на обувь. Не всегда понятно, когда именно начинается срок гарантии. Представьте, что вы приобрели обувь, и продавец сообщает вам, что гарантия на нее 30 дней с момента покупки. Но как быть в том случае, если вы заранее приобретаете зимнюю обувь? Надеть ее в ближайшие 30 дней вам точно не придется, а все дефекты можно заметить не сразу.

Главное – понимать, о какой обуви идет речь. Гарантия на сезонную и всесезонную обувь работает по-разному. И в момент покупки лучше ориентироваться не на слова продавца, а на закон "О защите прав потребителей".

Важно! Если в магазине распродажа, нужно быть особенно внимательным. Продавец, который говорит, что на скидочный товар нет гарантии, заведомо вас обманывает. Она, конечно же, есть. Гарантии нет только на ту обувь, которая продается с уценкой.