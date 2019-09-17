Чтобы не "обули". Как работает гарантия на обувь и работает ли она вообще?

Гарантия на обувь – штука сложная и непонятная. Наши читатели жалуются, что слова продавцов часто расходятся с законом "О защите прав потребителей". Купили сезонную обувь, а срок гарантии на нее 30 дней с момента покупки. Пока начнется сезон, в который обувь можно будет надеть, гарантия уже успеет закончится. Как быть в такой ситуации? Amic.ru разобрался в том, как работает гарантия на обувь. Помог нам главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Елена Толстенко.
Может, если верить всему, что говорят в магазине. Чаще всего путаница возникает с гарантийными сроками на обувь. Не всегда понятно, когда именно начинается срок гарантии. Представьте, что вы приобрели обувь, и продавец сообщает вам, что гарантия на нее 30 дней с момента покупки. Но как быть в том случае, если вы заранее приобретаете зимнюю обувь? Надеть ее в ближайшие 30 дней вам точно не придется, а все дефекты можно заметить не сразу.
Главное – понимать, о какой обуви идет речь. Гарантия на сезонную и всесезонную обувь работает по-разному. И в момент покупки лучше ориентироваться не на слова продавца, а на закон "О защите прав потребителей".
Важно! Если в магазине распродажа, нужно быть особенно внимательным. Продавец, который говорит, что на скидочный товар нет гарантии, заведомо вас обманывает. Она, конечно же, есть. Гарантии нет только на ту обувь, которая продается с уценкой.
В случае с всесезонной обувью (та, которую носят круглый год, – кроссовки, туфли, балетки и др.) гарантийный срок начинается сразу, с момента покупки. Кстати, если вы приобрели товар в интернет-магазине, то гарантия будет действовать лишь с момента доставки.
А вот гарантия на сезонную обувь начнет действовать лишь с началом следующего сезона. Климат в российских регионах разный, поэтому субъекты РФ сами определяют, когда наступает сезон.
Например, в Алтайском крае сезонные сроки работают следующим образом:
- для товаров зимнего ассортимента – с 15 октября по 15 марта;
- для товаров весеннего ассортимента – с 15 марта по 15 мая;
- для товаров летнего ассортимента – с 15 мая по 15 августа;
- для товаров осеннего ассортимента – с 15 августа по 15 октября.
Поэтому если зимняя обувь приобретена заранее, срок ее гарантии все равно начнет действовать лишь с 15 октября. Всегда можно уточнить у продавца, сезонная обувь или нет, и когда на нее начнет действовать гарантия.
Это минимальный срок, который можно установить по закону. Кстати, существует два вида гарантии на обувь – от производителя и от продавца. Сроки установлены законом "О защите прав потребителей" и соответствуют конкретным ГОСТам:
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ГОСТ 19165-2005 Обувь модельная – не менее 30 дней;
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ГОСТ 26167-2005 Обувь повседневная – не менее 30 дней;
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ГОСТ 1135-2005 Обувь домашняя и дорожная – 30–60 дней.
По закону гарантию на обувь устанавливает именно производитель. Продавец по своему усмотрению может установить собственную гарантию. Но ее срок не должен быть короче, чем гарантия производителя.
Для этого нужно быть внимательным и не стесняться задавать вопросы продавцу. На товаре всегда должна быть маркировка с информацией о товаре, продавце и изготовителе. Обычно это написано на коробке, ярлыке или специальном вкладыше. Там должно быть указано, где, когда и из каких материалов изготовлена обувь.
Вместе с товаром продавец должен выдать памятку по правильной и безопасной носке. При наличии гарантии также выдается гарантийный талон. Если продавец работает без кассового аппарата, нужно потребовать товарный чек.
Важно правильно подобрать обувь по размеру и фасону, соблюдать инструкции по уходу и носить в соответствии с сезоном. Тогда будет меньше проблем, если понадобится вернуть ее назад в магазин.
Нужно нести обувь назад в магазин, вооружившись необходимыми знаниями. Если покупатель недоволен качеством обуви, по закону "О защите прав потребителей" он имеет полное право вернуть свои деньги. Для этого нужно обратиться к продавцу с письменной претензией в двух экземплярах. Претензия составляется в свободной форме, но некоторые данные должны быть указаны обязательно. Поэтому лучше подготовиться заранее и найти образец претензии в интернете. Лучше приложить к заявлению копию чека, хоть это и не является обязательным требованием.
Если продавец отказывается принять претензию лично, ее можно отправить по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае подтверждения производственного дефекта покупатель вправе:
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требовать уценку на обувь, если дефект незначительный;
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заменить обувь на точно такую же модель;
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заменить ее на другую модель с перерасчетом цены;
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вернуть свои деньги.
Если никаких дефектов нет, но обувь не подошла по фасону, размеру или цвету, ее тоже можно вернуть, но только в течение 14 дней. При этом важно, чтобы она была неношеной, сохранен товарный вид, все пломбы и фабричные ярлыки.
Для этого законом предусмотрена экспертиза. Но при этом важно отличать экспертизу от проверки качества. Проверку качества проводит сам магазин, это первичное определение причины появления недостатков. Часто продавец делает проверку качества, по итогам которой виноват оказывается покупатель.
Нужно знать, что если потребитель не согласен с результатами проверки качества, он вправе требовать экспертизу. Пока действует гарантия, продавец обязан провести ее за свой счет. По итогам экспертизы оформляется официальное заключение. Но если выяснится, что покупатель сам виноват в дефекте, ему придется возместить расходы за экспертизу.
Если гарантийный срок уже истек, но еще не прошло двух лет, то можно провести независимую экспертизу. Сделать это придется за свой счет. Но если окажется, что есть производственный эффект, продавец обязан покрыть ваши расходы, а также вернуть деньги за товар.
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