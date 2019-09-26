Плохой бухгалтер дороже, чем хороший: в чем преимущества бухгалтерского аутсорсинга?

Начав свое дело, каждый предприниматель оказывается перед выбором, как вести учет. Многим ответ кажется очевидным: нужно нанять штатного бухгалтера. Но у компаний также есть возможность воспользоваться услугами аутсорсинговой компании. О том, как найти хорошего бухгалтера на удаленную работу и в чем плюсы аутсорсинга, корреспондент Amic.ru Александр Соколов поговорил с директором образовательного центра Prizvanie, бухгалтером с 12-летним опытом Еленой Романчук.
Вот именно так большинство начинающих предпринимателей и думают. У нас очень любят искать хорошего бухгалтера в штат за небольшие деньги. На зарплату в 25 тысяч в месяц ищут человека с опытом более пяти лет. Или специалиста, который уже успел поработать главным бухгалтером. Но я, как опытный бухгалтер, могу точно сказать, что за 25 тысяч человек с хорошей компетенцией никогда не пойдет работать. На такую зарплату обычно приходят люди, у которых мало опыта. Соответственно, значительно возрастает риск бухгалтерской ошибки. Ведь мало просто составлять отчетность. Есть много нюансов, и умение видеть их нарабатываются только с опытом.
Преимущество аутсорсинга в том, что можно получить услуги главного бухгалтера за те же 25 тысяч, но у этого специалиста будет колоссальный опыт. Если брать такого бухгалтера в штат, то он обойдется примерно в 50-60 тысяч рублей в месяц.
При этом за удаленного сотрудника не придется платить страховые взносы. Нужно будет лишь оплачивать его услуги. Так что бухгалтерский аутсорсинг более выгоден с экономической точки зрения.
Как раз таки штатных бухгалтеров обычно и не штрафуют. Конечно, его можно уволить. Но пока получится найти нового специалиста, пока он вникнет в работу, пройдет много времени. К тому же, у каждого предприятия есть свои коммерческие тайны. Если каждый месяц менять бухгалтеров, и каждому эти тайны раскрывать, это не приведет ни к чему хорошему. Поэтому компании обычно сами платят за ошибки своих бухгалтеров.
А вот при работе с ауторсинговой компанией все гораздо проще. Есть договор: компания допустила ошибку – компания за это платит.
Смотря где. Например, в Москве бухгалтерский аутсорсинг гораздо лучше развит и больше пользуется спросом. В основном к таким услугам прибегают представители малого и микробизнеса. Мы пока к этому не пришли. Проблема в том, что люди не доверяют аутсорсинговым компаниям. Отчасти это связано с тем, что на рынке действительно много неквалифицированных специалистов.
Это я могу сказать и по своему опыту. Когда ко мне приходит новый клиент, сначала обычно приходится исправлять ошибки, которые допустил предыдущий бухгалтер. За всю свою карьеру я встретила лишь пару компаний, где все было хорошо и можно было спокойно продолжить вести учет.
Поэтому людям и кажется, что в аутсорсинговых компаниях царит полный бардак и работают бухгалтеры "второго сорта". На самом деле, это далеко не так. Главное – найти грамотного и квалифицированного специалиста.
Многим предпринимателям хочется, чтобы бухгалтер обязательно сидел у них с утра до вечера. Им так спокойнее. Но не все понимают, что это ложное спокойствие. Хороший бухгалтер стоит дорого, а плохой – еще дороже. Ведь неквалифицированный специалист может наделать таких дел, что в итоге он выйдет вам дороже, чем если бы вы обратились в аутсорсинговую компанию или к дорогостоящему бухгалтеру. Нужно смотреть в первую очередь на профессионализм, а не на стоимость услуг.
Конечно, самое первое, что нужно сделать, – посмотреть резюме главного бухгалтера аутсорсинговой компании: какой у него опыт работы, какие отзывы клиентов. Очень важно выяснить, имеет ли компания опыт в той сфере, в которой работает ваша организация.
Отличный способ – прийти и лично познакомиться с главным бухгалтером компании. По-хорошему, главный бухгалтер должен стать вашим бизнес-партнером и помочь развиваться. Квалифицированный специалист всегда расскажет, какие риски существуют и как их избежать. Он также должен знать, как снизить налоговую нагрузку безопасно и законно. Зачастую по разговору уже можно примерно понять, разбирается ли бухгалтер в вашей специфике или нет.
Кстати, наша компания может проверить квалификацию определенного бухгалтера. Например, если предприниматель сомневается в профессионализме своего специалиста, он может обратиться к нам. Мы можем провести как явную, так и скрытую проверку и сделать свое экспертное заключение.
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