Плохой бухгалтер дороже, чем хороший: в чем преимущества бухгалтерского аутсорсинга?

Зачем предпринимателю работать с дистанционным бухгалтером, если можно нанять своего штатного?

Вот именно так большинство начинающих предпринимателей и думают. У нас очень любят искать хорошего бухгалтера в штат за небольшие деньги. На зарплату в 25 тысяч в месяц ищут человека с опытом более пяти лет. Или специалиста, который уже успел поработать главным бухгалтером. Но я, как опытный бухгалтер, могу точно сказать, что за 25 тысяч человек с хорошей компетенцией никогда не пойдет работать. На такую зарплату обычно приходят люди, у которых мало опыта. Соответственно, значительно возрастает риск бухгалтерской ошибки. Ведь мало просто составлять отчетность. Есть много нюансов, и умение видеть их нарабатываются только с опытом.

Преимущество аутсорсинга в том, что можно получить услуги главного бухгалтера за те же 25 тысяч, но у этого специалиста будет колоссальный опыт. Если брать такого бухгалтера в штат, то он обойдется примерно в 50-60 тысяч рублей в месяц.

При этом за удаленного сотрудника не придется платить страховые взносы. Нужно будет лишь оплачивать его услуги. Так что бухгалтерский аутсорсинг более выгоден с экономической точки зрения.