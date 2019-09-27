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Вопрос дня



Кто платит за подсветку рекламы на жилом доме

, ИА "Амител"
Как проверить, что подсветку рекламы оплачивают не жильцы дома

На многих жилых домах Барнаула размещена светящаяся реклама либо вывески с подсветкой. По закону, за потребленную электроэнергию в этом случае должен платить тот, кто эту рекламу или вывеску размещает. Но читатели Amic.ru интересуются, как можно проверить, не ложится ли оплата за эту подсветку на жильцов домов. "На нашем доме много рекламы с подсветкой. Как проверить, платит ли наш дом и все жильцы за эту подсветку?" – поинтересовалась Ирина в ходе онлайн-конференции на портале Amic.ru с представителями БГЭС. 

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

– Проверить можно, обратившись в свою управляющую организацию, которая заведует всем, что касается вашего многоквартирного дома, или в Барнаульскую горэлектросеть. Нас тоже интересует данный вопрос, так как в случае неправильного учета электроэнергии УК, киловатты могут попасть в объем ОДН, который ограничен нормативом, а все сверхнормативное начисление является убытками Горэлектросети.

Отмечу, что наши сотрудники систематически проверяют многоэтажные дома с подсветкой, и пока нарушений выявлено не было. Если вы хотите, чтобы мы проверили конкретно ваш дом, в личном кабинете на сайте БГЭС укажите его адрес.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

27.09.2019 10:21
- гость -

а за разноцветные огни (не рекламу) на новых скворечниках кто платит?

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