Пять признаков рака груди. Кому грозит и как избежать

Рак молочной железы, или говоря медицинским языком – злокачественная опухоль железистой ткани молочной железы, – самый распространенный среди женщин. В 2018 году такой диагноз поставили почти 1,3 тысячи жительниц Алтайского края. Но это заболевание успешно лечат, если начать это делать на ранней стадии. Проблема в том, что многие дамы игнорируют симптомы или боятся идти к врачу, если что-то беспокоит. На что обратить внимание, как понять, что вы можете быть больны? Простые советы дала онколог-маммолог Диагностического центра Алтайского края Евгения Хакимова.
- уплотнения в любой части груди;
- увеличение лимфоузлов в зоне подмышек;
- боль (особенно если отдает в плечо или подмышечную впадину);
- выделения из сосков;
- шелушение, раздражение, покраснение и зуд кожи груди.
Нет. По словам Евгении Хакимовой, есть несколько факторов риска, из-за которых женщина может заболеть в будущем:
- рак у родственников;
- травмы груди (сильные удары, порезы, проколы);
- отсутствие беременности, родов, поздняя беременность;
- много беременностей;
- аборты;
- некормление грудью или короткий период кормления;
- некоторые гинекологические заболевания;
- возраст старше 55 лет.
По словам Евгении Хакимовой, гормональные контрацептивы не вызывают рак, никакой связи между заболеванием и КОК не выявлено.
Еще один миф – тесные бюстгальтеры вызывают рак груди. Нижнее белье не влияет на заболеваемость. Кроме того, шансы заболеть одинаковы и у обладательниц пышной груди, и у тех, кто имеет маленький размер.
"Также не вызывает рак отсутствие половой жизни. Никакой связи здесь нет", – добавила врач.
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