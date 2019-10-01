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Шашлыки, ягоды и хостелы: что действительно изменилось в России с 1 октября 2019 года

, ИА "Амител"
Так можно все-таки курить на балконе или нет?

С 1 октября 2019 года в России вступили в силу новые изменения в законодательстве. Повысили пенсии и зарплаты, снизили цены на фрукты и ягоды, а также изменили список того, что можно делать на собственном балконе. Ранее amic.ru уже подготовил для вас инфографику, где обозначил самые важные изменения. Но в каждом случае есть определенные "но", которые на инфографике не отобразить. Именно в этих "но" мы и решили разобраться подробнее.

1
Подняли зарплату

Но не всем. С 1 октября на 4,3% (ровно на уровень инфляции) увеличили зарплату работникам бюджетной сферы. Это относится только к тем бюджетникам, кому не повысили зарплату после майских указов президента РФ. Сообщается, что это более двух миллионов человек. В основном это нянечки в детских садах, специалисты отделов кадров, юристы, бухгалтеры и другие.

Кстати, изменения коснутся также военных и силовиков. Размеры их зарплат увеличат на все те же 4,3%.

2
Увеличили пенсии
Но только военным, пожарным и силовикам. При этом повышение в итоге составило на 2% больше, чем планировали изначально. Военные пенсии повысили на 6,3%. Размер пособия увеличили сотрудникам Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, органов фельдъегерской связи, которые вышли на пенсию. Отмечается, что изменения коснулись около 2,6 миллиона жителей России.
3
Понизили НДС на фрукты и ягоды

Но есть и продукты, которые, похоже, заметно подорожают. С 1 октября изменились некоторые ставки НДС. Налог на добавленную стоимость на плодово-ягодную продукцию уменьшили с 18% до 10%. Соответственно, стоит ожидать снижения цен.

А вот продукты, в составе которых есть пальмовое масло, видимо, станут дороже. НДС на пальмовое масло повысили сразу в два раза – с 10% до 20%. Изменения должны ограничить количество некачественного товара на полках, объяснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

4
В России начали работать новые суды

Но не в Барнауле. В рамках судебной реформы в России с 1 октября начали работать девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции. В них теперь можно будет обжаловать решения региональных судов, вынесенные по первой инстанции. Кроме того, в этих судах действует принцип "сплошной кассации". Теперь жалобы будут рассматривать в судах без какого-либо предварительного отбора.

Хотя в Барнауле и вообще в Алтайском крае новых судов не откроют. Кстати, в этом и есть одна из идей, которую несут в себе изменения. Предполагается, что суд в другом регионе будет более беспристрастным при пересмотре решения. Все новые суды оборудованы средствами видео-конференц-связи, поэтому личное присутствие будет необязательно.

Жители Алтайского края смогут обжаловать судебные решения в Пятом апелляционном суде в Новосибирске и в Восьмом кассационном суде в Кемерове.

 

5
Еще больше ДТП теперь можно оформить без сотрудников ГИБДД

Но для этого понадобится ГЛОНАСС или специальное мобильное приложение. С 1 октября изменился список условий, при которых участие сотрудников Госавтоинспекции не требуется. Как и прежде, европротокол можно оформить в том случае, если никто не пострадал и вред причинен только автомобилям, имеющим полис ОСАГО. Однако теперь неважно, есть ли у водителей разногласия. Самостоятельно оформить документы о ДТП можно будет, даже когда нет единого мнения об обстоятельствах и виновных.

Чтобы оформить европротокол, нужно самим зафиксировать информацию о ДТП. Это можно сделать либо при помощи специального мобильного приложения, либо при помощи устройства ГЛОНАСС.

Кроме того, в регионах увеличили максимальную выплату на ремонт автомобиля по европротоколу. Раньше везде, кроме Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей можно было рассчитывать лишь на 100 тысяч рублей. Теперь максимальная сумма для всех россиян составит 400 тысяч рублей.

6
Запретили хостелы в многоквартирных домах

Но многие сомневаются, что это сработает. С 1 октября вступил в силу закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах. Ожидалось, что он начнет действовать еще весной, но законодатели дали владельцам хостелов подготовиться к новым условиям. Теперь оказывать гостиничные услуги в многоквартирном доме можно только после перевода квартиры в нежилой фонд.

Но владельцы хостелов не спешат закрывать свой бизнес, пишут "Известия". После вступления нового закона в силу многие хостелы уйдут в тень. Также есть и законный способ обойти изменения. Часть владельцев, по информации издания, похоже, перейдут на формат посуточной аренды, в котором сейчас работает большинство мини-гостиниц в стране.

7
На балконе теперь нельзя жарить шашлыки

Но, похоже, курить все-таки можно. А ведь из-за этого новость и вызвала в обществе множество споров и возмущений.

В России изменились правила противопожарного режима. По новому законодательству, нельзя использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, россияне теперь не смогут, например, жарить шашлыки на балконах и зажигать свечи. Какое-то время было непонятно, попадает ли под запрет курение. В МЧС сначала опровергли это сообщение, затем подтвердили, а после этого еще раз опровергли. Похоже, на этот раз точно.

В МЧС уточнили, что по статье "Нарушение требований пожарной безопасности" предусмотрены наказания в виде предупреждений и штрафов. И даже если курить не запрещено, в случае если это привело к пожару, вас оштрафуют на 5 тысяч рублей.

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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