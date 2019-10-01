Шашлыки, ягоды и хостелы: что действительно изменилось в России с 1 октября 2019 года

Подняли зарплату

Но не всем. С 1 октября на 4,3% (ровно на уровень инфляции) увеличили зарплату работникам бюджетной сферы. Это относится только к тем бюджетникам, кому не повысили зарплату после майских указов президента РФ. Сообщается, что это более двух миллионов человек. В основном это нянечки в детских садах, специалисты отделов кадров, юристы, бухгалтеры и другие.

Кстати, изменения коснутся также военных и силовиков. Размеры их зарплат увеличат на все те же 4,3%.