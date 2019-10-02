Когда в России отмечают День учителя в 2019 году?

В октябре в России отмечают один из самых важных праздников – День учителя. Рассказываем, что это за праздник, когда его начали отмечать и каких учителей принято поздравлять в этот день.
С 1994 года День учителя в России отмечают традиционно 5 октября. В 2019 году он выпадает на субботу. Дата этого праздника постоянна, причем не только в нашей стране, но и еще в 100 странах мира. Во времена СССР День учителя отмечали в первое воскресенье октября.
5 октября стало праздником учителей не случайно – именно в этот день в 1966 году созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда конференция приняла первый международный документ, в котором были закреплены условия труда и правовой статус педагогов.
Нет. Выходным этот праздник не является ни для кого. Даже учителя выходят на работу, если 5 октября выпадает на рабочий день. Но в некоторых школах в честь Дня учителя могут сократить уроки.
Каких именно учителей поздравляют?
Всех, кто связан с обучением и преподаванием. Это и школьные учителя, преподаватели вузов и ссузов, педагоги дошкольных учреждений и дополнительного образования. Это и наставники на предприятиях, и репетиторы. В общем все, кто учит, воспитывает, делится своими знаниями с другими.
В этот день учителей принято поздравлять и дарить цветы. Дети готовят концерты и приятные сюрпризы педагогам. В некоторых школах проводят дни самоуправления, когда ученики сами ведут уроки. Отличившиеся педагоги получают грамоты и награды от государства.
Далеко не во всех странах мира День учителя отмечают 5 октября. В Армении, например, их чествуют в первую субботу октября.
Комментарии
Денть учителя отмечеют 5 октября. В Армении, например, учителей чествуют в первая суббота октября.
Обалдеть.
Денть учителя отмечеют 5 октября. В Армении, например, учителей чествуют в первая суббота октября
чисто армянин писал ???))))))))))))))))))))))))