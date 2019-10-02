Когда в России отмечают День учителя в 2019 году?

Когда отмечают День учителя в России?

С 1994 года День учителя в России отмечают традиционно 5 октября. В 2019 году он выпадает на субботу. Дата этого праздника постоянна, причем не только в нашей стране, но и еще в 100 странах мира. Во времена СССР День учителя отмечали в первое воскресенье октября.

5 октября стало праздником учителей не случайно – именно в этот день в 1966 году созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда конференция приняла первый международный документ, в котором были закреплены условия труда и правовой статус педагогов.