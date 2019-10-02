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Конец света 3 октября 2019 года. Что на этот раз грозит Земле и как это пережить

, ИА "Амител"
Земле угрожает очередная катастрофа. Рассказываем, нужно ли этого бояться
Земля и астероиды. Фото: pixabay.com

Земля и астероиды. Фото: pixabay.com


Итак, человечество дожило до очередной даты конца света. На этот раз она "назначена" на 3 октября 2019 года. Amic.ru рассказывает, что на этот раз угрожает Земле и чем нужно запастись, чтобы достойно пережить час X.

1
Что произойдет 3 октября?

Ряд СМИ со ссылкой на неизвестных "конспирологов" сообщают, что 3 октября 2019 года Земле грозит катастрофа, которая приведет к неминуемой гибели человечества и всей планеты. Якобы в этот день в Землю врежется огромный астероид под названием 2007 FT3.

Еще одну версию конца света приводит Утро.ру. Якобы наша планет погибнет от осколков распадающейся кометы Чурюмова-Герасименко. 3 октября они достигнут Земли, причем упадут на Дальнем Востоке или в Китае. В результате люди погибнут, практически как динозавры.

2
Правда ли, что о столкновении с астероидом сообщили в NASA?
Не правда. Некоторые СМИ действительно со ссылкой на NASA сообщили о якобы грядущим столкновении с большим астероидом, но позже оказалось, что это фейк. Аэрокосмическое агентство NASA ни о чем подобном не сообщало.
3
А существует ли вообще астероид 2007 FT3?
Астероид с названием 2007 FT3 действительно существует. И он действительно огромен — диаметр более 300 километров. Однако никакой опасности для нашей планеты не представляет. По словам астрономов, минимальное расстояние, на котором этот астероид пройдет от Земли более 100 млн километров. Так что все будет в порядке.
4
А зачем вы предлагаете чем-то запасаться к часу X?
А потому что к часу X следует всегда быть как можно более подготовленным, чтобы пережить его достойно. Редакция amic предлагает запастись хорошим настроением, любимыми фильмами и хорошими книгами. Закупите чего-нибудь вкусного и организуйте встречу с друзьями. Повод для этого самый подходящий — в конце-концов Конец света не каждый день происходит. Например, следующий в 2019 году обещан только 21 декабря.
  

 

 

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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