Конец света 3 октября 2019 года. Что на этот раз грозит Земле и как это пережить

Что произойдет 3 октября?

Ряд СМИ со ссылкой на неизвестных "конспирологов" сообщают, что 3 октября 2019 года Земле грозит катастрофа, которая приведет к неминуемой гибели человечества и всей планеты. Якобы в этот день в Землю врежется огромный астероид под названием 2007 FT3.

Еще одну версию конца света приводит Утро.ру. Якобы наша планет погибнет от осколков распадающейся кометы Чурюмова-Герасименко. 3 октября они достигнут Земли, причем упадут на Дальнем Востоке или в Китае. В результате люди погибнут, практически как динозавры.