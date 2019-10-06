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Сколько дней будем отдыхать в новогодние каникулы 2020 года?

, ИА "Амител"
Новогодние каникулы 2020 в России будут на два дня меньше
Новый год /Фото: nastol.com.ua

Новый год /Фото: nastol.com.ua


Новогодние каникулы для взрослых в России в 2020-м году будут на два дня короче, чем в 2019-м и 2018-м годы. Сколько дней будем отдыхать на Новый год и почему каникулы стали короче – читайте в нашем материале.

1
Сколько дней россияне будут отдыхать на Новый год 2020?
Новогодние каникулы для взрослых после празднования 2020 года продлятся восемь дней: с 1 по 8 января.
2
А 31 декабря будет рабочий день?
Увы, но да. 31 декабря в 2019-м году выпадает на вторник, а потому будет рабочим днем, хотя и сокращенным. Согласно постановлению правительства РФ, рабочий день будет сокращен на один час. Однако как показывает многолетний опыт, сотрудники учреждений 31 декабря прекращают работу намного раньше обычного и начинают праздновать Новый год с коллегами.
3
Но ведь в 2018 и 2019 годах новогодних выходных было больше. Почему?

Действительно. И в 2018 и в 2019 годах на Новый год россияне отдыхали 10 дней. Дело в том, что в 2017-м году 30 и 31 декабря выпали на субботу и воскресенье, и таким образом каникулы продлились автоматически. А в 2018-м году субботу 29 декабря перенесли на понедельник 31 декабря. В итоге новогодние каникулы в 2019 году тоже были 10 дней – с 30 декабря по 8 января.

4
Каникулы же могут быть продлены за счет субботы и воскресенья 4 и 5 января?

Правильно, выходные дни, которые выпадают на праздники, переносятся. Но правительство решило, что восемь выходных для россиян вполне достаточно. И решило за счет 4 и 5 января, которые выпали на субботу и воскресенье, продлить новогодние каникулы. То есть выходной за 4 января, который выпадает в 2020 году на субботу, будет перенесен на 4 мая. А за воскресенье, 5 января, – на 5 мая. Таким образом первомайские праздники в 2020 году будут длиться целях пять дней: с 1 по 5 мая.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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