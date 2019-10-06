Сколько дней будем отдыхать в новогодние каникулы 2020 года?

Новогодние каникулы для взрослых в России в 2020-м году будут на два дня короче, чем в 2019-м и 2018-м годы. Сколько дней будем отдыхать на Новый год и почему каникулы стали короче – читайте в нашем материале.
Действительно. И в 2018 и в 2019 годах на Новый год россияне отдыхали 10 дней. Дело в том, что в 2017-м году 30 и 31 декабря выпали на субботу и воскресенье, и таким образом каникулы продлились автоматически. А в 2018-м году субботу 29 декабря перенесли на понедельник 31 декабря. В итоге новогодние каникулы в 2019 году тоже были 10 дней – с 30 декабря по 8 января.
Правильно, выходные дни, которые выпадают на праздники, переносятся. Но правительство решило, что восемь выходных для россиян вполне достаточно. И решило за счет 4 и 5 января, которые выпали на субботу и воскресенье, продлить новогодние каникулы. То есть выходной за 4 января, который выпадает в 2020 году на субботу, будет перенесен на 4 мая. А за воскресенье, 5 января, – на 5 мая. Таким образом первомайские праздники в 2020 году будут длиться целях пять дней: с 1 по 5 мая.
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