Сколько дней будем отдыхать в новогодние каникулы 2020 года?

Новогодние каникулы для взрослых в России в 2020-м году будут на два дня короче, чем в 2019-м и 2018-м годы. Сколько дней будем отдыхать на Новый год и почему каникулы стали короче – читайте в нашем материале.

1 Сколько дней россияне будут отдыхать на Новый год 2020? Новогодние каникулы для взрослых после празднования 2020 года продлятся восемь дней: с 1 по 8 января.

2 А 31 декабря будет рабочий день? Увы, но да. 31 декабря в 2019-м году выпадает на вторник, а потому будет рабочим днем, хотя и сокращенным. Согласно постановлению правительства РФ, рабочий день будет сокращен на один час. Однако как показывает многолетний опыт, сотрудники учреждений 31 декабря прекращают работу намного раньше обычного и начинают праздновать Новый год с коллегами.

3 Но ведь в 2018 и 2019 годах новогодних выходных было больше. Почему? Действительно. И в 2018 и в 2019 годах на Новый год россияне отдыхали 10 дней. Дело в том, что в 2017-м году 30 и 31 декабря выпали на субботу и воскресенье, и таким образом каникулы продлились автоматически. А в 2018-м году субботу 29 декабря перенесли на понедельник 31 декабря. В итоге новогодние каникулы в 2019 году тоже были 10 дней – с 30 декабря по 8 января.