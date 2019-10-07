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Как в Алтайском крае пройдет перепись населения и кто на этом заработает?

, ИА "Амител"
На этот раз подать информацию можно будет в онлайн-формате
Перепись населения / Фото: ok.ru

Перепись населения / Фото: ok.ru


С 1 по 31 октября 2020 года в России пройдет перепись населения. Большую часть данных планируется собрать в цифровом виде, поэтому переписчикам купят планшеты, а граждане смогут оставить информацию о себе на портале госуслуг или в офисах МФЦ. Каких результатов ждут от этой переписи, как самому стать "переписчиком" и можно ли отказаться от участия в подсчете россиян, выяснила журналист amic.ru Юлия Абрамкина. 

1
Итак, зачем нужна перепись и как она появилась?

Перепись населения возникла, чтобы сначала монголы, а затем государство Русь понимали, какой объем платежей они могут собирать. Введенные Петром I ревизии с 1719 по 1859 год учитывала только "приписных" из податных сословий – людей, числившихся в списках для уплаты подати налога

Со временем стало понятно, что ревизии не дают полной информации о состоянии государства. При Николае II в 1897 году прошла Первая всеобщая перепись населения, которую подготовил географ и статистик Петр Семенов Тян-Шанский. Тогда в стране проживало 130 млн человек. Из них только 15% были горожанами.

В современной России перепись населения проходит один раз в 10 лет. Последняя была в 2010 году. Очередная состоится в 2020 году с 1 по 31 октября и обойдется государству в 33 млрд рублей. 

На пресс-конференции, посвященной старту подписной кампании 2020 года, заместитель главы администрации Барнаула по экономической политике Вячеслав Химочка отметил: "Все данные \...\ лягут в основу формирования социальных программ, программ экономического развития муниципалитета. И от того, насколько точную основу для прогнозирования мы заложим, будет во многом зависеть правильность принятия управленческих решений руководящим составом края, города и результат реализации программ".

 

 

2
Что узнают о России после новой переписи населения?
  • количество граждан;
  • социально-демографические характеристики (пол, возраст);
  • национальная принадлежность;
  • владение и пользование иностранными языками;
  • жилищные условия;
  • миграция;
  • образование;
  • занятость;
  • источники средств к существованию (зарплата и другие, но не суммы).
3
Как будет организована перепись населения?

Задача переписи – учесть каждого человека, который проживает на территории страны (даже бомжей и людей без гражданства). Для этого задействуют три канала сбора информации. 

1. На портале Госуслуги через кнопку "Пройти перепись населения". Программа предложит выбрать один из вариантов ответа. В случае ошибки или изменения обстоятельств до окончания переписи информацию можно изменить. Данные, внесенные с 1 по 15 октября, попадут в базу переписчиков и они уже не придут в дом для личного общения.

Пользователь может оставить информацию о всех членах семьи (домохозяйства). В итоге гражданин получит цифровой код-подтверждение. Его следует продиктовать переписчику, если тот постучит в дверь.

2. Через терминал в МФЦ. Процедура будет аналогична заполнению анкеты на портале Госуслуг. По окончанию анкетирования человек также получит код-подтверждение.

3. Пообщавшись с переписчиком. Из них 57% придут к респондентам с планшетами, на которых установят специальную программу. Остальные будут как и прежде работать с бумажными бланками. 

Организаторы учета населения страны подчеркивают, что это последняя перепись населения с использованием бумажных носителей.  

4
А если переписчик не сможет достучаться до всех?
В этом случае в итоговую отчетность попадет только информация из других источников — пол и возраст человека. Например, в предыдущую перепись около 8 тысяч граждан отказались предоставить данные о себе, а 27,4 тысяч человек вообще не оказалось дома.
5
А можно ли отказаться от участия в переписи населения?
Пока можно. Но в 2015 году Росстат готовил законопроект, который приравнивал отказ от участия в переписи населения к административному правонарушению. Но его не приняли. За человеком оставили право выбора: давать о себе информацию или нет. Задача чиновников и организаторов переписи — донести до население факт, что перепись необходима стране и ее жителям.  
6
А можно самому поработать переписчиком?

Да можно (если тебе исполнилось 18 лет). В Алтайском крае планируется привлечь около 4 тысяч человек. Летом 2020 года им предстоит пройти обучение, в том числе освоить работу с планшетом. 

За участие в переписи (обучение и сбор информации — около 440 переписных листов) каждый заработает 14 тысяч рублей. Важно, что готовится поправка к закону, которая на этот период не лишит человека статуса “безработного”, если он стоит на учете по безработице.

Кроме планшетов переписчикам выдадут специальную форму. А если придется отправляться в опасные места, то и спецтранспорт и даже полицию для сопровождения.

7
Когда будут известны результаты переписи?
Перепись населения в 2020 году делает ставку на сбор цифровой информации, которую быстрее обрабатывать. Полученные данные аккумулируют в сервисном центре. Предварительные итоги организаторы озвучат в феврале 2021 года. Окончательные — в 2021-2022 году.
8
Какими были итоги предыдущей всероссийской переписи?

В 2020 году пройдет 12 перепись населения. По итогам предыдущей, состоявшейся в 2010-м, в стране проживало 142,9 млн человек.

Численность населения Алтайского края составила 2419,8 тыс. человек. Это на 187,7 тыс. человек меньше, чем по результатам переписи 2002 года. Городского населения было чуть больше, чем сельского (54,7% против 45,3% соответственно). 

В крае проживало 1117,5 тыс. мужчин и 1302,3 тыс. женщин. То есть, На 1000 мужчин в 2010 году приходилось 1165 женщин.

Средний возраст жителей края составил 39,4 лет (в 2002 г. – 37,7 лет). На 5,2% увеличилось число людей старше трудоспособного возраста и на 15% сократилось население моложе трудоспособного возраста. 

Зафиксировано 969,5 тыс. домохозяйств (включают неродственников и могут состоять из одного человека). Отмечено 1,9 тыс. домохозяйств бездомных (в 2002 г. – 1,4 тыс.).

Больше всего в Алтайском крае русских — 2234,32 тыс. человек. Вторыми по численности стали немцы – 50,70 тыс. человек. Третья позиция у украинцев – 32,23 тыс. человек. 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и республике Алтай.

9
Каких итогов ожидают от переписи населения в 2020 году?

Росстат прогнозирует, что по итогам переписи 2020 году в России зафиксируют на 4 миллиона жителей больше, чем 10 лет назад (то есть 147 млн человек). Эксперты связывают явление с ростом рождаемости, повышением качества медпомощи, борьбой с вредными привычками на уровне государства.

От прогнозов результатов переписи населения Алтайского края руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова воздержалась. Между тем крайстат отчитывается о том, что численность населения сокращается. В том числе, из-за растущей миграции населения. В 2018 году, по официальным данным, в Алтайском крае проживало 2 млн 350 тыс. человек.  

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

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