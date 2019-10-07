Как в Алтайском крае пройдет перепись населения и кто на этом заработает?

Итак, зачем нужна перепись и как она появилась?

Перепись населения возникла, чтобы сначала монголы, а затем государство Русь понимали, какой объем платежей они могут собирать. Введенные Петром I ревизии с 1719 по 1859 год учитывала только "приписных" из податных сословий – людей, числившихся в списках для уплаты подати налога.

Со временем стало понятно, что ревизии не дают полной информации о состоянии государства. При Николае II в 1897 году прошла Первая всеобщая перепись населения, которую подготовил географ и статистик Петр Семенов Тян-Шанский. Тогда в стране проживало 130 млн человек. Из них только 15% были горожанами.

В современной России перепись населения проходит один раз в 10 лет. Последняя была в 2010 году. Очередная состоится в 2020 году с 1 по 31 октября и обойдется государству в 33 млрд рублей.

На пресс-конференции, посвященной старту подписной кампании 2020 года, заместитель главы администрации Барнаула по экономической политике Вячеслав Химочка отметил: "Все данные \...\ лягут в основу формирования социальных программ, программ экономического развития муниципалитета. И от того, насколько точную основу для прогнозирования мы заложим, будет во многом зависеть правильность принятия управленческих решений руководящим составом края, города и результат реализации программ".