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Депутаты Барнаульской гордумы назначили конкурс на пост мэра. Что дальше?

, ИА "Амител" , Елена Маслова
Как и в какие сроки пройдет отбор кандидатов и назначение главы города

Депутаты Барнаульской гордумы на сессии 9 октября назначили конкурс на замещение должности мэра. После этого кандидаты должны выдвинуть свои кандидатуры, специальная комиссия их оценит и отберет, а потом депутаты утвердят нового главу. Рассказываем, что, когда и как будет происходить.

1
Кто входит в состав комиссии?

Конкурсная комиссия состоит из 10 человек: пять назначает гордума, пять – губернатор. Депутаты уже определили, кто будет заседать в комиссии от них: председатель думы Галина Буевич, ее заместитель Сергей Струченко, председатель бюджетного комитета Андрей Солодилов, председатель правового комитета Иван Огнев и председатель экономического комитета Валерий Касплер.

Губернатор должен назвать своих представителей после назначения конкурса, согласно порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Барнаула.

Комиссия может приступить к работе и принимать документы от кандидатов, когда сформирована даже наполовину.

2
Что будет делать комиссия?
Она будет принимать документы от претендентов на должность главы, изучать их, проверять, заслушивать программы развития муниципалитета от кандидатов. Затем она примет решение, кого рекомендовать гордуме на должность главы города.
3
Кто может претендовать на кресло мэра?

Правовыми документами установлен перечень требований к кандидату:

  • совершеннолетний;
  • высшее образование;
  • наличие либо шестилетнего опыта работы на руководящих должностях, либо опыта работы на муниципальной или госслужбе (не менее 3-4 лет по разным категориям);
  • знание законодательства;
  • наличие навыков руководства, оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования последствий принимаемых решений и других. 
4
Сколько времени будет у депутатов, чтобы принять решение?

В течение 10 дней с момента поступления решения конкурсной комиссии гордума должна будет рассмотреть вопрос о назначении главы Барнаула, говорится в регламенте.

Депутаты будут голосовать тайно. Победителем станет тот кандидат, за которого проголосует большинство народных избранников от установленной численности депутатов. То есть за будущего главу должно проголосовать не менее 21 человека.

5
Когда пройдет конкурс?
Депутаты установили дату конкурса – 6 февраля 2020 года.
6
Когда новый глава вступит в должность?
Согласно Уставу Барнаула, глава считается вступившим в должность с момента, когда примет присягу на верность Конституции, Уставам Алтайского края и Барнаула.
7
Сколько будет работать новый глава?
По Уставу Барнаула, мэр избирается на пять лет. Он не может замещать должность больше двух сроков подряд.
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Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

9.10.2019 11:51
- гость -

на каритнке:
- Кто хочет стать Мэром??!
- ...
- Я.
- я!
- ЯЯЯ!
- Яааа!
- и Я!

9.10.2019 12:17
- гость -

А что дальше всем известно - назначат единоросса и в очередной раз будет попран основной закон страны...

9.10.2019 12:20
- гость -

Я бы еще добавил 2 критерия что бы был не раз женат, алименщик ( они хорошо знают как работает судебная власть и судебные приставы, для работы надо) и желательно в бывшем судимый, это для работы с народом (они прекрасные психологи и не боятся выйти в народ). А то будет такой как домосед Романенко. И тогда смело кандидатуру можно брать.

9.10.2019 12:31
Змей

Предлагаю утвердить на должность мэра города Барнаула Собянина. Собянин - очень хороший хозяйственник, наведёт порядок и благоустроит город.

9.10.2019 13:02
Обезьяна

Наивный. С таким баблом в бюджете как у Собянина, любой может быть им.
Вообще сейчас должность сити манегера не завидная совсем. Это марионетка

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