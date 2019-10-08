В России выписали первый штраф из-за курения на балконе: так можно курить или нет?

С 1 октября в России начали действовать новые Правила противопожарного режима, по которым на балконе запрещено разводить открытый огонь. Сначала в МЧС заявили, что под запрет попадает и курение. Это вызвало в обществе множество возмущений. Но затем в ведомстве все-таки пояснили, что курить на балконе можно. Но 7 октября стало известно, что в Ставрополье из-за курения на балконе впервые оштрафовали нарушителя. И теперь все снова непонятно. Amic.ru решил разобраться в том, можно ли все-таки курить на балконе или нет.
Не за курение, а из-за курения. Жителя Ставрополья оштрафовали за нарушение новых противопожарных правил. Он курил на балконе и оставил непотушенный окурок, что привело к пожару. Площадь возгорания составила 0,5 квадратного метра, в результате случившегося никто не пострадал.
Мужчину обвинили в нарушении Правил противопожарного режима и составили протокол. Теперь ему придется заплатить 3 тысячи рублей штрафа.
Именно. Действительно, с 1 октября в России изменились противопожарные правила. Согласно им, теперь запрещено использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Сначала в МЧС пояснили, что теперь на балконе нельзя будет, например, жарить шашлыки, зажигать свечи и курить.
Многие успели возмутиться этим решением. В своем стиле (в матерных стихах) на эту тему высказался Сергей Шнуров. Но позже в пресс-службе ведомства пояснили, что курить на балконе все-таки можно.
По новым правилам, штрафовать будут только тех курильщиков, по чьей вине возникнет пожар. Именно так и случилось в Ставрополье – мужчина бросил окурок, из-за чего возник пожар. Так что оштрафовали его по делу. По правилам, за такое нарушение наказывают штрафом до 5 тысяч рублей.
Само по себе курение на балконе разрешено.
В МЧС подчеркнули, что изменения в правилах не направлены на борьбу с курильщиками. Как пояснили в ведомстве, до внесения этих поправок невозможно было привлечь к ответственности человека, по вине которого загорелись соседние балконы или квартиры. Теперь нарушители будут отвечать по закону и возмещать весь ущерб.
Так что курить на балконе можно, но следует быть осторожным и помнить о возможной опасности. Причина пожаров на балконах в 60% случаев – неосторожность при курении. Изменения направлены в первую очередь на то, чтобы повысить культуру безопасности и уменьшить количество пожаров.
Комментарии
Я противник различного рода запретов, но в данном конкретном случае запретил бы курить в многоквартирных домах везде, в подъездах, на балконах, в туалетах и.т.д. и на прилегающей территории на расстоянии 10 метров от дома.
Полностью поддержу предыдущего оратора.
Почему некурящие люди должны страдать из-за слабости и вредных привычек других людей?
Мало ли вы чего хотите? Я вот против бичевни и быдлоты.
А почему курящие должны страдать из-за некурящих...езжай живу в поле, лесу и не указывай тут...
всем кто чем то не доволен - в путь на необитаемый остров
какоето гонево! Там окурок нашли, а на нём ДНК того кто курил?
ага, наговор на мужика!
8.10.2019 13:59
- гость -
Попахивает геноцвалом.Там же обитать невозможно!))
8.10.2019 13:31
АБОРИГЕН
Начни с того, чтобы запретить себе пургу в интернете гнать.
8.10.2019 13:45
Дядька
Желание здорового человека должны превалировать над желанием ущербных наркоманов. И что же вы такой недалёкий коль не понимаете тонкой иронии в моём нике? По мнению власть имущих рядовой гражданин, не обременённый властью является ни кем иным, а именно бичевнёй и быдлотой.
Курить там, где твою вонь вынуждены вдыхать другие люди сродни пуканью в условиях, когда окружающие не могут отойти от тебя подальше.
8.10.2019 14:26
- гость -
А Малышева говорит,что пукать очень полезно,и должно поощряться.
8.10.2019 14:21
Бичевня и быдлота 5кл обр
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Нет в ваших постах никакой иронии, своим ником вы только подчёркиваете превосходство "над ущербными наркоманами" по вашему определеню. Есть ирония-берите в кавычки, есть тонкости юмора не берите.
может еще вам подписывать "читать с иронией- это типа юмор- смеяться тут" ?