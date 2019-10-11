Как в школах Барнаула ввели второй иностранный язык и зачем нужна родная литература

Перед 1 сентября 2019 года родители и школьники переживали по поводу введения новых предметов в российских школах. Особенно много критики прозвучало во время обсуждения урока второго иностранного языка, который в новом учебном году стал обязательным для всех школьников, начиная с 5 класса. Amic.ru выяснил, как в барнаульских школах ввели второй иностранный язык и насколько сложно он дается ученикам, а также зачем нужна родная литература и почему в первых классах барнаульских школ внезапно прибавилось количество учеников.
Спустя месяц занятий однозначно на этот вопрос ответить сложно. Впрочем, и школьники, и родители, опрошенные amic.ru, утверждают, что все оказалось гораздо проще, чем опасались.
Об этом же говорит и заместитель председателя комитета по образованию Барнаула Наталья Михальчук.
"Второй иностранный язык несет в первую очередь культурологический аспект. Его цель – познакомить детей со страной изучаемого языка, основными традициями. Это значительно легче, чем первый иностранный, цель которого научить детей уметь ясно и связно изъясняться и поддерживать беседу. Поэтому изучение второго языка идет гораздо легче. Конечно, это все равно дополнительная нагрузка, но тем не менее отзывы и от родителей, и от учителей приходят положительные".
Напомним, с 1 сентября второй иностранный язык стал обязательным предметом в школах России. Его изучают учащиеся с 5 по 9 классы. По окончанию 9-го класса сдавать экзамены не нужно. В аттестат пойдет итоговая оценка за год.
Как второй иностранный язык в школах Барнаула изучают английский, французский, немецкий и китайский. Правда, китайский язык изучают всего в одной школе в Барнауле – в 73-м лицее. Этот язык выбрали ученики трех классов. Преподают предмет педагоги из Алтайского государственного технического университета.
А вообще в качестве второго языка в барнаульских школах превалирует немецкий. На втором месте – английский, на третьем – французский. Какой язык вводить в качестве второго, по словам Михальчук, решали сами школы совместно с родителями. Конечно, определяющую роль играл и кадровый состав.
Нашли. Практически во всех школах Барнаула приняты на работу новые учителя иностранного языка. Для этого привлекли в том числе и студентов 4-5 курсов алтайских вузов. С этого года им разрешено вести полноценную преподавательскую деятельность.
Но чтобы обеспечить все классы педагогами, все же пришлось пойти на некоторые ухищрения. Например, их не стали делить на подгруппы, как это происходит во время изучения первого иностранного.
Да, родной язык и родная литература – новшество этого учебного года. Эти предметы ввели в школе с 2 по 9-й классы. По два часа в неделю на каждый предмет. Конечно, наиболее актуально это для национальных республик, входящих в состав РФ. Вводятся они для того, чтобы дети не забывали культуру и язык своего народа.
Для российских школьников – это возможность более углубленного изучения русской литературы.
"По сути, для наших детей предмет родная литература – более углубленное и более широкое изучение русской литературы. Чаще всего во время этих уроков педагоги обращают внимание на произведения писателей Алтайского края и Барнаула. То же самое касается и родного языка. Можно считать, что для школьников это еще один дополнительный час занятий по русскому языку", – пояснила Михальчук.
В барнаульских школах пока такого предмета в обязательной программе нет. Но тем не менее отдельные учреждения образования его все-таки ввели в рамках внеурочной деятельности. То есть оценок за него детям не ставят.
Чтобы ввести шахматы в школьную программу, нужны преподаватели. А их пока не хватает, сообщила Михальчук.
Из основного – то, что все 10-е классы в школах Барнаула с 1 сентября 2019 года перевели учиться в первую смену.
"У нас действует государственная программа, в соответствии с которой мы должны перевести все школы на односменный режим работы. Поэтому с 2019 года у нас 10-е классы уже перешли на обучение в первую смену. Через два года, в 2021 году, мы будем переводить на односменный режим работы всю начальную школу. А в 2025 году уже все наши школы должны будут учиться в одну смену", – рассказала Михальчук.
Она отметила, что в отдельных учебных заведениях из-за перевода на первую смену десятых классов идти учиться во вторую пришлось седьмым классам. Однако этот вопрос проговаривался на родительских собраниях еще весной, поэтому никакого эффекта неожиданности не было.
В некоторых первых классах барнаульских школ, действительно, количество учеников достигает 36. Но это единичные случаи. В большинстве школ в классе все-таки по 32-33 ученика. Но тем не менее первоклашек в этом году в Барнауле на самом деле много. На 1000 детей больше чем прогнозировали.
"Мы ведь ведем учет детей, и прогнозировали, что в этом году в первые классы в городе пойдут 8500 учеников. А в итоге набрали 9512 – на тысячу больше. Произошло это за счет миграции населения. Много семей приехало из районов Алтайского края и ближнего зарубежья, причем уже ближе к 1 сентября. Поэтому и получилось, что в некоторых классах сейчас по 36 детей. Да, классы переполнены. Но такова ситуация. В школе должны учиться все", – подчеркнула заместитель председателя комитета по образованию.
Комментарии
"Кончено, это все равно..."
"Для этого привлекли в том числе и студентов 4-5 курсов алтайских вузов. С этого года им разрешено вести полноценную преподавательскую деятельность."
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Можно конечно и конюху разрешить, да вот только толку-то от этого наверное будет (в лучшем случае) никакого.
значительно легче, чем первый иностранный язык - а почему не пять языков одновременно
еще же легче будет учить, чем один? Какая разница, два не знать или пять. Чиновница бездумно тезисы повторяет, не вдумываясь. Действительно, второй легче учить, когда ЗНАЕШЬ один, причем, той же языковой группы, а китайский какбэ...
Конюху конюхово,а студентам старших курсов преподавание в школе-отличная практика и нелишний приработок.Ни всё студентам вагоны разгружать.
Какие сейчас студенты сташно и вагон доверить разгрузить
Думаю, "политика партии" такова:
введем еще один ин.яз. Ученики будут осваивать оба языка еще хуже, чем один, уровень владения понизится, количество выезжающих на ПМЖ в другие страны уменьшится, количество налогоплательщиков увеличится. ПРОФИТ!
Элементарно! чтобы разрушить какую-то систему, есть два пути: голодание или перенасыщение. "Голодание" системы образования сейчас слишком бросается в глаза, поэтому, проще перенасытить ее ненужным контентом, посеять хаос и система сама собой разрушится.
Когда коту делать не ....., что он делает ?
Русский толком не могут преподать, тем более английский со 2 класса. Теперь еще один язык. Вы видели современные учебники, это же на американский лад сделано, чтобы дети не развивались, а отупели до конца. Также и преподается в школах, ничего нигде не объясняют, в итоге уроки по ин. языку приходится делать всей семьей.
то 10:24
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Да не говорите: я всегда от них на улице шарОхаюсь.
Не делить на подгруппы - это жесть! Все равно, что и не учить язык вообще. ЗАЧЕМ тратить время учащихся и пулять деньги на ветер, если именно так, как рассуждает дама от образования, подходить к изучению языка???
7 класс на уроках по родным языку и литературе смотрят мультики от мельницы, про богатырей которые...
7 класс на уроках по родным языку и литературе смотрят мультики от мельницы, про богатырей которые...
мы в седьмом классе Эмманюэль смотрели.
Родителям гораздо проще осваивать второй иностранный язык.
Профанация профанации. Зато сколько денежек кто-то на этом поимеет! А дети что - все равно вырастут и пойдут вагоны разгружать, в лучшем случае - продаванами в Евросеть, больше им в умирающем крае все равно ничего не светит. А так хоть по улицам шляться меньше будут.
11.10.2019 11:36
Дмитрий
А я и первый не совсем освоил то...
Какой второй иностранный? У нас серьезные люди, делающие туркластер, пишут на указателях для иностранцев "ulitsa Pushkina".
Мы в 6 классе - 1 иностранный язык