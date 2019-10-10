Собачья жизнь. Кто занимается отловом бездомных животных в Барнауле и что с ними потом делают

Проблема бродячих собак в Барнауле стоит очень остро. Осенью и весной собачьи своры становятся особенно агрессивны и опасны. Между тем, уже на протяжении четырех лет в стране действует федеральный закон, запрещающий уничтожать бездомных животных. Как в Барнауле борются с проблемой бродячих животных, кто занимается их отловом и что потом с ними происходит, читайте в материале amic.ru.
Приют животных "Ласка". Именно эта организация занимается отловом, а потом содержанием бездомных собак и других безнадзорных животных в Барнауле уже несколько лет подряд. В 2019 году "Ласка" вновь стала победителем электронного аукциона на выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных. Впрочем говорить о победе в этом случае слишком громко: БГОО "Ласка" была единственной организацией, которая подала заявку на участие в этом аукционе. Больше никто не пожелал взять на себя такую ответственность.
Сумма контракта на весь год составила чуть более 4 млн рублей, сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев.
Согласно условиям контракта, компания должна заниматься отловом безнадзорных животных, их транспортировкой и последующим содержанием, включая ветеринарные услуги.
Пойманное животное доставляют в приют или в пункты передержки животных. В этот же день его осматривает ветврач и, если это необходимо, оказывает медицинскую помощь.
Чтобы не допустить заражения питомцев приюта опасными болезнями, пойманное бездомное животное 10 дней находится на карантине. После окончания карантина собаке ставят прививки против бешенства и других вирусных заболеваний, стерилизуют. После чего животные переводятся в общую зону содержания.
Согласно новому нормативу, который вступил в силу в августе 2019 года, животное должно провести в пункте передержки в среднем 45 дней.
И да, конечно же, животных в приюте кормят и поят. После того, как собака провела необходимое время в приюте и сотрудники убедились, что она не опасна и не агрессивна, ее пристраивают в добрые люди, либо выпускают на волю. По словам директора приюта "Ласка" Софьи Куликовой, за два дня в среднем удается найти хозяина двум-трем собакам.
Как понять, что животное побывало в приюте и не опасно?
Смотря как будет бороться. Если решит открыть свой приют для бродячих животных и будет искать им хозяев, то ни о каком наказании речи быть не может. Наоборот, этому человеку всеобщий почет и уважение. Но если кто-то решит убивать бездомных собак, то ему грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы за жестокое обращение с животными.
"Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, в соответствии со статьей 245 Уголовного Кодекса РФ, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет", — пояснил amic.ru Антон Шеломенцев.
Есть, правда недостаточно жесткое. В Алтайском крае действует региональный закон, который прописывает требования к содержанию домашних животных. Хозяину, который выкинул своего питомца, грозит штраф в размере от пятисот до трех тысяч рублей. Штраф для должностного лица за это деяние составляет от одной тысячи до десяти тысяч рублей; для юридических лиц — от пяти до десяти тысяч рублей. Но есть и еще одна проблема: отслеживать подобные действия людей, чтобы привлечь к наказанию, к сожалению, некому. А потому по улицам нашего города бродит столько бездомных животных. И к осени их количество растет, в том числе и за счет дачников, "наигравшихся" за лето с хорошеньким щенком или котенком и не желающих держать их в городской квартире.
"У нас в приюте есть очень породистые псы. Мы находим их на улицах, даем объявления, но никто не откликается. На некоторых видны следы затертого клейма. То есть, видимо, хозяева просто избавились от животного. То ли по семейным обстоятельствам, то ли не смогли воспитать. То есть очень много вопросов к ответственности людей", — говорит Куликова.
Сколько собак в 2018 году отловили в "Ласке" и можно ли таким способом решить проблему бездомных животных?
В 2018 году в Барнауле приют "Ласка" отловил 1140 бездомных животных. Все были стерилизованы, ни к одному не применили эвтаназию. Данных по 2019 году пока еще нет.
Софья Куликова уверена, что стерилизация поможет решить проблему бродячих животных. По ее словам, на это указывает весь мировой опыт. Статистика показывает, что если 80% бродячих животных будут стерилизованы, то проблема исчезнет в течение двух-трех лет, утверждает Куликова.
"В Барнауле проблему бродячих животных усугубляет широкая кормовая база — это наши мусорные баки и сердобольные граждане, подкармливающие бродячих собак рядом с жилыми домами. Причем эти же сердобольные граждане всячески мешают отлавливать нашим сотрудникам бездомных животных. Например, утверждают, что это их питомцы. Есть еще и товарищи, у которых собака ощенилась, а они выставляют щенков в коробочке на улицу, надеясь на добрых людей. Поэтому бороться с проблемой надо комплексно. Например, ввести обязательную регистрацию домашних животных", — считает Куликова.
Если вы звонили в "Ласку" по поводу бродячих собак, но по-вашему, приют не решает вашу проблему, то вы можете пожаловаться в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. Телефон: 371-620
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