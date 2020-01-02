Когда первый рабочий день в 2020 году?

Новогодние каникулы у россиян в 2020 году продлятся 8 дней: с 1 января по 8 января. 31 декабря в 2019-м году будет рабочим днем, так как выпадает на вторник.
Согласно производственному календарю, числа 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января относятся к длинным выходным в честь Нового года. А 7 января будет выходным в честь большого православного праздника Рождества Христова.
Также согласно постановлению правительства, выходной с 4 января (суббота), перенесен на 4 мая (понедельник), а с 5 января на 5 мая.
Таким образом, первый рабочий день у россиян в новом, 2020 году будет 9 января.
Всего же в январе 2020 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными будет 17 рабочих дней и 14 выходных.
За счет переноса выходных с новогодних каникул в мае 2020 года россиян ждут еще одни длинные выходные. Уже сейчас можно планировать отдых с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня весны и труда, а также с 9 по 11 мая в связи с празднованием Дня Победы. А в промежутке между ними можно оформить отгулы или взять несколько дней из своего отпуска и полноценно отдохнуть с 1 по 11 мая.
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Комментарии
Ничего не знаю, но я уже который год выхожу на работу 11-го числа. И в прошлый год, и в этот, и до этого. И в следующем году выйду 11-го.
А то взяли моду: этот выходной туда перенесём, тот ещё куда-нибудь и т.п. Новый Год значит Новый Год! Нечего тут выдумывать!