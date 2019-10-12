Покровская родительская суббота: кто ее отмечает и что запрещено делать в этот день

Покровскую родительскую субботу отмечают перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Но празднуют ее далеко не во всех регионах России. Рассказываем, что это за праздник, как его принято проводить и почему его отмечают не все верующие.
Изначально в праздник Покровская суббота вспоминали павших православных воинов, которые погибли в битве 1552 года под Казанью во время ее завоевания Иваном Грозным. Битва состоялась накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Город был очень важен для страны, но осада крепости была трудной и погибло много воинов. Поэтому суббота накануне Покрова по указания Ивана Грозного и стала поминальной.
Сейчас в этот день верующие поминают всех своих усопших родных и близких. В этот день посещают храмы, молятся за тех, кто умер, и посещают кладбища.
В Покровскую субботу принято поминать всех умерших знакомых и родственников. Для этого готовят кутью, поминальное блюдо (рисовая каша с изюмом, орехами и медом), хозяева накрывают большой стол, на который ставят приборов больше, чем число тех, кто будет сидеть за столом. Получается такое символическое угощение своих предков. Следует утром сходить в храм и помолится за души тех, кто уже умер. Также принято посещать кладбища и привести в порядок могилы перед зимой, привезти цветы усопшим.
Кстати, родительской эта суббота называется потому, что верующие молятся за упокоение своих родных.
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