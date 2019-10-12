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Тот, кто первым почувствовал космос. Каким весь мир запомнил Алексея Леонова

, ИА "Амител"
От гибели его берегла сама судьба
Алексей Леонов/ http://gagarin.center

Алексей Леонов/ http://gagarin.center


11 октября 2019 года на 86-м году жизни скончался советский космонавт Алексей Леонов – человек, впервые вышедший в открытый космос и немало сделавший для популяризации астрономической науки. Об этом ярком, многогранном человеке вспоминает журналист amic.ru Андрей Магас.

Парень из сибирской глубинки

Космосом, путешествиями на другие планеты и вообще астрономией автор этих строк впервые увлекся в советском детстве, когда прочел захватывающую книгу "Земля и небо" писателя Александра Волкова (того самого, что написал "Волшебника изумрудного города" и ее продолжения). А затем нашел на книжных полках несколько комплектов открыток с необычайно красивыми и чарующими комическими пейзажами. Открытки представляли собой репродукции картин – на них были изображены спутники, космические корабли, звездные путешественники, исследовавшие околоземное пространство и покорявшие другие планеты. Инопланетные и межзвездные пейзажи были изображены так правдоподобно, что возникало ощущение, будто автор сам побывал на Венере, близ колец Сатурна и лично обследовал лунный кратер. Фамилия автора картин, признаться, мало что говорила – впрочем, скоро выяснилось, что им был знаменитый космонавт Алексей Леонов, который первым в мире лично увидел бесконечное космическое пространство….

Алексей Архипович, между прочим, сибиряк, был почти нашим земляком. Родился он 30 мая 1934 года в селе Листвянка Западно-Сибирского края. Этот край существовал в 1930-1937 годах, административным центром был Новосибирск, в состав региона входил и Барнаул.

Детство будущего покорителя космоса прошло в Кемерово. Жили, как он сам вспоминал, в бараке. В комнате площадью 16 квадратных метров умещалось 11 (!) человек. Отец работал на шахте. В 1947 году семья Леоновых переехала в Калининград, где, кстати, впервые проявился художественный талант Леонова – в оформлении школьных стенгазет. И поначалу он даже решил стать живописцем и поступить в Рижскую академию художеств, однако средств на проживание в латвийской столице у него не было. И Алексей поступил в Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в городе Кременчуге, которую окончил в 1955 году. Спустя два года он уже был выпускником Чугуевского военного авиационного училища летчиков. Тогда он и привлек внимание "отцов советской космонавтики".

Широта космоса после тесноты барака

В 1960 году Алексей Леонов был зачислен в самый первый отряд космонавтов Советского Союза. Конечно, как и многие товарищи, он лелеял надежду отправиться за пределы Земли первым. Однако решение Сергея Павловича Королева о выборе Юрия Гагарина на эту миссию воспринял как должное. Леонов стал "космонавтом №11". Однако именно ему была доверена особая задача  – выход в открытый космос. Его совместный полет с Павлом Беляевым состоялся 18-19 марта 1965 года. Выход в открытый космос преобразил Леонова. Как

он вспомнил позднее в одном из интервью, "широта космического пространства поразила – особенно в сравнении с 16-метровой теснотой комнаты в бараке". При возвращении обратно на борт корабля возникла чрезвычайная ситуация, которую не предусмотрели создатели советского космического скафандра – "одежда" космонавта неожиданно раздулась из-за разницы давления внутри корабля и в космосе. И ему становилось крайне сложно вернуться на корабль. Пришлось приложить серьезные усилия, поскольку, несмотря на потрясение красотой космического безбрежья, Леонов не собирался оставаться в космосе навсегда. Общее время выхода составило 23 минуты 41 секунда, из которых вне корабля Леонов провел 12 минут 9 секунд. Этот выход в космос, его продолжительность и трудности со скафандром дали повод для серьезных исследований советским специалистам и по доработке материалов для скафандра, и по возможностям человека находиться в отрытом космосе. А Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Лени на и медали "Золотая Звезда".

Как судьба Леонова сберегла

Вскоре после возвращения Алексей Леонов включается в работу над лунно-облетной и лунно-посадочной программами. Более того, он вместе с космонавтом Олегом Макаровым попал в состав первого из трех экипажей по облету Луны. В начале декабря 1968 года, когда стало известно о том, что США планируют 21 декабря совершить пилотируемый облет Луны, Леонов стал одним из инициаторов письма космонавтов советскому руководству с просьбой разрешить в ближайшие дни облет Луны. И это несмотря на то, что ряд предыдущих беспилотных облетов Луны закончились неудачно. Алексей Архипович был рисковой натурой, как и его товарищи из отряда космонавтов. Поначалу советское руководство пошло навстречу, и старт был намечен на 9 декабря 1968 года, но в последний момент разрешения дано не было – в Политбюро опасались за жизнь космонавтов и негативных политических последствий. Кто знает, как завершился бы тот полет для покорителей космоса и для Леонова.

Кстати, спустя несколько лет Леонов, вновь, вероятно, избежал трагического исхода, уготованного судьбой (или космосом) для других. В 1971 году он был назначен командиром экипажа корабля "Союз-11". Однако незадолго до старта медкомиссия запретила лететь одному из членов экипажа – Валерию Кубасову. Спорить было бесполезно – от полета в таких случаях отстранялся весь экипаж. Леонов с товарищами были сильно огорчены. Полетели дублеры – Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.  Этот экипаж, заменивший основную тройку, погиб при посадке.

Тогда Алексей Леонов решил, что некие силы сберегли для других важных дел. Он принимал участие в исследовательских работах, а в июле 1975 года совершил полет по советско-американской программе "Союз-Аполлон". В 1970-1991 годах он был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Его изобретения, научные труды используются в космической отрасли. И, конечно, после него остались необычные картины. Которые, будем надеяться, вдохновят и устремят ввысь мысли еще многих людей. А душа их создателя, кто знает, находится там, куда так часто улетала в творческих фантазиях….


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