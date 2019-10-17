Съесть порцию настроения: какие гормоны управляют нашей жизнью и как их получить?

Полностью ли мы управляем своей жизнью? Порой эмоции возникают внезапно, и мы не всегда можем их контролировать. Радость, грусть, счастье, ярость – все, что мы переживаем, обусловлено повышением или недостатком гормонов в нашем организме. Поэтому если разбираться в вопросах внутренней химии, можно самостоятельно улучшить свое настроение.
Конечно, самый простой способ повысить уровень гормона – принимать гормональные препараты. Но крайне не рекомендуется делать это без контроля врача. Наши эмоции – лишь малая часть того, за что отвечают гормоны в нашем организме, они также регулируют множество жизненных процессов. Поэтому использовать медицинские препараты самостоятельно – опасно и неразумно.
А вот съесть что-нибудь полезное или заняться спортом – это то, что нужно, чтобы оставаться в хорошем настроении даже осенью и зимой. Amic.ru рассказывает (еще и наглядно показывает), какие гормоны заставляют нас радоваться, влюбляться, переживать и бояться и что же нужно съесть и сделать для небольшой порции счастья.
В ситуации тревоги, стресса или шока в организме активно вырабатывается адреналин. Этот гормон заставляет наше тело мобилизоваться и подготовиться к опасности: сердце бьется чаще, расширяются зрачки, повышается свертываемость крови (на случай, если человек ранен), а мышцы могут выдержать гораздо больше нагрузок, чем обычно.
Эмоции, которые мы испытываем при повышении адреналина, – страх и тревога. Попадая в кровь, адреналин словно кричит нашему организму "беги". Его основная функция – спасти нас в опасной ситуации.
Способы повысить выработку адреналина известны многим: в первую очередь, это экстремальные виды спорта. Для тех, кому хочется адреналина, но и с парашютом прыгать страшно, есть другой отличный вариант – посетить парк аттракционов.
Кстати, стимулируют выработку адреналина и занятия сексом. (Спойлер: секс – отличный способ повысить количество сразу нескольких гормонов в организме, так что эту рекомендацию вы еще встретите в тексте не раз.)
Норадреналин очень похож на адреналин как названием, так и механизмом действия. Но если адреналин кричит нашему организму "беги", то норадреналин кричит ему "бей". Он заставляет нас нападать, а не спасаться в опасной ситуации. По-другому его называют "гормоном ярости", "гормоном смелости" или "гормоном хищника".
Когда в нашей крови повышается норадреналин, мы чувствуем ненависть, ярость и агрессию. Адреналин и норадреналин тесно связаны друг с другом, поскольку вырабатываются в одних и тех же случаях. Норадреналин тоже повышается при стрессе, шоке, опасности, стрессовых ситуациях.
Чтобы он вырабатывался активнее, нужно внимательнее следить за своим питанием. Норадреналин (как и многие другие гормоны) в нашем организме вырабатывается из тирозина. Чтобы обеспечить себя этой аминокислотой, нужно есть много белка. Сам по себе тирозин содержится в мясе, рыбе, свекле, яблоках, бананах. Также норадреналин вырабатывается активнее, если соблюдать режим сна: ложиться и вставать в одно и то же время и спать не менее восьми часов.
Чувствуете, что готовы горы свернуть ради заветной цели? Значит, скорее всего, дофамина у вас в организме хватает. Избыток этого гормона в крови вызывает у человека ощущение удовольствия, безудержной радости и даже эйфории. Дофамин отвечает за "чувство награды", а потому определяет нашу мотивацию. Он заставляет нас добиваться результатов и получать желаемое.
Очень важно поддерживать уровень дофамина в организме. Если он будет низким, есть риск, что вы потеряете мотивацию и энтузиазм в делах. Более того, недостаток этого гормона ведет к депрессии, ожирению и другим серьезным проблемам со здоровьем.
Кстати, доказано, что наиболее активно дофамин вырабатывается не во время получения удовольствия, а в момент предвкушения. Поэтому у людей может возникать разочарование, когда они, наконец, достигают заветной цели.
Как повысить уровень дофамина? Самое простое – вкусно поесть. Чтобы усилить эффект, выбирайте те продукты, которые богаты тирозином: бананы, авокадо, яблоки, миндаль, клубнику, овсянку, фасоль. Способствуют активной выработке дофамина регулярные занятия сексом (мы вас предупреждали).
Есть более сложный, но действенный способ повысить уровень гормона – правильно ставить для себя цели. Разбивайте одну большую цель на несколько маленьких. И когда достигаете каждого успеха, не стесняйтесь праздновать победу. Тогда у вас будет больше мотивации, чтобы добиваться дальнейшего прогресса.
Уровень серотонина отвечает за наше настроение. Если дофамин дарит нам внезапное чувство безудержной эйфории, то серотонин – спокойную радость. Этот гормон обеспечивает человеку уверенность в себе, бодрость и прилив сил. Некоторые исследования даже показывают, что уровень серотонина в организме напрямую связан с социальным статусом человека. Проще говоря: чем больше у вас "гормона радости", тем больше возможностей добиться успеха в обществе.
А вот недостаток серотонина ведет к апатии, низкой стрессоустойчивости и депрессиям. Поэтому следует позаботиться о том, чтобы поддерживать уровень серотонина в организме.
Тем более что способ повысить серотонин очень приятный – нужно много и вкусно есть. Для повышения "гормона радости" в организме отлично подходят углеводы. Кстати, существует распространенное мнение, что самый лучший способ поднять себе настроение – съесть шоколадку или какую-нибудь сладость. Действительно, это работает, но в краткосрочной перспективе. Выработка серотонина увеличивается ненадолго. Более полезный и правильный путь – включить в свой рацион сложные углеводы: бобовые, гречку, мюсли, побольше овощей и фруктов. Эффект придет не сразу, но зато серотонин будет вырабатываться в достаточном количестве регулярно.
Но не в одной еде счастье (точнее, радость). Чтобы поддерживать уровень серотонина, нужно регулярно заниматься спортом и почаще бывать на солнце.
При повышении этого гормона у человека появляется чувство доверия и привязанности. Именно окситоцин привязывает родителей к ребенку и заставляет влюбленных быть верными друг другу. По уровню этого гормона в организме можно судить о готовности человека к серьезным отношениям. Окситоцин заставляет нас ощущать родство с близким человеком.
Кстати, этот гормон снижает уровень тревожности, способствует выработке гормонов счастья эндорфинов (о них – дальше) и продлевает жизнь. Его также применяют для больных с аутизмом: пациенты после лечения окситоцином становятся более эмоциональны и лучше понимают эмоции других людей.
Как повысить выработку окситоцина естественным путем? Ответ очевиден: нужно больше времени проводить с близкими людьми. Один из самых действенных способов в отношениях – регулярные занятия любовью.
Да, даже любовь во многом определяется биохимическими процессами в нашем организме. И знаменитая фраза "любовь – это химия" не лишена оснований. Когда нам нравится человек, мозг вырабатывает много фенилэтиламина, и в нас просыпаются симпатия и влечение. Так что те самые "бабочки в животе" – это вполне объяснимая химическая реакция. Фенилэтиламин важен для организма тем, что усиливает выработку других "счастливых" гормонов – дофамина и серотонина. Так что любовь – залог хорошего настроения и счастья.
Уже думаете о том, как же искусственно повысить фенилэтиламин? К сожалению, у нас плохие новости для вас. В некоторых продуктах он действительно содержится. Например, в шоколаде, сыре с плесенью или авокадо. Но "накормить" до влюбленности человека, который вам нравится, не получится: влечение вызывает лишь тот фенилэтиламин, который вырабатывает наш мозг. Поэтому влюбиться вам придется по-настоящему.
Испытываете ощущение эйфории и настоящего счастья? Это результат выброса эндорфинов. Эндорфины – целая группа химических соединений. Это естественный наркотик, который вырабатывает наш организм. Именно поэтому эйфорию называют "пьянящим" чувством – в этом есть доля правды. Кроме того, что эндорфины поднимают вам настроение, они также мобилизуют силы и притупляют боль. Кстати, называть их гормонами счастья не совсем верно: чувство эйфории вызывает дофамин, а эндорфины лишь стимулирует его выработку.
Еще в Древнем Риме заметили, что раны у победителей заживают гораздо быстрее, чем у проигравших. Это связывают с действием эндорфинов, которые в большом количестве вырабатываются после победы. Так что быть счастливым не только приятно, но и полезно.
Где же раздобыть немного счастья? Можно его съесть – шоколад будет самым лучшим выбором. Но специалисты рекомендуют больше уделять внимание спорту: физические нагрузки значительно увеличивают выработку эндорфинов. И, наконец, самый действенный способ – занятия любовью. Во время секса, как мы уже писали, вырабатывается целый ряд гормонов, которые повышают настроение, и эндорфины в том числе, поэтому прилив счастья вам обеспечен.
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