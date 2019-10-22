Зима под надежным протектором: где и почему нужно выбирать шины в Барнауле

Смена времени года для автомобилистов – всегда горячая пора. Первостепенное внимание любой водитель уделяет тому, без чего никакая машина не поедет – колесам. При покупке зимних шин необходимо учитывать такие факторы, как большой выбор, качество, цена и сервис. Все это идеально сочетает в себе компания "Сибирь Колесо".
Из чего можно выбирать?
Выбор – огромен. "Сибирь Колесо" является одним из крупнейших игроков на шинном рынке Сибири. Компания уже давно снискала славу благодаря широкому ассортименту шин и дисков. Автомобилисты могут найти здесь продукцию более 30 фирм-поставщиков товаров и их производителей. В числе всемирно известных брендов – Michelin, Toyotires, Pirelli, Tigar, Barum, Matador, Coopertires, Hankook, Dunlop и многие другие.
В ассортименте представлены как зимние, так и летние шины любых размеров и конфигураций на легковые, внедорожные и грузовые авто. При этом в зависимости от сезона и спроса ассортимент постоянно обновляется и пополняется. Кроме того, компания отталкивается от потребностей клиента и предлагает все виды моделей шин, которые подойдут и для спокойной езды в населенном пункте, и для комфортной и надежной езды при высокой скорости по трассе, и для преодоления естественных преград на бездорожье.
Отдельного внимания заслуживает возможность заказа шин и дисков в компании "Сибирь Колесо". Интернет-магазин предлагает ассортимент более чем из 36 тысяч наименований.
Можно ли рассчитывать на высокое качество?
Безусловно – да! Продажа шин в магазинах "Сибирь Колесо" производится с предоставлением всех сертификатов соответствия качества от производителя. Являясь официальным дилером и поставщиком более 30 мировых брендов, производящих шины и диски, компания отвечает за качество реализуемого товара.
Продукция всемирно известных производителей, например, таких как Michelin, Toyotires, Pirelli, Dunlop – говорит сама за себя. Но если говорить о новых трендах современного шинного рынка, а именно о все возрастающей популярности азиатских и в частности китайских шин, то и в данном сегменте ставка делается на качество. Дело в том, что технологии производителей из Поднебесной с каждым годом развиваются и уже достигли, а в некоторых случаях и обогнали, уровня мировых флагманов. Кроме того, большинство известных европейских и японских марок автомобильных шин изготавливаются именно на заводах в Китае.
На этих же производственных мощностях, но уже под собственными торговыми марками делают шины китайские компании. Очевидно, что основные технологические регламенты, используемое сырье и контроль качества продукции на одних и тех же линиях идентичны. Очень важно и то, что большинство китайских заводов являются государственными, а значит к качеству продукции на этих предприятиях – особое внимание.
Чем привлекает цена?
Доступность предлагаемой продукции – приоритет в работе магазинов "Сибирь Колесо". Изначально компания делала ставки именно на этот критерий – предлагать качественную продукцию по выгодным ценам. Здесь автомобилисты могут рассчитывать на то, что специалисты подберут наиболее приемлемые и оптимальные шины и диски, исходя из финансовых возможностей клиента. Опять же, широкий ассортимент китайских брендов с их продукцией, не уступающей европейским и японским коллегам, позволит найти идеальные варианты по критерию цена – качество.
Впрочем, автовладельцы, которые являются ярыми сторонниками проверенных брендов с мировым именем, найдут здесь шины европейских, американских и японских производителей по очень и очень выгодным ценам. Статус официальных дилеров позволяет компании держать цены "в узде" и отпускать продукцию с выгодой для клиентов.
А сервис есть?
"Сибирь колесо" помимо триады "выбор – качество – цена" может предложить своим клиентам широкие сервисные опции. Продавцы-консультанты с удовольствием ответят на все интересующие вопросы и окажут квалифицированную помощь в правильном подборе товара. Возможности интернет-магазина компании практически безграничны в плане выбора шин и дисков, а доставка товара удобна и быстра. Кроме того, автовладельцам оказывается услуги шиномонтажа и обслуживания всей колесной инфраструктуры.
проспект Строителей, 141 к. 2
8–800–775–10–50
sibirkoleso.ru
Комментарии
О, какая прекрасная компания, а главное всемирно известные марки продаёт, какое преимущество, ну все туда и тока туда, другим ведь фуры возят тока поддельный контрафакт.