Когда переобувать автомобиль в зимнюю резину и сколько это стоит в 2019 году?

Первый снег выпал в Алтайском крае и многие автовладельцы задумались, стоит ли переобувать своих "железных коней" в зимние шины или нужно подождать более серьезного и устойчивого похолодания. Когда нужно менять резину и сколько это стоит amic.ru рассказал генеральный директор автосервиса "Центр KYB сервис" Евгений Герцог.
Менять летнюю резину на зимнюю нужно, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже 5 градусов тепла.
Дело в том, что при такой температуре летняя резина "дубеет", и ее сцепление с дорогой становится ненадежным. Соответственно, сегодняшние погодные условия: дождь, слякоть, снег, даже если он тает на асфальте, только ухудшают сцепление с дорогой, если автомобиль на летних шинах.
Зимняя резина мягче по своему составу, следовательно, ее сцепление с дорогой будет лучше, отмечает Евгений Герцог.
Также добавим, в России пятый год действует Технический регламент Таможенного союза, согласно которому с 1 декабря автомобиль должен быть "переобут" в зимние шины.
Не растеряете. Если будете правильно эксплуатировать автомобиль. Во-первых, такой жары, как летом, в конце октября в Сибири ждать не стоит. А тот температурный режим, который установится даже при потеплении, будет вполне комфортным для шин вашего авто.
Ну а чтобы не растерять шипы, совет простой: надо соблюдать спокойный режим вождения и не форсировать. То есть не трогаться с места слишком резво и резко не тормозить.
Обкатывать требуется только новые, недавно приобретенные шины. Дело в том, что шипы должны правильно и надежно закрепиться в посадочных гнездах. Если вы не провели обкатку и трогаетесь с места с пробуксовкой, есть опасность, что ряд шипов вы потеряете.
Чтобы обкатать резину, нужно всего лишь в обычном спокойном режиме проехать порядка 100-200 км, не нагружая автомобиль. Так шип займет свое посадочное место и будет долго служить.
В среднем на шиномонтажках Барнаула осенью 2019 года замена резины обойдется от 1000 до 1700 рублей. Стоимость включает в себя базовый пакет услуг: снять колесо, поставить, монтаж шины, демонтаж, балансировка.
Окончательная стоимость зависит от диаметра колес: чем больше, тем дороже.
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