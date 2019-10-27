Параскева Грязниха. Что нельзя делать в этот день, и как грязь начало зимы подскажет

27 октября отмечают народный праздник Параскева Грязниха. По-другому ее называли "Льнянихой" и "Трепальницей", хранительницей женских традиций и целительницей болезней. Что нельзя делать на Параскеву Грязниху, какие мистические истории с ней связаны и как понять, когда придет зима – в материале amic.ru.
Кто такая Параскева Грязниха?
Параскева родилась городе Епивате рядом с Мраморным морем в XI веке. С детства она следовала учению Иисуса. Поэтому когда родители умерли, девушка раздала наследство бедным и уехала в Константинополь, чтобы стать монашкой. Она совершила паломничество в Святую землю, поселилась в Иорданской долине. За пару лет до смерти к ней якобы в видении явился ангел и сказал вернуться на родину, чтобы ее тело похоронили именно там. Так она и сделала.
Ее считают покровительницей женской работы. Особенно много внимания ей старались уделять беременные и роженицы, которых оберегает святая.
Какие мистические истории связаны с Параскевой?
Рядом с мощами Параскевы постоянно происходили необъяснимые вещи. По одной из легенд, спустя более века с момента ее кончины тело обнаружили нетленным во время раскопок. По преданию, рядом был похоронен мужчина. Сразу двум людям во сне привиделось, чтобы они выкопали останки святой и похоронили их в должном месте, подальше от зловонного трупа. Они перенесли мощи в церковь.
К этим мощам стали приходить местные жители, которые якобы получали от них исцеление. Известно, что исцелялись не только христиане, но и мусульмане. Это было в XVI веке, когда мощи находились у султана Сулеймана. Когда он увидел происходящие чудеса, то приказал вернуть мощи православной церкви, чтобы успокоить народ.
Так причем тут Грязниха?
На Руси Параскеву прозвали Грязнихой. Все из-за сырой погоды и слякоти, которые как назло наблюдали 27 октября. В старину говорили: "На Грязниху не бывает сухо".
Что можно и что нельзя делать на Грязниху
В этот день хозяйки начинали трепать лен. Считается, что на Параскеву нельзя было прясть и стирать, но можно шить. Вообще, 27 октября наши предки старались не выходить из дома и никуда не ездить, чтобы не увязнуть в грязи, не замарать одежду, не промокнуть и не простудиться.
Так как определить начало зимы?
На Руси начало зимы предсказывали по количеству грязи 27 октября. Обычно ее было так много, что люди не выходили из дома и не выезжали до соседних сел и городов, потому что телега вязла и вытащить ее было сложно. По народным приметам, если отпечаток лошадиного копыта моментально заливается водой, значит, до зимы осталось 28 дней. Это указывало на то, что весной будет обилие дождей.
Народные приметы 27 октября
- Яркие звезды на Параскеву – к хорошему урожаю.
- Если в этот день сухо и ветрено – в 2020 году лето будет сухим и неурожайным.
- Дождь 27 октября сулит богатый урожай.
- Громко каркающие вороны – к оттепели.
- Родившиеся 27 октября добиваются успеха только в зрелом возрасте. Чтобы стать счастливым, им нужно много работать.
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