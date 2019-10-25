Что такое гаффская болезнь, которая валит с ног жителей Сибири

Несколько жителей Тюменской области заразились гаффской болезнью. Этот недуг очень редкий, симптомы похожи на острое отравление, у заболевшего могут отняться руки и ноги. Что такое гаффская болезнь, откуда она взялась в Сибири и как ее не подцепить, разбирался amic.ru.
По предварительным данным, люди заболели после употребления зараженной рыбы, которую выловили в местном водоеме. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области расследует вспышку болезни. Они взяли пробы из источника водоснабжения, реки, а также проверили рыбу у сельчан.
Известно, что вода из скважины, вода из реки Алымка и почва, по результатам вирусологических исследований, не несут возбудителей гаффской болезни, передает ИА Regnum со ссылкой на местный Роспотребнадзор. Предположительно, токсин мог накопиться в рыбе из-за попадания в воду речного и болотного хвоща.
Это заболевание встречается преимущественно у хищных рыб, а также у птиц и животных, которые ели зараженную рыбу. Также патологии подвержены и люди.
Впервые гаффскую болезнь заметили в 20-е годы в окрестностях Калининграда (в то время – Кёнигсберга). Тогда заболели те, кто жил на берегу залива. Потому ее и назвали гаффской (haff в переводе с немецкого означает "залив").
В 30-е годы вспышку заболевания зарегистрировали в окрестностях Юксовского озера. И недуг стали называть юксовской болезнью. Тогда из 400 заболевших скончалось восемь человек.
В 80-е годы вспышку наблюдали в Новосибирской области рядом с побережьем озера Сартлан. Итог – заболело 120 человек, шестеро умерли.
Не так давно, в 2011 году, на побережье озера Котокель в Бурятии от гаффской болезни пострадало несколько десятков человек, один из них погиб.
В разные годы случаи заболевания фиксировали также в Курганской, Ленинградской и Харьковской областях. Все пострадавшие имели схожие симптомы и проживали рядом с водоемами.
Сначала человек ощущает резкие боли в области грудной клетки, в мышцах ног и рук, в пояснице, которые усиливаются при малейшем движении. Боль охватывает все тело, тот, кто заразился, может внезапно упасть, тогда встать самостоятельно уже не получится. Меняется цвет мочи, температура, как правило, поднимается до 38 градусов, повышается артериальное давление, появляются признаки пищевого отравления. Если вовремя не обратиться к врачу, то могут появиться судороги или отказать почки и печень.
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