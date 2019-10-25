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Что такое гаффская болезнь, которая валит с ног жителей Сибири

, ИА "Амител"
Объясняем, откуда она взялась, как не заразиться и как понять, что ты заболел
Рыба. pixabay.com

Рыба. pixabay.com


Несколько жителей Тюменской области заразились гаффской болезнью. Этот недуг очень редкий, симптомы похожи на острое отравление, у заболевшего могут отняться руки и ноги. Что такое гаффская болезнь, откуда она взялась в Сибири и как ее не подцепить, разбирался amic.ru.

1
Что произошло?
Жителей деревни Ачиры Тюменской области госпитализировали с предварительным диагнозом "гаффская болезнь". По последним данным, число пострадавших выросло до восьми человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, пишут РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

По предварительным данным, люди заболели после употребления зараженной рыбы, которую выловили в местном водоеме. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области расследует вспышку болезни. Они взяли пробы из источника водоснабжения, реки, а также проверили рыбу у сельчан.

Известно, что вода из скважины, вода из реки Алымка и почва, по результатам вирусологических исследований, не несут возбудителей гаффской болезни, передает ИА Regnum со ссылкой на местный Роспотребнадзор. Предположительно, токсин мог накопиться в рыбе из-за попадания в воду речного и болотного хвоща.

Ведомство решило запретить местным жителям ловить рыбу в озере Адреевском и использовать из нее воду для хозяйственных целей. Это мера необходима, так как специалисты пока не установили точный источник заболевания.
2
Что такое гаффская болезнь?

Это заболевание встречается преимущественно у хищных рыб, а также у птиц и животных, которые ели зараженную рыбу. Также патологии подвержены и люди.

Впервые гаффскую болезнь заметили в 20-е годы в окрестностях Калининграда (в то время – Кёнигсберга). Тогда заболели те, кто жил на берегу залива. Потому ее и назвали гаффской (haff в переводе с немецкого означает "залив").

В 30-е годы вспышку заболевания зарегистрировали в окрестностях Юксовского озера. И недуг стали называть юксовской болезнью. Тогда из 400 заболевших скончалось восемь человек.

В 80-е годы вспышку наблюдали в Новосибирской области рядом с побережьем озера Сартлан. Итог – заболело 120  человек, шестеро умерли.

Не так давно, в 2011 году, на побережье озера Котокель в Бурятии от гаффской болезни пострадало несколько десятков человек, один из них погиб.

В разные годы случаи заболевания фиксировали также в Курганской, Ленинградской и Харьковской областях. Все пострадавшие имели схожие симптомы и проживали рядом с водоемами.

3
Какие симптомы гаффской болезни?
Первые симптомы появляются спустя два-четыре часа или через несколько дней после употребления отравленной рыбы.

Сначала человек ощущает резкие боли в области грудной клетки, в мышцах ног и рук, в пояснице, которые усиливаются при малейшем движении. Боль охватывает все тело, тот, кто заразился, может внезапно упасть, тогда встать самостоятельно уже не получится. Меняется цвет мочи, температура, как правило, поднимается до 38 градусов, повышается артериальное давление, появляются признаки пищевого отравления. Если вовремя не обратиться к врачу, то могут появиться судороги или отказать почки и печень.
4
И как лечат гаффскую болезнь?
Первое, что нужно сделать, это незамедлительно обратиться к врачу. Заразившемуся назначают обезболивающие, витамины В и Е, антигистаминные, а также препараты, которые помогают быстро очистить организм от токсических веществ. Кроме того, нужно много пить и находиться в тепле. Восстановление может проходить от двух дней до месяца.

 

4
Как не заразиться гаффской болезнью?
Она не передается от человека к человеку. Чтобы не заболеть, нужно временно исключить из рациона рыбу.

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