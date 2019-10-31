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Крушение А321 над Синаем. Что известно об авиакатастрофе, в которой не выжил никто

, ИА "Амител"
Четыре года после авиатрагедии в Египте. В ней погибло 224 человека
Самолет / Фото: pixabay.com

Самолет / Фото: pixabay.com


Четыре года назад – 31 октября 2015 – произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории России. Авиалайнер А321 вылетел из Египта в Санкт-Петербург и пропал с радаров спустя 23 минуты. 217 пассажиров и 7 членов экипажа, которые летели с египетских курортов, так и не вернулись домой. Эта трагедия потрясла миллионы людей, вызвала  широкий резонанс, а последствия катастрофы коснулись множества стран. Как это было – в материале amic.ru.

1
Что произошло?
Авиалайнер Airbus A321-231 российской авиакомпании "Когалымавиа" вылетел чартерным рейсом из аэропорта Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Через 23 минуты после взлета радиосвязь с экипажем была потеряна, на радарах самолет не отображался. Египетское правительство сразу же направило поисковые группы, через полчаса они обнаружили обломки воздушного судна в горной местности, в 50 км от города Нахль. Самолет рухнул в центральной части Синайского полуострова, обломки разлетелись на 13 км. Выживших не было – 217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли.
2
Почему борт А321 разрушился в воздухе?

Пока не было результатов экспертизы, предполагали, что катастрофа произошла из-за технической неисправности двигателя, ошибки экипажа или внешнего воздействия. Сообщалось, что спутник США зафиксировал тепловую вспышку перед падением самолета, бортовые самописцы записали нехарактерные звуки перед моментом потери связи, а на останках пассажиров обнаружили взрывные травмы.

Ответственность за случившееся практически сразу на себя взяли террористы ИГИЛ. Однако официально эту трагедию признали терактом только через две недели: 16 ноября глава ФСБ России Александр Бортников сообщил, что экспертиза вещей и обломков самолета А321 на самом деле выявила следы взрывчатого вещества. Эксперты также установили, что взрывчатка был изготовлена не в России.

В ноябре 2015 года LifeNews со ссылкой на спецслужбы сообщил, что бомба находилась в районе сидений 30-31 рядов. Однако в 2016 году международная техническая комиссия выяснила, что взрывное устройство было в отсеке негабаритного багажа в хвостовой части самолета. То есть не за спинками кресел, как предполагалось ранее, а двумя метрами ниже – на полу так называемого отделения рассыпного груза, где везут детские и инвалидные коляски, клетки с животными, велосипеды, писал "Коммерсантъ".

В интервью "Газета.ru" летчик, герой России Анатолий Кнышев предположил, что после срабатывания бомбы экипаж и пассажиры погибли в течение 1-2 секунд, поэтому пилоты не успели сообщить о чрезвычайной ситуации.

3
Кто погиб в авиакатастрофе?
На рейсе 9268 из Египта домой возвращались жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.

По данным Росавиации, на борту находились 192 взрослых пассажира и 25 детей. Самой маленькой – Дарине Громовой – было всего 10 месяцев. Ее фотография из аэропорта Пулково с подписью "Главный пассажир" облетела весь мир и стала горьким символом трагедии.

На борту лайнера также находились два человека с Алтая: пассажирка Юлия Масленникова из Барнаула и бортпроводница – Ирина Олару из Горно-Алтайска. 

Юлии было 27 лет, на море она отдыхала со своим молодым человеком. За полгода до трагедии она переехала в Санкт-Петербург, устроилась на работу в налоговую инспекцию, перевезла туда дочь, бабушку и подругу.

Ирина работала бортпроводницей в авиакомпании "Когалымавиа". Она родилась в 1993 году,  выросла в Горно-Алтайске, закончила там школу, а затем уехала в Новосибирск. В аэропорту Пулково ее ждал молодой человек, тоже бортпроводник. Летом они собирались пожениться.

Опознание тел проходило в тяжелых условиях. Устанавливать личность приходилось по фрагментам тел, одежде. Большинство погибших опознать было невозможно, поэтому проводили генетическую экспертизу. 

В 2015 году 1 ноября в России объявили днем траура. В Санкт-Петербурге он длился три дня, в Ленинградской области траур продлили до 4 ноября. 

 

4
Как в России чтят память жертв?

Родственники и друзья погибших создали благотворительный фонд "Рейс 9268". Его задача – помнить и не забывать о тех, кто погиб в авиакатастрофе над Синаем. В соцсети "ВКонтакте" участники делятся новостями и вспоминают ушедших близких. 31 октября каждого года здесь оставляют сотни постов с соболезнованиями и теплыми словами.

В 2017 году на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге появился памятник жертвам катастрофы над Синаем. На Румболовской горе во Всеволожске Ленинградской области построили мемориал "Сад памяти".

К пятой годовщине катастрофы – к 31 октября 2020 года – в Петербурге в память о жертвах построят храм святого великомученика Димитрия Солунского и социальный центр поддержки потерявших близких людей. Об этом сообщил настоятель будущего храма, иерей Сергий Кубышкин, пишет РИА "Новости".

5
Что изменилось после авиакатастрофы?
Практически сразу после случившего авиакомпании приостановили полеты в Шарм-эш-Шейх из нескольких европейских стран до выяснения причин катастрофы А321.

6 ноября 2015 года президент Владимир Путин по предложению Национального антитеррористического комитета принял решение приостановить авиасообщение с Египтом "до налаживания должного уровня безопасности авиационного сообщения". Российских туристов после окончания срока путевки вывезли на самолетах, но на борт разрешали брать только ручную кладь, а багаж доставляли отдельными спецрейсами.

Позже Владимир Путин заявил, что Россия "найдет и покарает" преступников, которые причастны к организации теракта. Президент приказал усилить удары авиации по объектам ИГИЛ в Сирии. 

Россияне были одной из самых многочисленных категорий иностранных туристов, которые отдыхали в Египте (примерно около 30% от общего числа). После произошедшего желающих посетить курорты этой страны стало меньше, отели опустели и некоторые из них даже закрылись. К 2019 году турпоток восстановился за счет европейских туристов.

Из России в Египет летают только регулярные рейсы, а о запуске чартеров пока лишь говорят. По последним данным, это может произойти в декабре 2019 года.

 

6
Авиакатастрофа в Египте: хронология событий

 

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