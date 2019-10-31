За что депутаты парламента Алтайского края будут получать ежемесячную компенсацию?

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания на сессии 31 октября установили себе ежемесячную компенсацию, размер которой может достигать 32 тысяч рублей. Подобная возможность была и раньше, но в прежнем виде ее отменили по требованию прокуратуры. Кто и на каких условиях будет получать эти деньги и считаются ли они заработной платой депутата?
Это только в Государственной думе все депутаты (а их там 450 человек) получают ежемесячную заработную плату. В парламенте Алтайского края 68 депутатов, из них зарплату получают только 13 человек (председатель парламента, его заместитель, председатели комитетов и их заместители, а также члены комитетов на постоянной основе). И не просто так, а потому что они оставили свою основную работу и официально трудоустроены в краевом парламенте. Здесь их рабочее место, куда они приходят каждый день, и работа, которую нужно выполнять.
Остальные работают без оплаты труда, то есть на не освобожденной основе: кто-то трудится в школе, кто-то больнице, кто-то занимается бизнесом. В числе депутатов АКЗС есть глава краевого Пенсионного фонда, основатель Алтайского краевого онкологического диспансера, а также директор зоопарка, работники дорожной, энергетической сферы, учителя, врачи и так далее.
Эта выплата – не есть заработная плата. Она возмещает расходы, связанные с осуществлением депутатами своих полномочий. Один организовал для ветеранов концерт, другой ежегодно оплачивает организацию спартакиады, третий регулярно ездит по районам, собирая подписи под коллективным обращением. Перечень видов расходов строго закреплен и компенсируют их только постфактум.
"За всех не скажу, но большинство депутатов реально тратят деньги именно на депутатскую деятельность. Часто это даже больше, чем 32 тысячи рублей в месяц. Как минимум им нужно общаться с избирателями, ездить по районам, это траты. А если пригласили на какое-то праздничное мероприятие, не можешь же ты без букета цветов прийти", – пояснил глава правового комитета АКЗС Андрей Осипов.
Максимальный размер компенсации составляет 32 тысячи рублей, и получать ее будут депутаты с 1 января 2020 года. Но только после того как смогут подтвердить, что уже потратили деньги из своего кармана.
Как пояснил amic.ru Андрей Осипов, если депутат не предоставляет документов, нарушил сроки их оформления и подачи, то выплату не получает. Предоставил отчет на 10 тысяч рублей – получит только 10. Но если сумма расходов документально подтверждена и она выше лимита, то часть суммы может быть перенесена на следующие месяцы.
Добавим, что это не новая компенсация, она действовала в АКЗС последние несколько лет, но по требованию прокуратуры была отменена, потому что раньше ее давали без отчетности. Также теперь сужен перечень расходов, которые депутаты могут компенсировать.
В законе установлен четкий список расходов, за которые можно получить компенсацию:
- аренда помещений для встреч с избирателями, расходы на информирование о встречах с депутатом;
- аренда приемной депутата, ремонт и обслуживание этого помещения, а также покупка компьютеров, оргтехники, офисной мебели для приемной (но только один раз в созыв);
- покупка сувениров и подарков для поздравления избирателей, траурные венки, а также проведение общественно значимых мероприятий в избирательном округе;
- мобильная связь и интернет для себя и помощников, почтовые расходы, канцелярия, печатная продукция, справочные правовые системы;
- оплата проживания депутата (вне места регистрации по месту жительства или пребывания);
- оплата проезда на городском, пригородном железнодорожном и автомобильном пассажирском транспорте, а также на бензин для личного или арендованного транспорта в служебных поездках;
- обеспечение работы помощников депутата в избирательном округе (проезд, проживание);
- размещение информации в СМИ, связанной с осуществлением депутатской деятельности.
Отчитываться придется обязательно. Более того, деньги будут давать не авансом, не всей суммой сразу и не всем подряд.
Это именно компенсация, и получить ее можно будет только предоставив ряд документов:
- заявление на выплату;
- ежемесячный письменный финансовый отчет депутата о произведенных расходах;
- документы, подтверждающие расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности (договоры, счета-фактуры, накладные, акты, путевые листы, квитанции, товарные чеки и так далее).
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Комментарии
хренасе у них походу тока компенсация поболее чем у большинства в крае зарплата
31.10.2019 15:06
месный
Вот только не начинай кошмарить наших депутатов иностранный шпиен.
31.10.2019 15:13
- гость -
Их не кошмарить, их пора, как блох выводить!
Сколько же дармоедов на шее у народа... Эх, не тех солдатик расстреливал...
будут у своих родственников покупать цветы, арендовать помещения
Ни за что. 90% готовы сами столько же платить лишь бы сидеть в этих креслах.