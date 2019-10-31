У меня плохой двор. Как отремонтировать его в Барнауле по национальному проекту

Благодаря реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в текущем году в Барнауле благоустроены 83 дворовых территории. За два предыдущих года по проекту (который начинался как федеральный и назывался "Формирование комфортной городской среды", а позже стал составной частью национального) и в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 годы удалось отремонтировать сотни дворов. В них теперь с удовольствием проводят время не только пенсионеры, но и молодежь. Как и в советское время, двор становится местом притяжения жителей дома. Особенность этой программы в том, что впервые люди сами решают, как нужно благоустраивать пространство, в котором они проживают. Как это сделать – читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Программа рассчитана до 2024 года. Главная ее суть – организовать во всех регионах системную работу по созданию комфортной городской среды.
Благодаря проекту регионы создают на каждый год собственные программы благоустройства дворов, а также общественных территорий (парков, скверов, пешеходных улиц, набережных). Они формируются по результатам обсуждений с гражданами.
По итогам общественных обсуждений и решения Общественной комиссии, куда входят представители органов власти, политических партий и движений, общественных организаций и эксперты в области проектирования и архитектуры, по каждому из заявленных направлений определяется список объектов, которые войдут в этап программы на очередной год, минимальные и дополнительные перечни работ, доля участия жителей и органов местного самоуправления. Реализация осуществляется на условиях софинансирования: федеральный, краевой, муниципальный бюджет, а также средства жителей.
Кто решает, какие именно дворы нужно отремонтировать?
Подать заявку на участие могут жители и собственники, а также организации города. Граждане на общем собрании решают, что именно они хотят изменить в своем дворе. Формирование списка территорий происходит на основе предложений жителей, собственников, организаций.
Все предложения, пожелания и перечень работ следует внести в протокол, который подписывают участники мероприятия. За участие в программе и выбор видов работ должны проголосовать не менее двух третей всех собственников помещений в многоквартирном доме.
Администрация города совместно с управляющими компаниями и ТСЖ провела инвентаризацию всех дворов. Эксперты оценили состояние территорий и выбрали самые нуждающиеся в благоустройстве. Комиссия при окончательном отборе учитывала возраст многоквартирного дома, количество проживающих, количество собственников, подавших голоса за участие в программе, долю финансового участия собственников, финансовую дисциплину собственников и комплексность запланированных работ.
Проект предполагает минимальный перечень работ, который включает в себя ремонт дворовых проездов, освещение дворовых территорий, установку скамеек и урн для мусора.
– оборудование детских, спортивных и контейнерных площадок, автомобильных парковок;
– устройство (ремонт) дренажных и водоотводных систем, озеленение территорий.
Эти правила указаны в государственной программе Алтайского края "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы, а собственники сами будут решать, какие работы необходимо выполнить.
За эти работы платят сами жители. Условием включения в программу дополнительного перечня работ является доля финансового участия собственников в размере не менее 40%, но не более 50% от стоимости дополнительных мероприятий по благоустройству дворовой территории.
Комментарии
Что входит в стоимость работ?
Проект предполагает минимальный перечень работ, который включает в себя ремонт дворовых проездов, освещение дворовых территорий, установку скамеек и урн для мусора.
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То есть тротуар возле дома не включается в минимальный перечень работ?
Дворовым проездам (автомобилям)-ДА, а пешие жители должны летать по воздуху, благоустройство по-барнаульски?
Сначала собирают подписи собственников, что они согласны участвовать в программе. Потом уже делают дизайн-проект. Который может радикально отличаться от того, за что ратовали жители. Кстати, кто оплачивает проект?
Проектно-сметной документации нет и в помине. Но уже вовсю собирают подписи на листочках, где обозначена сумма, которую должны внести собственники в расчете за кв. метр.
Потом все сооружения берутся на баланс дома. Например, скамейки. Если их сломают, УК отремонтирует и выставит счет на оплату собственникам. И не важно, что лично вам скамейка возле подъезда не нужна, вечером на ней собираются любители пива и мешают жителям первого этажа.
То же самое происходит с детской площадкой, которая может находиться не возле вашего дома, а между другими. Во всяком случае, из окна и от входа в дом вы её не видите. Если неизвестно кто что-то там порушит, платить за ремонт будете вы. Даже если у вас нет детей, и площадкой не пользуетесь совсем. Да и в вашем подъезде всего 2 ребенка.
Суть проекта "Формирование комфортной городской среды": 40% суммы собирают с жильцов, а 60% из бюджета. На 40% суммы благоустраивают двор, 60% чиновник кладет к себе в карман. Все довольны
Если предполагается не просто асфальтирование дороги, а и устройство парковки, то правила неизменны. У вас нет автомобиля. Парковочных мест будет на 25% квартир от общего количества.
Но УК берется за примерно 200 000 (точно неизвестно, но уже расписано, что каждый собственник должен внести порядка 1000 рублей) оборудовать парковку возле вашего дома. На готовом асфальтированном покрытие.
Что из себя будет представлять парковка за 200 000 возле хрущевки, неизвестно.
У вас авто нет. Вы там место не получите, только заплатите. И не единожды. Периодически УК будет ремонтировать парковку. Разумеется, за дополнительную плату со всех.