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У меня плохой двор. Как отремонтировать его в Барнауле по национальному проекту

, ИА "Амител" , Вячеслав Кондаков
В 2019 году в городе благоустроили 83 двора

Благодаря реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в текущем году в Барнауле благоустроены 83 дворовых территории. За два предыдущих года по проекту (который начинался как федеральный и назывался "Формирование комфортной городской среды", а позже стал составной частью национального) и в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 годы удалось отремонтировать сотни дворов. В них теперь с удовольствием проводят время не только пенсионеры, но и молодежь. Как и в советское время, двор становится местом притяжения жителей дома. Особенность этой программы в том, что впервые люди сами решают, как нужно благоустраивать пространство, в котором они проживают. Как это сделать – читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
В чем суть программы?

Программа рассчитана до 2024 года. Главная ее суть – организовать во всех регионах системную работу по созданию комфортной городской среды.

Благодаря проекту регионы создают на каждый год собственные программы благоустройства дворов, а также общественных территорий (парков, скверов, пешеходных улиц, набережных). Они формируются по результатам обсуждений с гражданами.

По итогам общественных обсуждений и решения Общественной комиссии, куда входят представители органов власти, политических партий и движений, общественных организаций и эксперты в области проектирования и архитектуры, по каждому из заявленных направлений определяется список объектов, которые войдут в этап программы на очередной год, минимальные и дополнительные перечни работ, доля участия жителей и органов местного самоуправления. Реализация осуществляется на условиях софинансирования: федеральный, краевой, муниципальный бюджет, а также средства жителей.

2

Кто решает, какие именно дворы нужно отремонтировать?

Подать заявку на участие могут жители и собственники, а также организации города. Граждане на общем собрании решают, что именно они хотят изменить в своем дворе. Формирование списка территорий происходит на основе предложений жителей, собственников, организаций.

Все предложения, пожелания и перечень работ следует внести в протокол, который подписывают участники мероприятия. За участие в программе и выбор видов работ должны проголосовать не менее двух третей всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Администрация города совместно с управляющими компаниями и ТСЖ провела инвентаризацию всех дворов. Эксперты оценили состояние территорий и выбрали самые нуждающиеся в благоустройстве. Комиссия при окончательном отборе учитывала возраст многоквартирного дома, количество проживающих, количество собственников, подавших голоса за участие в программе, долю финансового участия собственников, финансовую дисциплину собственников и комплексность запланированных работ.

3
Что входит в стоимость работ?

Проект предполагает минимальный перечень работ, который включает в себя ремонт дворовых проездов, освещение дворовых территорий, установку скамеек и урн для мусора.

4
За какие работы нужно платить жителям дополнительно?

– оборудование детских, спортивных и контейнерных площадок, автомобильных парковок;

– устройство (ремонт) дренажных и водоотводных систем, озеленение территорий.

Эти правила указаны в государственной программе Алтайского края "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы, а собственники сами будут решать, какие работы необходимо выполнить.

За эти работы платят сами жители. Условием включения в программу дополнительного перечня работ является доля финансового участия собственников в размере не менее 40%, но не более 50% от стоимости дополнительных мероприятий по благоустройству дворовой территории.

5
Как сделать дизайн-проект?
Дизайн-проект разрабатывается любой проектной организацией, осуществляющей данный вид деятельности, на основании схемы выполнения работ дворовой территории МКД, разработанной и согласованной собственниками помещений дома. Заказчиком изготовления дизайн-проекта выступают заинтересованные лица. Это могут быть и собственники помещений дома, и управляющая организация. В 2019 году проект дворов готовил АО "Алтайкоммунпроект". Проектирование занимает около двух месяцев. Потом оно проходит госэкспертизу. После того как экспертиза получена, проводится аукцион для определения подрядчика на выполнение работ. Все работы завершают уже в октябре.
6
Сколько дворов обновили в 2019 году?
В 2017 и 2018 году в столице края отремонтировали около 200 дворов. В 2019 – еще 83 двора. На это потратили 187 миллионов рублей из федерального бюджета. Часть дворов получили дополнительные элементы благоустройства за счет софинансирования с участием жителей. Во всех дворах, участвующих в программе в 2019 году, отремонтировали асфальтовое покрытие дорог и тротуаров, установили урны и скамейки. А жители 56 домов приняли участие в софинансировании дополнительных работ по благоустройству, и теперь у них во дворе есть игровые площадки, ливневые канализации, высажены новые деревья. В благоустройство своих дворов они вложили 40% от стоимости дополнительных работ, благодаря чему получили спортивные и детские площадки.
7
Что делать, если работы сделаны плохо?
К сожалению, такое тоже бывает. В случае наличия замечаний после проделанных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов они устраняются управляющей организацией или подрядной организацией, выполнявшей работы, на протяжении гарантийного срока. За этим строго следят общественники и представители администрации Барнаула. Кроме того, жители каждого дома на общем собрании должны определить своих представителей, кто будет искать недочеты.
8
Как попасть в проект?
Для участия в программе по формированию комфортной городской среды необходимо, чтобы данное решение было принято на общем собрании собственников помещений дома. Инициатором его проведения может быть любой собственник помещения, в том числе и вы. Заявка от заинтересованных лиц и протокол общего собрания направляются в управляющую организацию. На ее основании УК совместно с собственниками подготавливает пакет документов для направления в администрацию города: заверенную копию протокола общего собрания; копию кадастрового паспорта на земельный участок под многоквартирный дом (МКД); копию проектно-сметной документации или предварительный расчет стоимости работ по благоустройству; схему выполнения работ на дворовой территории, согласованную с ресурсоснабжающими организациями (тепло-, газо-, водоснабжения, электрических сетей).
9
Сколько дворов отремонтируют в 2020 году?
Уже поступило более 100 заявок от жителей Барнаула. Сумма, которую наш город получит из федерального бюджета, будет известна ближе к концу 2019 года. В любом случае она будет не меньше, чем в этом году. То есть в районе 180-190 миллионов рублей.
10
Куда обращаться за справками?
Уточнить информацию об участии в программе можно обратившись в управление коммунального хозяйства администрации района по месту жительства.
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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

31.10.2019 17:19
- гость -


Что входит в стоимость работ?
Проект предполагает минимальный перечень работ, который включает в себя ремонт дворовых проездов, освещение дворовых территорий, установку скамеек и урн для мусора.
------------------------------------------------------------------------------
То есть тротуар возле дома не включается в минимальный перечень работ?
Дворовым проездам (автомобилям)-ДА, а пешие жители должны летать по воздуху, благоустройство по-барнаульски?

31.10.2019 17:20
- гость -

Сначала собирают подписи собственников, что они согласны участвовать в программе. Потом уже делают дизайн-проект. Который может радикально отличаться от того, за что ратовали жители. Кстати, кто оплачивает проект?

31.10.2019 17:24
Как это понимать?

Проектно-сметной документации нет и в помине. Но уже вовсю собирают подписи на листочках, где обозначена сумма, которую должны внести собственники в расчете за кв. метр.

31.10.2019 17:35
- гость -

Потом все сооружения берутся на баланс дома. Например, скамейки. Если их сломают, УК отремонтирует и выставит счет на оплату собственникам. И не важно, что лично вам скамейка возле подъезда не нужна, вечером на ней собираются любители пива и мешают жителям первого этажа.
То же самое происходит с детской площадкой, которая может находиться не возле вашего дома, а между другими. Во всяком случае, из окна и от входа в дом вы её не видите. Если неизвестно кто что-то там порушит, платить за ремонт будете вы. Даже если у вас нет детей, и площадкой не пользуетесь совсем. Да и в вашем подъезде всего 2 ребенка.

31.10.2019 17:45
- гость -

Суть проекта "Формирование комфортной городской среды": 40% суммы собирают с жильцов, а 60% из бюджета. На 40% суммы благоустраивают двор, 60% чиновник кладет к себе в карман. Все довольны

31.10.2019 17:47
- гость -

Если предполагается не просто асфальтирование дороги, а и устройство парковки, то правила неизменны. У вас нет автомобиля. Парковочных мест будет на 25% квартир от общего количества.
Но УК берется за примерно 200 000 (точно неизвестно, но уже расписано, что каждый собственник должен внести порядка 1000 рублей) оборудовать парковку возле вашего дома. На готовом асфальтированном покрытие.
Что из себя будет представлять парковка за 200 000 возле хрущевки, неизвестно.
У вас авто нет. Вы там место не получите, только заплатите. И не единожды. Периодически УК будет ремонтировать парковку. Разумеется, за дополнительную плату со всех.

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