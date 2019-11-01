Выпить и выжить: как избежать похмелья наутро?

Впереди россиян ждет День народного единства и длинные выходные (кстати, последние в 2019 году). Каждый отмечает праздники по-своему, но редкое торжество обходится без алкоголя (да что уж там, почти никакое не обходится). К сожалению, выходные не длятся бесконечно, и когда-то все же придется пойти на работу. Так что если увлечься и "переотмечать", то и праздник можно себе испортить, и рабочий день 5 ноября превратится в судный. Amic.ru собрал для вас самые эффективные способы отметить праздник так, чтобы меньше пьянеть и избежать похмелья (хотя бы попытаться).
На случай, если вы вдруг не знали или забыли: алкоголь – это яд, и довольно сильный. Но почему сначала нам хорошо, а потом плохо? Сначала мы чувствуем эффект спирта (этанола): расслабление, изменение сознания. Но вскоре организм начинает вырабатывать специальные ферменты и превращает спирт в ацетальдегид.
А вот эффект от этого вещества не нравится никому. Ацетальдегид еще более токсичен, чем этанол. Впоследствии он расщепляется в организме на воду и углекислый газ. Но процесс это не быстрый, и у каждого протекает с индивидуальной скоростью. В среднем человек "перерабатывает" около 50 мл алкоголя в час. Представьте, сколько ему нужно времени, чтобы справиться со всем, что вы в себя влили в разгар праздника.
Ацетальдегид скапливается в организме, и возникают симптомы отравления: головные боли, тошнота, рвота, сухость во рту, озноб, отсутствие аппетита, общее недомогание.
Да, и самый простой – нужно меньше пить. Тогда организму будет проще все это переработать, и похмелье не наступит. Но если душа требует праздника, а праздник требует алкоголя, то можно подготовить свой организм к неравной битве со спиртом.
Прежде всего, нужно тщательно подойти к выбору алкоголя и закуски. От этого зависит, как сильно вы опьянеете, и как будете чувствовать себя утром.
Но есть также и специальные методы, которые помогают уменьшить последствия от употребления алкоголя.
Многие знают, что во время застолья лучше не смешивать разные алкогольные напитки и не понижать градус. Действительно, это усложняет работу нашему организму. Но на счет того, как правильно закусывать, существует много заблуждений. Самое главное из них – выпивку лучше всего обильно закусывать жирной пищей. На самом деле, это верная дорога к тяжелому похмелью.
Действительно, если вы вдоволь наелись мясного, пьянеть вы будете меньше. Но это не сводит на нет действие алкоголя, а лишь откладывает его. Жирная пища – тоже тяжелый удар по печени. Поэтому если совместить ее с алкоголем, организм вам наутро "спасибо" не скажет.
Самый верный вариант – употреблять больше овощей и фруктов, а между порциями алкоголя пить простую воду. И самое главное – не переедать. Если уж решили отравить свой организм спиртом, не следует добивать его большими порциями еды: ему и без того предстоит много работы.
В расщеплении алкоголя участвуют щитовидные гормоны. Чтобы увеличить их выработку, нужно накануне веселья поесть продукты, которые содержат йод. Наиболее подходящие для этого – фейхоа, морские моллюски (мидии, кальмары, каракатицы) и морская капуста. Кстати, если вы не знаете, что такое фейхоа, не отчаивайтесь: про морскую капусту-то вы наверняка слышали.
Чтобы достигнуть эффекта, нужно увеличить дозу йода в три раза по сравнению с обычной суточной. Но имейте в виду: необходимые гормоны вырабатываются не сразу, а с некоторой задержкой. Поэтому чтобы все получилось, на фейхоа и морскую капусту следует налегать за двое суток до торжества. И тогда вашему организму будет легче справиться со всем тем, что вы в себя влили.
За 12 и за 4 часа до застолья следует принять витамин B6 (он же пиридоксин), по 100 мг в каждый прием. Пиридоксин заставляет печень активнее вырабатывать ферменты, которые участвуют в переработке алкоголя.
Кстати, если вы уже побежали в аптеку, то помните: поливитаминные комплексы, где в составе также есть пиридоксин, не окажут такого эффекта. Лучше использовать те препараты, которые содержат только витамины группы B.
Аспирин от похмелья – казалось бы, вполне традиционный способ. Но мало кто знает, что эффективнее всего употреблять его до, а не после торжества. Зачем бороться с негативным эффектом, если можно его уменьшить?
За сутки перед застольем необходимо принять 0,3-0,5 г аспирина. Ацетилсалициловая кислота стимулирует работу печени и выработку необходимых ферментов. Но помните: ни в коем случае нельзя употреблять аспирин и алкоголь одновременно.
Позаботьтесь о своей печени и выпейте аспирин, и тогда вам, возможно, не придется принимать его от головной боли.
Да, есть и такой способ. Пытаться лечиться от похмелья с помощью алкоголя – самая распространенная ошибка. Но вот накануне выпить немного – вполне себе действенный способ уменьшить негативные последствия. Тогда организм заранее начнет готовиться к худшему и к моменту застолья уже выработает достаточно ферментов.
Самый популярный коктейль "для разгона" организма – 50 граммов водки и 150 граммов тоника. В тонике содержится хинин, который дополнительно усиливает выработку ферментов. "Разгонную" дозу следует принять за 5-2,5 часа до торжества.
Совсем не пьянеть не получится, но уменьшить воздействие алкоголя можно. Правда, не совсем понятно, зачем тогда вообще употреблять алкоголь. С таким же успехом можно просто перейти на безалкогольные напитки. Кстати, все вышеупомянутые способы в какой-то мере снижают пьянящий эффект алкоголя, поскольку организм вырабатывает больше ферментов.
Но если уж так хочется быть самым трезвым на вечеринке (или вдруг вы шпион и решили напоить своих врагов), можно попробовать несколько популярных способов. Только имейте в виду, что их эффективность не доказана, и многие до сих пор спорят, работают они или это лишь мифы.
Например, перед тем как начать пить (буквально за десять минут), можно выпить сырое яйцо. Смешиваясь с алкоголем, оно образует устойчивую массу. Это действительно значительно замедляет процесс опьянения. Но не отменяет его: алкоголь просто будет всасываться медленнее.
Также таким эффектом обладает жирная пища. Если перед употреблением алкоголя съесть немного сала или выпить столовую ложку растительного масла, пьянеть вы действительно будете заметно меньше.
Еще один способ – принять активированный уголь. Только чтобы подействовало, выпить нужно по одной таблетке на 10 кг массы тела. Уголь впитает в себя часть алкоголя и сивушных масел, и его влияние будет не таким сильным.
И все-таки: если вы не сотрудник спецслужб, то лучший способ не пьянеть – просто не употреблять алкоголь или делать это в меру.
Редакция amic.ru категорически против чрезмерного употребления алкоголя и рекомендует вам не увлекаться таким "празднованием".
Комментарии
Двумя последними строчками все испортили...
)))
1.употреблять нужно качественные напитки
2.употреблять их в меру
Сами же писали на днях, что аспирин вреден, и тут же советуете его пить.
Чему верить?
Когда прекратится пропаганда алкоголизма?! Как не стыдно? Избежать похмелья можно только одним способом - не употреблять алкоголь! Не бухайте - вот совет, который должен быть в таком посте!
"Почему мы болеем с похмелья?" - потому, что вы СТРАНА АЛКАШЕЙ!!!
10:23, поддерживаю, но как не бухать в стране, где пиво стоит дешевле молока?
1.11.2019 10:01
месный
МЯсной, ты уже прикупил недорогой, но качественный алкотестер? Или все еще ждешь когда его тебе выдадут в собесе?
1.11.2019 10:23
Читатель
Когда прекратится пропаганда алкоголизма?! Как не стыдно? Избежать похмелья можно только одним способом - не употреблять алкоголь! Не бухайте - вот совет, который должен быть в таком посте!
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Ути-пути! Пупсик сердится! Не говори, что мне делать, и я не скажу, куда тебе идти. Всем мира, добра и беспохмельных выходных!
1.11.2019 10:36
- гость -
Это у тебя об этом должна башка болеть это у тебя в рaшке могут запросто остановить и потом придумать за что, могут развести на пьянку.
У меня в стране даже сильно бухого никому в голову не прийдёт останавливать если он едет как все обсолютно нормально и не даёт повода в чём-то сомневаться. А уж тем более никто и никогда даже не попытается потащить на освидетельствование того кого пьяным не признают, потому как полицейский потом неслабый такой иск может получить за незаконное задержание!
1.11.2019 11:18
месный
Так я и переживаю как ты без алкотестера в своей выдуманной стране живешь. Фото то запили окружающей тебя под пальмой обстановки.