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День иконы "Всех скорбящих Радость": кому помогает святыня и какие чудеса совершает

, ИА "Амител"
6 ноября свершилось чудо, которое прославило икону на весь мир
Фото: СС0, commons.wikimedia.org

Фото: СС0, commons.wikimedia.org


6 ноября православная церковь отмечает праздник иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Считается, что именно в этот день свершилось чудо, которое прославило икону на весь мир. Какая история связана со святыней и кому она помогает – в материале amic.ru.

1
Как появилась икона?

На самом деле до сих пор точно никто не знает, откуда появилась икона "Всех скорбящих Радость". В конце XVII века уже в ветхом состоянии она оказалась в храме на Большой Ордынке в Москве.

Широкую известность икона получила в 1688 году. По преданию, Евфимия Папина, сестра Патриарха Московского Иоакима, тяжело болела и была прикована к постели. В отчаянии женщина обратилась к Богородице за помощью. Во время молитвы она услышала голос, который сказал ей обратиться к Целительнице. Речь шла об иконе "Всех скорбящих Радость" из храма Преображения Господня на Большой Ордынке.

Евфимия попросила родных принести в дом эту икону и позвать священника, чтобы он отслужил молебен с водосвятием. Согласно преданию, после этого женщина выздоровела. Дата, когда произошло чудесное исцеление, –  24 октября (6 ноября по новому стилю) – и стала считаться днем этой иконы. С того времени люди стали ходить к ней за исцелением.

2
Какие еще чудеса связаны с иконой?

Чудес было очень много. Интересно, что многие из них были связаны с копиями иконы, или так называемыми списками. После чудесного выздоровления родственницы Патриарха было написано "Сказание об иконе", стали проводить службы и молитвы к святыне, а в Оружейной палате создали несколько списков. Один из таких в народе называют "Богоматерь с грошиками". Он отличается от остальных, потому что на его оригинале есть прилипшие медные монеты (грош – это монета, которую чеканили в России в  XVI-XVII веках), которые оказались во время грозы.

Это произошло в 1888 году в Санкт-Петербурге. Во время сильной грозы, разразившейся над Невой, молния ударила в храм, где хранилась икона. По преданию, стены часовни выгорели, монеты из кружки для подаяний разбросало и все иконы сгорели. Кроме одной. На списке "Всех скорбящих Радость" оказались вбиты 12 медных монет.

Известие о преображении иконы разнеслось по столице, и толпы устремились к чудотворному образу с грошиками. По церковному преданию, некоторые прихожане, которые приходили к иконе, получали исцеление от неизлечимых недугов. 

3
Что изображено на иконе "Всех скорбящих Радость"?
На иконе в полный рост изображена Богородица с младенцем на левой руке, в окружении  несчастных людей и помогающих им ангелов. Однако в разных вариациях изображения есть отличия. 
4
Кому помогает икона "Всех скорбящих Радость"?
Во все времена к иконе обращались люди, которые нуждаются в помощи и заступничестве, те, кто потерял надежду стать счастливыми. У нее просят помощи больные, обездоленные, вдовы, сироты. 
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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