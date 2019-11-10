Воскресенье, 10 Ноябрь, 09:27

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,73
€ 70,42
Обь
160см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнГород. Слушай!
Вопрос дня



Со мной такого точно не случится. Психолог о том, почему мы продолжаем верить мошенникам

, ИА "Амител"
Эксперт дала советы, как распознать обман и пережить, если вас уже обманули
Фото: threatpost.ru

Фото: threatpost.ru


Предупрежден – значит, вооружен, говорит пословица. Но в жизни все не так просто. Разве все мы не слышали о финансовых мошенниках, которые могут без нашего участия снять деньги с наших счетов. Разве мы не слышали истории про то, как "неизвестные выманили 100 тысяч рублей у одинокой бабушки". Для тех, кто не знает или хочет освежить в памяти, читайте материал "Как защитить свою банковскую карту от мошенников". Посмотрим с психологической точки зрения, почему число таких преступлений не снижается (а в Алтайском крае даже растет). Разобраться поможет практикующий психолог, преподаватель Алтайского государственного университета Екатерина Кабанченко.

1
Так и почему мы продолжаем верить мошенникам?

Причин тому несколько, говорит Екатерина Кабанченко. Главная – не сформированное опасение.

"Про уличное мошенничество, например, с цыганами, мы все знаем и всегда их остерегаемся. А вот финансовое мошенничество – это что-то далекое от нас, хотя мы и читаем, и слышим про это. Но это то, что нельзя потрогать, нельзя ощутить, пока с этим не столкнешься", – уточнила она.

С другой стороны, про такие мошенничества информации со стороны много. Мы уже не вдумываемся и не вчитываемся, кажется, что "со мной этого точно не случится". А потому не всегда на уловки мошенников попадаются пенсионеры, в Алтайском крае среди пострадавших много молодых и активно пользующихся современными технологиями.

"Многие молодые люди думают, что все знают, что "продвинутые", разбираются во всех гаджетах и технологиях – электронных платежах, интернет-магазинах. Это расслабляет. Кроме того, молодежь сегодня везде с пластиковой карточкой, "светим" данные карты в интернете", – пояснила Екатерина Кабанченко.

2
Какими психологическими приемами они пользуются?

Мошенники, как правило, образованные, грамотные и хорошо знают приемы влияния на человека, в ход идут разные техники, часто нейролингвистическое программирование (НЛП), говорит собеседница. Работают по четко прописанному сценарию, пользуются определенными словами, с определенной интонацией, говорят уверенно, со знанием дела.

Одна из техник – "Три да": формируют вопросы так, чтобы на первые два ты обязательно ответил да. Например:

– Наталья Петровна?
– Да.
– Вы клиент банка "Рога и копыта"?
– Да.

"А дальше идет вопрос, который непосредственно или в дальнейшем приведет к снятию денег с вашей карты", – пояснила психолог.

Еще одна техника – сразу установить доверительный контакт.

"Пытаются показать человеку, что они знают о нем или даже знакомы. Обращаются по имени-отчеству (мы сами оставляем эту информацию в соцсетях, при оформлении дисконтных карт), звонят якобы с номера банка, знают узкоспециальную информацию (например, о товаре, который вы хотите купить через интернет-объявление) и так далее. Это вызывает доверие на бессознательном уровне", – пояснила Екатерина Кабанченко.

Мошенники стараются воздействовать на эмоции: выдают сразу и много "цепляющей" информации. И сразу стараются занять все ваше внимание.

"Например, говорят, что вот именно в эти минуты мошенники снимают деньги с вашего счета или проводят подозрительные операции. В условиях паники и давления человек не успевает подумать, включить логику и критическое мышление", – добавляет психолог.

3

Кажется, мне позвонили (написали, постучали в дверь) мошенники. Что делать?

Самый главный совет психолога – как можно быстрее прекратить разговор, взять время на то, чтобы подумать.

"Если звонят якобы из банка, положите трубку, узнайте номер банка и перезвоните. Это и способ перепроверить, откуда звонят, и возможность осмыслить услышанное", – сказала Екатерина Кабанченко.

Еще она рекомендует не говорить, что сейчас рядом с вами никого нет, даже если вы один. Это, кстати, мошенники часто спрашивают.

Если "родственник попал в беду" – вешайте трубку и звоните ему, либо в то место, где он сейчас находится.

Сохраняйте бдительность в любой финансовой операции, даже если расплачиваетесь картой за пачку спичек, без необходимости не пишите нигде, не разглашайте свои персональные данные.

Относитесь с подозрением ко всем слишком дешевым услугам и товарам, не верьте в чудесные выигрыши.

Психолог, давая эти советы, все же подчеркивает: нет таких слов, нет такого способа, после которых человек будет на всю жизнь "застрахован" от мошенников. Они очень изобретательны, знают все современные технологии лучше многих "продвинутых".

4

А если меня уже обманули, как это пережить?

Если потеря незначительная, то большинство просто махнет рукой. Но если ситуация серьезная, то возникает чувство тревоги, обида, злость, чувство вины – это нормально. Эмоции могут быть разные, нужно дать им возможность выйти.

Кому-то важно рассказать, услышать слова поддержки, кому-то нужно побыть в себе, подумать.

"Но не стоит винить себя. Как правило, в руки мошенников попадаются даже образованные люди", – подчеркивает психолог.

Очень важно ситуацию проанализировать, понять, на чем попался. Не стесняйтесь писать заявление в полицию и рассказывать друзьям или родственникам. Возможно, это поможет им не попасть в такую ситуацию.

Материалы по теме

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

10.11.2019 08:37
- гость -

Ну Путина же "выбирают"?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
08:49
Горбачев рассказал о том, кто виновен в развале СССР 2
08:27
В Китае рыбаки нашли рыбу с человеческим лицом 1
07:48
В Славгороде автомобиль протаранил забор возле больницы 1
07:32
Света – больше, гаражей – меньше: в Барнауле обсудили безопасность школьных маршрутов 6
06:50
Со мной такого точно не случится. Психолог о том, почему мы продолжаем верить мошенникам 1
06:32
Надо любить жизнь, а не ее смысл: яркие цитаты Михаила Задорнова 1
06:12
Минусовые температуры днем и ночью установились в Алтайском крае 0
06:02
После операции – домой. Центр хирургии одного дня откроют в Барнауле 2
23:01
Заключенного алтайской колонии осудили за демонстрацию нацистской символики 3
22:01
У преподавателя Санкт-Петербургского вуза нашли рюкзак с женскими руками 4
21:26
Полина Гагарина расплакалась после выступления отца погибшего актера Егора Клинаева 1
20:32
Егор Крид показал трейлер фильма, в котором сыграл одну из главных ролей 2
19:40
Росстат назвал единственный регион России, в котором мужчин больше чем женщин 1
19:05
Компания Евгения Ракшина может купить здание Минэкономразвития в Москве 4
18:46
Житель алтайского села сжег свой автомобиль, чтобы его не забрал эвакуатор 6
18:15
Диетолог рассказала о вреде и пользе мандаринов 2
17:39
Штормовой ветер сорвал обшивку с бийской многоэтажки 0
17:08
Министр просвещения РФ надеется, что миллион поможет найти учителя в алтайское село 6
16:43
"Хотим дышать": барнаульцы вновь вышли на митинг за сохранение "зеленых зон" города 7
16:11
Мужчину насмерть сбили в Новоалтайске 1
15:40
Глава района в Смоленской области погиб, когда помогал соседям тушить горящий дом 3
15:14
Специалисты продолжают работы по восстановлению электроснабжения в Казенной Заимке 1
14:38
Марии Бутиной подарили фуфайку с матерной надписью на спине 11
14:23
Роспотребнадзор рассказал, чем опасны губки для мытья посуды 1
13:40
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Барнаул 6
13:15
Правительство установило размер пособий по безработице на 2020 год 4
12:54
Травля из-за откровенной сцены в фильме "Текст" довела Кристину Асмус до слез 8
12:21
Мария Бутина дала первое интервью после возвращения в Барнаул 36
11:37
В трех барнаульских поселках восстановлено электроснабжение после утренней аварии 0
11:18
Горящую на трех гектарах траву потушили в километре от алтайского села 1
10:39
Три поселка в Барнауле остались без электричества в результате аварии 0
10:19
Жителя Рубцовска разыскивают за попытки снять деньги с найденных банковских карт 1
09:56
Чубайс назвал жителей СССР идиотами и лентяями 73
09:27
Республика Алтай заняла второе место в России по уровню сокращения врачей 5
08:44
В Рубцовске забыли повесить знак на пешеходном переходе возле школы 1
08:28
Игоря Верника увезли в больницу с репетиции спектакля в Москве 1
07:58
Правила расчета тарифа на вывоз мусора изменятся в России 3
07:48
У жителей Алтая может перестать показывать ТВ. Как этого избежать и в чем причины 6
07:39
В Барнауле сбили мужчину на дороге, где раньше был пешеходный переход 13
07:23
На месте коррекционного детсада в центре Барнаула построят крупный объект 10
07:01
Алтайский край прирос горожанами, оставаясь самым сельским регионом в Сибири 5
06:45
Ярмарка, КВН и театры. Куда сходить в Барнауле на выходных 9 и 10 ноября 0
06:32
Главный символ немецкого раздора: фотохроники Берлинской стены 0
06:22
Перед первыми морозами в Алтайском крае будут идти дожди 3
06:14
В чем встречать год Крысы, чтобы не быть серой мышкой 14
06:02
Поехали: на Чуйском тракте открыли мост через Чумыш за 3 миллиарда 5
23:49
Суд взыскал с полковника ФСБ Черкалина более шести миллиардов рублей 4
22:51
СК возбудил уголовное дело против криминального авторитета Вити 3
22:22
Томенко позвал целеустремленных в Молодежное правительство Алтайского края 5
21:51
Двойное убийство произошло в Барнауле. СК возбудил уголовное дело 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.