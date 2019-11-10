Со мной такого точно не случится. Психолог о том, почему мы продолжаем верить мошенникам

Так и почему мы продолжаем верить мошенникам?

Причин тому несколько, говорит Екатерина Кабанченко. Главная – не сформированное опасение.

"Про уличное мошенничество, например, с цыганами, мы все знаем и всегда их остерегаемся. А вот финансовое мошенничество – это что-то далекое от нас, хотя мы и читаем, и слышим про это. Но это то, что нельзя потрогать, нельзя ощутить, пока с этим не столкнешься", – уточнила она.

С другой стороны, про такие мошенничества информации со стороны много. Мы уже не вдумываемся и не вчитываемся, кажется, что "со мной этого точно не случится". А потому не всегда на уловки мошенников попадаются пенсионеры, в Алтайском крае среди пострадавших много молодых и активно пользующихся современными технологиями.

"Многие молодые люди думают, что все знают, что "продвинутые", разбираются во всех гаджетах и технологиях – электронных платежах, интернет-магазинах. Это расслабляет. Кроме того, молодежь сегодня везде с пластиковой карточкой, "светим" данные карты в интернете", – пояснила Екатерина Кабанченко.