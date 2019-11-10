Со мной такого точно не случится. Психолог о том, почему мы продолжаем верить мошенникам

Предупрежден – значит, вооружен, говорит пословица. Но в жизни все не так просто. Разве все мы не слышали о финансовых мошенниках, которые могут без нашего участия снять деньги с наших счетов. Разве мы не слышали истории про то, как "неизвестные выманили 100 тысяч рублей у одинокой бабушки". Для тех, кто не знает или хочет освежить в памяти, читайте материал "Как защитить свою банковскую карту от мошенников". Посмотрим с психологической точки зрения, почему число таких преступлений не снижается (а в Алтайском крае даже растет). Разобраться поможет практикующий психолог, преподаватель Алтайского государственного университета Екатерина Кабанченко.
Причин тому несколько, говорит Екатерина Кабанченко. Главная – не сформированное опасение.
"Про уличное мошенничество, например, с цыганами, мы все знаем и всегда их остерегаемся. А вот финансовое мошенничество – это что-то далекое от нас, хотя мы и читаем, и слышим про это. Но это то, что нельзя потрогать, нельзя ощутить, пока с этим не столкнешься", – уточнила она.
С другой стороны, про такие мошенничества информации со стороны много. Мы уже не вдумываемся и не вчитываемся, кажется, что "со мной этого точно не случится". А потому не всегда на уловки мошенников попадаются пенсионеры, в Алтайском крае среди пострадавших много молодых и активно пользующихся современными технологиями.
"Многие молодые люди думают, что все знают, что "продвинутые", разбираются во всех гаджетах и технологиях – электронных платежах, интернет-магазинах. Это расслабляет. Кроме того, молодежь сегодня везде с пластиковой карточкой, "светим" данные карты в интернете", – пояснила Екатерина Кабанченко.
Мошенники, как правило, образованные, грамотные и хорошо знают приемы влияния на человека, в ход идут разные техники, часто нейролингвистическое программирование (НЛП), говорит собеседница. Работают по четко прописанному сценарию, пользуются определенными словами, с определенной интонацией, говорят уверенно, со знанием дела.
Одна из техник – "Три да": формируют вопросы так, чтобы на первые два ты обязательно ответил да. Например:
– Наталья Петровна?
– Да.
– Вы клиент банка "Рога и копыта"?
– Да.
"А дальше идет вопрос, который непосредственно или в дальнейшем приведет к снятию денег с вашей карты", – пояснила психолог.
Еще одна техника – сразу установить доверительный контакт.
"Пытаются показать человеку, что они знают о нем или даже знакомы. Обращаются по имени-отчеству (мы сами оставляем эту информацию в соцсетях, при оформлении дисконтных карт), звонят якобы с номера банка, знают узкоспециальную информацию (например, о товаре, который вы хотите купить через интернет-объявление) и так далее. Это вызывает доверие на бессознательном уровне", – пояснила Екатерина Кабанченко.
Мошенники стараются воздействовать на эмоции: выдают сразу и много "цепляющей" информации. И сразу стараются занять все ваше внимание.
"Например, говорят, что вот именно в эти минуты мошенники снимают деньги с вашего счета или проводят подозрительные операции. В условиях паники и давления человек не успевает подумать, включить логику и критическое мышление", – добавляет психолог.
Кажется, мне позвонили (написали, постучали в дверь) мошенники. Что делать?
Самый главный совет психолога – как можно быстрее прекратить разговор, взять время на то, чтобы подумать.
"Если звонят якобы из банка, положите трубку, узнайте номер банка и перезвоните. Это и способ перепроверить, откуда звонят, и возможность осмыслить услышанное", – сказала Екатерина Кабанченко.
Еще она рекомендует не говорить, что сейчас рядом с вами никого нет, даже если вы один. Это, кстати, мошенники часто спрашивают.
Если "родственник попал в беду" – вешайте трубку и звоните ему, либо в то место, где он сейчас находится.
Сохраняйте бдительность в любой финансовой операции, даже если расплачиваетесь картой за пачку спичек, без необходимости не пишите нигде, не разглашайте свои персональные данные.
Относитесь с подозрением ко всем слишком дешевым услугам и товарам, не верьте в чудесные выигрыши.
Психолог, давая эти советы, все же подчеркивает: нет таких слов, нет такого способа, после которых человек будет на всю жизнь "застрахован" от мошенников. Они очень изобретательны, знают все современные технологии лучше многих "продвинутых".
А если меня уже обманули, как это пережить?
Если потеря незначительная, то большинство просто махнет рукой. Но если ситуация серьезная, то возникает чувство тревоги, обида, злость, чувство вины – это нормально. Эмоции могут быть разные, нужно дать им возможность выйти.
Кому-то важно рассказать, услышать слова поддержки, кому-то нужно побыть в себе, подумать.
"Но не стоит винить себя. Как правило, в руки мошенников попадаются даже образованные люди", – подчеркивает психолог.
Очень важно ситуацию проанализировать, понять, на чем попался. Не стесняйтесь писать заявление в полицию и рассказывать друзьям или родственникам. Возможно, это поможет им не попасть в такую ситуацию.
Комментарии
Ну Путина же "выбирают"?