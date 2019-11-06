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Когда начнутся зимние каникулы в 2019 году у российских школьников

, ИА "Амител"
На Новый год 2020 дети будут отдыхать две недели
Дети / Фото: pixabay.com

Дети / Фото: pixabay.com


5 ноября школьники вернулись к занятиям после коротких осенних каникул. Несмотря на то, что вторая четверть только началась, дети и их родители уже планируют новогодний отдых. Amic.ru рассказывает, когда у школьников начнутся зимние каникулы в 2019 году.

Зимние каникулы у школьников Алтайского края начнутся 29 декабря 2019 года и продлятся до 11 января 2020 года, сообщили amic.ru в Министерстве образования и науки Алтайского края. Таким образом, последний день учебы у школьников в 2019 году придется на субботу, 28 декабря. Если в школе пятидневка, то каникулы начнутся раньше на один день. 

Также отметим, что зимой у первоклассников будут еще одни дополнительные каникулы. Как правило, они приходятся на середину третьей четверти – в конце февраля. Дети будут отдыхать неделю. Эти каникулы ввели для того, чтобы вчерашние дошкольники смогли легче переносить школьную нагрузку, а также снизить вероятность заболеваний в период разгула ОРВИ, который также приходится на конец февраля – начало марта.

Добавим, что указанные даты – это лишь рекомендация Министерства образования и науки Алтайского края. Каждая школа вправе скорректировать дни каникул по своему усмотрению, решение закрепляется приказом директора образовательного учреждения.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

6.11.2019 13:04
сорокет

так хочется в школу... каникулы три раза за год. отдыхательное лето. никаких забот роме экзаменов и домашки...

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