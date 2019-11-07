Почему 7 ноября женщины должны были горько рыдать, но плакать в подушку запрещалось

7 ноября на Руси отмечали народный праздник Дедовские плачи. В этот день в поселениях должны были рыдать поголовно все женщины, и чем громче, тем лучше. При этом ни в коем случае нельзя было плакать в подушку. С чем связаны эти традиции, и какие другие приметы существуют у этого дня, читайте в материале amic.ru.
Обычно 7 ноября шел дождь или снег и в народе считали, что это в преддверии зимы плачет сама природа. Поэтому и людям полагалось плакать. Кроме того, в этот день обязательно нужно было помянуть умерших родных, причем постараться вспомнить всех, кто ушел в мир иной – и дедов, и прадедов. А поминальный плач должен был быть таким громким, чтобы слышала вся округа. Оттого и получил этот день такое название – Дедовские плачи.
Особенно громко и горько должны были плакать женщины. С причитаниями, с перечислением всех тягот на своем жизненном пути, с покаянием в своих грехах. Считалось, что такой плач помогал женщинам встретить зиму с чистыми помыслами. Свой плач они должны были начинать с горьких воспоминаний и причитаний.
Также в этот было принято помогать бездомным и нищим, заботиться о сиротах, делиться едой со всеми голодными и несчастными.
7 ноября женщинам запрещалось плакать в подушку. Люди верили, что перья и пух запомнят "горе", поэтому неприятности и слезы будут преследовать женщину долгое время. Также считалось, что если на этой подушке поспит другой человек, несчастья "перейдут" на него.
Торговцам в этот день нельзя было есть хлеб. От того, кто пренебрегал этим правилом, уходила удача.
Нельзя отказывать нищим в просьбе или обманывать обездоленных: на Руси верили, что за это грозит серьезное наказание и большое несчастье.
- Если ночью тускло светят звезды, то днем жди холодную погоду.
- Утром туман – к оттепели.
- Если 7 ноября на деревьях еще много листьев – жди затяжную зиму.
- Много снега – к хорошему урожаю.
- Если ветер завывал на Дедовские плачи, то непогода продлится несколько дней.
- Если вороны сидят только на нижних ветвях деревьев, то быть сильному ветру.
- Если 7 ноября сухая погода, то зима будет с метелями и морозами.
Комментарии
Обалдеть) Каких только не придумают суеверий и прочих бредней...
Сегодня ночью при заходе за горизонт половина луны была огромной и кроваво-красной.