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Почему 7 ноября женщины должны были горько рыдать, но плакать в подушку запрещалось

, ИА "Амител"
Рассказываем о традициях, приметах и народных поверьях на Дедовские плачи
Плач / Фото: pixabay.com

Плач / Фото: pixabay.com


7 ноября на Руси отмечали народный праздник Дедовские плачи. В этот день в поселениях должны были рыдать поголовно все женщины, и чем громче, тем лучше. При этом ни в коем случае нельзя было плакать в подушку. С чем связаны эти традиции, и какие другие приметы существуют у этого дня, читайте в материале amic.ru.

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Почему на Руси плакали 7 ноября и почему этот день назвали Дедовские плачи?

Обычно 7 ноября шел дождь или снег и в народе считали, что это в преддверии зимы плачет сама природа. Поэтому и людям полагалось плакать. Кроме того, в этот день обязательно нужно было помянуть умерших родных, причем постараться вспомнить всех, кто ушел в мир иной – и дедов, и прадедов. А поминальный плач должен был быть таким громким, чтобы слышала вся округа. Оттого и получил этот день такое название – Дедовские плачи.

Особенно громко и горько должны были плакать женщины. С причитаниями, с перечислением всех тягот на своем жизненном пути, с покаянием в своих грехах. Считалось, что такой плач помогал женщинам встретить зиму с чистыми помыслами. Свой плач они должны были начинать с горьких воспоминаний и причитаний. 

2
Хорошо, поплакали, а дальше что делать на Дедовские плачи?
В этот день обязательно нужно было посетить кладбище и прибраться перед зимой на могилах. На кладбище зажигали свечи, которые горели на протяжении всего визита к усопшему. А вот еду на погосте оставлять было нельзя. Ее раздавали нищим, чтобы они могли помянуть родных. Поминки устраивали и дома. При этом на столы старались ставить те блюда, которые любили покойные родственники. Напитки подавали только безалкогольные.

Также в этот было принято помогать бездомным и нищим, заботиться о сиротах, делиться едой со всеми голодными и несчастными. 
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Что нельзя делать в Дедовские плачи?

7 ноября женщинам запрещалось плакать в подушку. Люди верили, что перья и пух запомнят "горе", поэтому неприятности и слезы будут преследовать женщину долгое время. Также считалось, что если на этой подушке поспит другой человек, несчастья "перейдут" на него. 

Торговцам в этот день нельзя было есть хлеб. От того, кто пренебрегал этим правилом, уходила удача.

Нельзя отказывать нищим в просьбе или обманывать обездоленных: на Руси верили, что за это грозит серьезное наказание и большое несчастье.

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Народные приметы на Дедовские плачи
  • Если ночью тускло светят звезды, то днем жди холодную погоду.
  • Утром туман – к оттепели.
  • Если 7 ноября на деревьях еще много листьев – жди затяжную зиму.
  • Много снега – к хорошему урожаю.
  • Если ветер завывал на Дедовские плачи, то непогода продлится несколько дней.
  • Если вороны сидят только на нижних ветвях деревьев, то быть сильному ветру.
  • Если 7 ноября сухая погода, то зима будет с метелями и морозами.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

7.11.2019 06:31
grigorgrogorgor_yandex

Обалдеть) Каких только не придумают суеверий и прочих бредней...

7.11.2019 07:18
- гость -

Сегодня ночью при заходе за горизонт половина луны была огромной и кроваво-красной.

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