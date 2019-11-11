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Вопрос дня



В России хотят вернуть вытрезвители: как это будет работать и кого туда будут помещать

, ИА "Амител"
Медицинские вытрезвители перестали существовать в России с 1 января 2012 года
Госдума в первом чтении одобрила законопроект о возвращении вытрезвителей / Фото: pixabay.com

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о возвращении вытрезвителей / Фото: pixabay.com


Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о вытрезвителях. Авторы инициативы уверены: мера необходима для спасения жизни тысяч граждан. Разбираемся, что предусматривает новый закон, кого будут помещать в вытрезвители и как это будет работать в дальнейшем.

1

То есть вытрезвители снова вернуться в Россию?

Да, если законодательная инициатива пройдет все этапы слушаний в Госдуме.

Законопроект предполагает оказание помощи лицам, которые утратили способность "самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке" вследствие алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Когда закон вступит в силу, то доставлять нетрезвых граждан будут в специализированные учреждения – вытрезвители, где им окажут необходимую помощь.

5 ноября инициатива была одобрена в первом чтении. Впереди рассмотрение во втором и третьем чтении. Затем с учетом всем поправок закон должен быть принят Советом Федерации, после чего его отдадут на утверждение президенту России

2
Зачем нужны вытрезвители, если сегодня пьяных увозят в больницы?
Нетрезвые люди в больницах доставляют много неудобств как врачам, так и по-настоящему больным людям. Агрессивное и неадекватное поведение, грязь и оскорбления – это малый список того, с чем приходится сталкиваться персоналу лечебных учреждений, куда привозят нетрезвых людей. По вполне понятным причинам медики и полиция пытаются избежать этого, "не замечая" пьяных на улицах. В свою очередь это приводит к тому, что в стране значительно ухудшилась криминогенная обстановка. Число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, выросло с 2011 по 2018 год почти на 35%. В 2018 году таких преступлений совершено более 326 тысяч, это 35% от общего числа преступлений в России.

Кроме того, по данным Росстата, ежегодно в стране по причинам, связанным с алкоголем, гибнет более 50 тысяч человек, из них до 10 тысяч замерзают на улицах. Система вытрезвителей помогла бы снизить количество преступлений и число смертей.
3

Где появятся вытрезвители?

По задумке авторов законопроекта, власти каждого региона будут сами решать, создавать им вытрезвитель или нет. Однако правила организации деятельности многофункциональных центров будут утверждены правительством Российской Федерации. Также предполагается, что часть денег на создание вытрезвителей будут заложены в бюджете регионов, однако власти рассчитывают и на заинтересованность частных организаций.

4

Как будут работать вытрезвители?

Согласно законопроекту, сотрудники полиции должны доставить нетрезвого гражданина в вытрезвитель. 5 ноября в первом чтении уже внесли соответствующие изменения в закон "О полиции". Отметим, сейчас полицейские могут доставлять нетрезвых граждан только в больницы, потому что  вытрезвителей, которые создаются не на базе медицинских организаций, нет.

После того как человека привезли в вытрезвитель, его обязательно должен осмотреть врач. Вдруг человеку все же требуется медицинская помощь. При этом в данном случае медицинское вмешательство допускается без согласия гражданина.

Авторы законопроекта предполагают, что следить за порядком в вытрезвителях будут сотрудники частных охранных организаций. По словам замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна, "никаких прав на насилие им делегировано не будет".

5

А платить за нахождение в вытрезвителе нужно будет?

Да. Создавать вытрезвители планируют на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства, так как услуги "вытрезвления" невозможно финансировать за счет программы государственного медстрахования. Стоимость такой услуги пока не определена. Впрочем, один из авторов законопроекта Александр Хинштейн уверяет, что расценки будут "экономически обоснованы и соразмерны". Предварительно речь идет о сумме в 1,5-2 тысячи рублей за ночь.

6

Но ведь в России уже были вытрезвители, зачем их закрыли?

Да, действительно, вытрезвители в России уже были, но с 1 января 2012 года были упразднены. На тот момент на работников этих учреждений поступало очень много жалоб, и власти решили, что вытрезвители в России себя дискредитировали, потому что там и избивали людей, и обворовывали.

Но как показала практика, закрытие вытрезвителей только ухудшило ситуацию. В итоге в ряде регионов России  попытались решить проблему своими силами: вытрезвители открыты и работают уже в 20 субъектах России. Эффект заметен: уровень "пьяной" преступности там ниже в среднем на 16%.

К примеру, в Татарстане работают 11 вытрезвителей на базе наркологических учреждений. При этом, как говорится на сайте регионального МВД, услуги вытрезвителей бесплатны, а "порядок содержания граждан осуществляется на добровольных началах, то есть только по заявлению самого гражданина".

 

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

11.11.2019 07:07
месный

Да начнётся развод на бабки, и шариние по карманам

11.11.2019 07:45
- гость -

Кого спасать. Алкашей и бездельников. Чтобы детей больше убивали.

11.11.2019 08:13
Filin

Я работаю в шараге под названием трезвяк... Опять план по поимке нетрезвых...

11.11.2019 08:19
- гость -

Кака никака,а всё копеечька в Наш бюджет.

11.11.2019 08:41
- гость -

то есть, если бомжи это тоже граждане Раши, то соответственно и их обязаны будут помещать в вытрезвители? Вы то в это верите? Очередной развод на бабло населения Раши

11.11.2019 09:20
??

Как это?
"ухудшилась криминогенная обстановка. Число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, выросло с 2011 по 2018 год почти на 35%."
С этим связано )):
"Законопроект предполагает оказание помощи лицам, которые утратили способность "самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке" вследствие алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения."

11.11.2019 10:46
- гость -

Когда закон вступит в силу, то доставлять нетрезвых граждан будут в специализированные учреждения – вытрезвители, где им окажут необходимую помощь.

и за чей счет банкет
в СССР был за счет фондов общественного потребления
а в РФ....?

11.11.2019 11:10
- гость -

11.11.2019 10:46
- гость -
Когда закон вступит в силу, то доставлять нетрезвых граждан будут в специализированные учреждения – вытрезвители, где им окажут необходимую помощь.

и за чей счет банкет
в СССР был за счет фондов общественного потребления
а в РФ....?
---------------------------------------------------------
Конечно, за счет того, кого "обслужили" в вытрезвителе.
Ведь забирать полицейские будут кто им приглянется, пройдет фейс-контроль, платёжеспособен. Разумеется, бомжи и социально-опасные в эту категорию не попадут.

11.11.2019 11:18
- гость -

предлагаю думцам ввести налог как на болванки для михалкова, только на алкогольсодержащую продукцию (пиво, вино, водка, коньяк, виски и т.п.), ну и учредить конторку для сбора и распределения оного....

11.11.2019 11:26
- гость -

Если медики определяют «пьяных шестилетних мальчиков» из числа жертв автомобильных наездов, то неужели не порадеют за частное предприятие и потенциальный доход? Да ещё и «медпомощь» будет оказываться без согласия гражданина. То есть что захотят, то и сделают с попавшим в лапы. Опять же, явно установят финансовый план по количеству «обслуживаемы». Хватай любого с улицы.

11.11.2019 11:29
- гость -

11.11.2019 11:18
- гость -
предлагаю думцам ввести налог как на болванки для михалкова, только на алкогольсодержащую продукцию (пиво, вино, водка, коньяк, виски и т.п.), ну и учредить конторку для сбора и распределения оного....
-------------------------------------------------------------
Поздно, батенька!
Думцы давно установили налог (акциз) больше стоимости алкоголя, находящегося в емкости.

11.11.2019 11:37
- гость -

Поздно, батенька!
Думцы давно установили налог (акциз) больше стоимости алкоголя, находящегося в емкости.

никак не поздно, это дополнительно к акцизам наподобии налога ротенбергов на дороги в дополнении к дорожному налогу...
для социальной защиты чрезмерно употребляющего населения так сказать)))

11.11.2019 12:07
- гость -

В советское время была такая практика. Пьянь подзаборную в вытрезвители никто не забирал. В основном подвыпивших прилично одетых мужчин. Потому что попавшему гражданину автоматически вменяли административное нарушение, соответственно штраф. Также сообщали на работу. На производстве при этом лишали премии. Да не одного, а всю бригаду или отдел. Ведь считалось, что коллектив тоже виноват: плохо поставлена воспитательная работа. Короче, государству эта история была довольно выгодна. Но не только ему. Разумеется, граждане пытались откупиться на начальном этапе операции от задерживающих ментов. Что нередко удавалось. За некоторую плату доставлялись в милицейской машине не в медвытрезвитель, а прямо домой, доводили до квартиры. Стоило несколько дороже такси, но сервис лучше.

11.11.2019 12:12
- гость -

"После того как человека привезли в вытрезвитель, его обязательно должен осмотреть врач. Вдруг человеку все же требуется медицинская помощь. При этом в данном случае медицинское вмешательство допускается без согласия гражданина."
----------------------------------------------------------------------------------
По этому положению можно и почку вырезать. Всё в пределах закона. Согласие гражданина не требуется.

11.11.2019 12:15
- гость -

В советское время была такая практика.

точнее будет в поздесоветское время, на этапе окончательного становления капитализма, так сказать))

11.11.2019 13:39
- гость -

Возрождение совка в худшем его проявлении.

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